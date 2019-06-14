أجيري يتعهد بمعالجة الأخطاء قبل انطلاق كأس الأمم

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص

خافيير أجيري

أبدى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، رضاه عن أداء لاعبيه خلال المباراة الودية التي جرت مساء أمس الخميس، بين الفراعنة وضيفه المنتخب التنزاني، استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وقال أجيري: "المباراة كانت متكافئة، فالفريقان قدما مواجهة جيدة للغاية، وحاولنا الوصول إلى مرمى الفريق المنافس أكثر من مرة، ولكن أهدرنا العديد من الفرص، وهذا يعود إلى تألق حارس مرمى تنزانيا، الذي نجح في التصدي لأكثر من كرة خطيرة، وكنا نرغب في الفوز بأكثر من هدف، ولكن التوفيق لم يكن حليفنا، تنزانيا منتخب جيد وليس من السهل أن نسجل في مرماه أكثر من هدف".

وتابع المدير الفني للمنتخب الوطني: "سنستفيد من مباراة تنزانيا، وسنقوم بمعالجة الأخطاء خلال الأيام المقبلة، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية". وحقق المنتخب الوطني فوزًا معنويا بهدف دون رد على تنزانيا في أولى تجارب الفراعنة الودية استعدادًا لأمم إفريقيا، وسجل أحمد المحمدي، المحترف في صفوف أستون فيلا