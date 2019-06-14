رياضة

قائد تنزانيا: نبحث عن ظهور مشرف في كأس الأمم

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص
تنزانيا
تنزانيا
أكد مبوانا ساماتا، قائد منتخب تنزانيا، أن مباراة مصر كانت قوية وصعبة رغم أنها ودية، مضيفا أن الفراعنة يملكون منتخباً قوياً والهزيمة بهدف نظيف عكست قوة اللقاء، وقال ساماتا في تصريحات تليفزيونية إن المنتخب التنزاني يبحث عن ظهور مشرف بعد العودة عقب الغياب الطويل عن أمم إفريقيا الذي دام 39 عاماً، وأشار مهاجم جينك البلجيكي إلى أن العلاقة رائعة بين لاعبي المنتخب التنزاني والمدرب النيجيري إيمانويل أمونيكي، موضحاً أن المنتخب يبحث عن التأهل للدور الثاني ببطولة الأمم الإفريقية.
من جانبه، أكد حميد ماو لاعب وسط منتخب تنزانيا ونادي بتروجت أن الفراعنة كانوا أقوياء في المباراة الودية وقاموا بتطبيق أكثر من طريقة لعب، موضحاً أن بلاده لا تملك المنتخب المرعب إفريقياً ولكنهم يبحثون عن نتيجة طيبة. وحقق المنتخب الوطني فوزًا معنويًا بهدف دون رد على تنزانيا في أولى تجارب الفراعنة الودية
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أياكس-ماتياس-دي ليخت

سان جيرمان يوجه ضربة لبرشلونة في صفقة دي ليخت

تتهافت كبرى الأندية الأوروبية على الظفر بخدمات مدافع أياكس ومنتخب هولندا ماتياس دي ليخت، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر الموسم المنقضي، وقيادته أياكس للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث بات محل اهتمام كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، إلا أنه يبدو قريبًا من الانضمام للفريق الباريسي في ظل قوة العرض المقدم له، وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، يعرض سان جيرمان على دي ليخت الحصول على أجر سنوي يصل إلى 20 مليون يورو مقابل 7 ملايين يورو من البرسا.
ماوريسيو-ساري

يوفنتوس يدفع 3,5 مليون يورو لتشيلسي من أجل ساري

كشفت وسائل الإعلام الإيطالية أن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، في الأعوام الثمانية الأخيرة سيعلن اليوم الجمعة تعيين ماوريسيو ساري مدرباً لفريقه، وذلك بعد توصل إدارة البيانكونيري إلى اتفاق مالي مع الفريق الحالي لساري نادي تشيلسي الإنجليزي، وحسب قناة سكاي سبورت إيطاليا، فإن يوفنتوس سيدفع 3,5 مليون يورو إلى النادي الإنجليزي الذي سيستعملها للتعاقد مع لاعب وسطه السابق فرانك لامبارد، المدرب الحالي لنادي ديربي كاونتي، من الدرجة الأولى (الثانية عملياً).
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يوفنتوس يتواصل مع مانشستر يونايتد لضم بوجبا

أشار موقع "سكاي سبورتس" في نسخته الإيطالية إلى سفر المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيتشي إلى العاصمة البريطانية لندن، للتفاوض مع إدارة مانشستر يونايتد بشأن شراء النجم الفرنسي بول بوجبا، وسبق أن رحل الأخير عن صفوف الشياطين الحمر في عام 2012 تجاه السيدة العجوز، بعد فشله في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي لليونايتد تحت قيادة المدرب الأسطوري السير أليكس فيرجسون، قبل أن يعود بوجبا إلى قلعة الأولد ترافورد من جديد في صيف 2016 في صفقة قياسية حينها وصلت إلى 89 مليون جنيه إسترليني جعلته اللاعب الأغلي في العالم في ذلك التوقيت.
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أجيري يتعهد بمعالجة الأخطاء قبل انطلاق كأس الأمم

أبدى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، رضاه عن أداء لاعبيه خلال المباراة الودية التي جرت مساء أمس الخميس، بين الفراعنة وضيفه المنتخب التنزاني، استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وقال أجيري: "المباراة كانت متكافئة، فالفريقان قدما مواجهة جيدة للغاية، وحاولنا الوصول إلى مرمى الفريق المنافس أكثر من مرة، ولكن أهدرنا العديد من الفرص، وهذا يعود إلى تألق حارس مرمى تنزانيا، الذي نجح في التصدي لأكثر من كرة خطيرة، وكنا نرغب في الفوز بأكثر من هدف، ولكن التوفيق لم يكن حليفنا، تنزانيا منتخب جيد وليس من السهل أن نسجل في مرماه أكثر من هدف".
منتخب- مصر

تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة مصر ضد تنزانيا

يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، نظيره منتخب تنزانيا، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب، بمدينة الإسكندرية، في أولى تجاربه الودية، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، ويقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية، وفي المقابل جاء المنتخب التنزاني ضمن المجموعة الثالثة مع كل من الجزائر وكينيا والسنغال.
تميمة-امم -افريقيا

تعرف على القنوات المجانية لنقل مباريات أمم إفريقيا

قبل أيام من استقبال الحدث الأكبر في قارة إفريقيا، وبداية بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 يونيو الجاري وحتى 21 من يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، يقوم الكثير من عشاق كرة القدم حول العالم، بالبحث عن ترددات القنوات المجانية التي ستعرض مباريات البطولة عبر الأقمار الصناعية المختلفة، بعدما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن عدد من القنوات الناقلة لمباريات البطولة.
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ماذا قال بيراميدز عن استبعاد معلول من أمم إفريقيا؟

علق أحمد عفيفي المتحدث الرسم لنادي بيراميدز، على استبعاد علي معلول، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ولاعب المنتخب التونسي، عن قائمة منتخب نسور قرطاج التي تسافر إلى مصر لخوض كأس الأمم الإفريقية 2019، وذلك بعد مشاركته أمس في الدقائق الأخيرة أمام كرواتيا التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء وانتهت بفوز تونس بهدفين لهدف، وكتب عفيفي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «‏معلول المستبعد من قائمة تونس ده اللي هو علي معلول! اللي بيلعب في الاهلي!».
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