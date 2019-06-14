قائد تنزانيا: نبحث عن ظهور مشرف في كأس الأمم

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص

تنزانيا

أكد مبوانا ساماتا، قائد منتخب تنزانيا، أن مباراة مصر كانت قوية وصعبة رغم أنها ودية، مضيفا أن الفراعنة يملكون منتخباً قوياً والهزيمة بهدف نظيف عكست قوة اللقاء، وقال ساماتا في تصريحات تليفزيونية إن المنتخب التنزاني يبحث عن ظهور مشرف بعد العودة عقب الغياب الطويل عن أمم إفريقيا الذي دام 39 عاماً، وأشار مهاجم جينك البلجيكي إلى أن العلاقة رائعة بين لاعبي المنتخب التنزاني والمدرب النيجيري إيمانويل أمونيكي، موضحاً أن المنتخب يبحث عن التأهل للدور الثاني ببطولة الأمم الإفريقية.

من جانبه، أكد حميد ماو لاعب وسط منتخب تنزانيا ونادي بتروجت أن الفراعنة كانوا أقوياء في المباراة الودية وقاموا بتطبيق أكثر من طريقة لعب، موضحاً أن بلاده لا تملك المنتخب المرعب إفريقياً ولكنهم يبحثون عن نتيجة طيبة. وحقق المنتخب الوطني فوزًا معنويًا بهدف دون رد على تنزانيا في أولى تجارب الفراعنة الودية