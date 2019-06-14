رياضة

أجيري يتعهد بمعالجة الأخطاء قبل انطلاق كأس الأمم

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص
خافيير أجيري
خافيير أجيري
أبدى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، رضاه عن أداء لاعبيه خلال المباراة الودية التي جرت مساء أمس الخميس، بين الفراعنة وضيفه المنتخب التنزاني، استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وقال أجيري: "المباراة كانت متكافئة، فالفريقان قدما مواجهة جيدة للغاية، وحاولنا الوصول إلى مرمى الفريق المنافس أكثر من مرة، ولكن أهدرنا العديد من الفرص، وهذا يعود إلى تألق حارس مرمى تنزانيا، الذي نجح في التصدي لأكثر من كرة خطيرة، وكنا نرغب في الفوز بأكثر من هدف، ولكن التوفيق لم يكن حليفنا، تنزانيا منتخب جيد وليس من السهل أن نسجل في مرماه أكثر من هدف".
وتابع المدير الفني للمنتخب الوطني: "سنستفيد من مباراة تنزانيا، وسنقوم بمعالجة الأخطاء خلال الأيام المقبلة، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية". وحقق المنتخب الوطني فوزًا معنويا بهدف دون رد على تنزانيا في أولى تجارب الفراعنة الودية استعدادًا لأمم إفريقيا، وسجل أحمد المحمدي، المحترف في صفوف أستون فيلا
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أياكس-ماتياس-دي ليخت

سان جيرمان يوجه ضربة لبرشلونة في صفقة دي ليخت

تتهافت كبرى الأندية الأوروبية على الظفر بخدمات مدافع أياكس ومنتخب هولندا ماتياس دي ليخت، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر الموسم المنقضي، وقيادته أياكس للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث بات محل اهتمام كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، إلا أنه يبدو قريبًا من الانضمام للفريق الباريسي في ظل قوة العرض المقدم له، وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، يعرض سان جيرمان على دي ليخت الحصول على أجر سنوي يصل إلى 20 مليون يورو مقابل 7 ملايين يورو من البرسا.
ماوريسيو-ساري

يوفنتوس يدفع 3,5 مليون يورو لتشيلسي من أجل ساري

كشفت وسائل الإعلام الإيطالية أن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، في الأعوام الثمانية الأخيرة سيعلن اليوم الجمعة تعيين ماوريسيو ساري مدرباً لفريقه، وذلك بعد توصل إدارة البيانكونيري إلى اتفاق مالي مع الفريق الحالي لساري نادي تشيلسي الإنجليزي، وحسب قناة سكاي سبورت إيطاليا، فإن يوفنتوس سيدفع 3,5 مليون يورو إلى النادي الإنجليزي الذي سيستعملها للتعاقد مع لاعب وسطه السابق فرانك لامبارد، المدرب الحالي لنادي ديربي كاونتي، من الدرجة الأولى (الثانية عملياً).
Paul-Pogba-بول-بوجبا (3)

يوفنتوس يتواصل مع مانشستر يونايتد لضم بوجبا

أشار موقع "سكاي سبورتس" في نسخته الإيطالية إلى سفر المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيتشي إلى العاصمة البريطانية لندن، للتفاوض مع إدارة مانشستر يونايتد بشأن شراء النجم الفرنسي بول بوجبا، وسبق أن رحل الأخير عن صفوف الشياطين الحمر في عام 2012 تجاه السيدة العجوز، بعد فشله في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي لليونايتد تحت قيادة المدرب الأسطوري السير أليكس فيرجسون، قبل أن يعود بوجبا إلى قلعة الأولد ترافورد من جديد في صيف 2016 في صفقة قياسية حينها وصلت إلى 89 مليون جنيه إسترليني جعلته اللاعب الأغلي في العالم في ذلك التوقيت.
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حسن-شحاتة

كيف علق حسن شحاتة على فوز مصر أمام تنزانيا؟

تحدث حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، والذي توج مع الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية في ثلاث مناسبات أعوام (2006- 2008- 2010)، عن فوز الفراعنة على تنزانيا، فقال "المعلم" في تصريحات تليفزيونية: "ظهر المنتخب المصري بأداء أفضل في الشوط الثاني، لما قام به أمونيكي بإعطاء لاعبي تنزانيا تعليمات بالهجوم، ومنتخب مصر بدأ لعب الكرة على الأرض وتسليمها من قدم إلى قدم، وهو ما ساهم في ظهورهم بشكل مميز عن الشوط الأول، ومنتخب مصر تراجع في أكثر من مناسبة في الشوط الثاني من أجل سحب لاعبي تنزانيا للجزء الأمامي".
عصام الحضري

أرقام.. 15 حارسا دافعوا عن عرين الفراعنة بكأس الأمم

استعرض الحساب الرسمي لاتحاد الكرة أرقام حراس المنتخب الوطني على مدار مشاركاتهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك قبل أيام من خوض الفراعنة منافسات كان 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والمقامة للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وذلك بعد أن نالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
على-غزال

علي غزال: كلنا واحد في المنتخب وجاهزون لكأس الأمم

أكد علي غزال، لاعب خط وسط المنتخب الوطني، جاهزية جميع اللاعبين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنظمها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وقال غزال في تصريحات تليفزيونية: "نؤدي التدريبات بقوة، من أجل حجز مكان في التشكيل الأساسي للمنتخب، وكلنا واحد في المنتخب، ولا يوجد فرق بين لاعب أساسي واحتياطي، الأهم هو أن نحصد لقب البطولة، وهناك لاعبون كانوا يستحقون التواجد مع المنتخب في البطولة الإفريقية، ولكن هذه وجهة نظر الجهاز الفني ويجب على الجميع احترامها، خاصة أن جميع اللاعبين في القائمة النهائية على مستوى عال من الكفاءة".
محمد-صلاح (1)

تعرف على موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، سينضم للمعسكر غدًا الأربعاء، وقال لهيطة لـ«التحرير»، إن صلاح أخطر الجهاز الفني بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، بالانضمام غدًا الأربعاء، حيث يتوجه اليوم الثلاثاء، لمدينة سهل حشيش لاستكمال إجازته، وسينضم صلاح لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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