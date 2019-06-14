الأرجنتين تهيمن على الأرقام القياسية في كوبا أمريكا

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ ص

كوبا أمريكا

يشهد ملعب مورومبي، فجر السبت، ضربة البداية للنسخة رقم 46 من كوبا أمريكا بين البرازيل وبوليفيا، تلك البطولة التي انطلقت للمرة الأولى في عام 1916، وتحمل أوروجواي الرقم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجًا بلقب البطولة بواقع 15 مرة مقابل 14 مرة للأرجنتين و8 مرات للبرازيل ولم يتوج باللقب أي من الإكوادور وفنزويلا من قبل، ويعد الأرجنتيني جيليرمو ستابيلي أكثر المدربين تتويجًا بلقب البطولة بواقع 6 مرات من قبل، وتعد الأرجنتين أكثر المنتخبات وصولا إلى المباراة النهائية بواقع 28 مرة، بينما خاضت أوروجواي أكبر عدد من المباريات طوال تاريخ البطولة بواقع 197 لقاءً.

وتعد الأرجنتين أكثر المنتخبات فوزًا بالمباريات بواقع 120 لقاءً، أما أكثر من خسر فهو منتخب تشيلسي بواقع 83 مباراة، وسجلت الأرجنتين أكبر عدد من الأهداف بواقع 455 هدفًا، بينما اهتزت شباك الإكوادور بأكبر عدد من الأهداف بواقع 311 هدفًا. ويتصدر الثنائي البرازيلي زيزينهو والأرجنتيني نوربرتو مينديز قائمة الهدافين