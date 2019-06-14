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طالبة المنيا تتهم «التعليم» باستبدال ورقة إجابتها

الطالبة: حسيت مستقبلي ضاع ورحت من الدنيا.. ووالدها يحرر محضر ضد المراقبين والكنترول.. والنيابة تحقق في الواقعة.. والكنترول يؤكد: الورقة فاضية
تحرير:محمد الزهراوي ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص
امتحانات - أرشيفية
امتحانات - أرشيفية
قالت مارلين إسحق سعد جابر، ابنة مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، والطالبة في الصف الثالث الثانوي، إنها أدت امتحان اللغة العربية داخل لجنة مدرسة جمال برعي، وجاوبت على كافة الأسئلة إجابات صحيحة، وفقا لمراجعتها للامتحان مع أحد المدرسين، وأنها لم تترك ورقة الإجابة فارغة كما أخطرها كنترول أسيوط. وأضافت: "الورقة الفارغة أكيد مش بتاعتي، أنا ورقتي مليانة إجابات ولو تركت الورقة فاضية كنت مضيت على محضر أو ورقة تفيد بذلك". وأكد والدها، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإثبات أن ورقة إجابة اللغة العربية لا تمت بابنته بصلة، لافتا أنه تم تبديلها.
وأضافت "مارلين"، في تصريحات لـ"التحرير"، أنها دائما متفوقة خلال المراحل التعليمية من ابتدائي وإعدادي ثم ثانوي، مشيرة إلى أنها استعدت استعدادا كاملا لامتحان الصف الثالث الثانوي، وتوجهت إلى لجنتها في مركز أبوقرقاص، وأدت امتحان اللغة العربية بإجابات جميعها صحيحة، ثم أدت امتحان الاقتصاد والإحصاء بإجابات
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طقس (3)

الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، حيث تشير درجات الحرارة المتوقعة إلى انخفاض نسبي على عكس الأيام الماضية، كما تتوقع الهيئة أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية.
مترو-الانفاق

«النقل» تعلن رفع أسعار تذاكر مترو الخط الثالث

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تحريك سعر تذكرة مترو أنفاق للخط الثالث "العتبة - نادي الشمس"، عقب فتح المحطات الجديدة أمام الركاب" اعتباراً من يوم السبت المقبل 15 يونيو، منذ بداية التشغيل وهي محطات "هارون - ألف مسكن - نادي الشمس". وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الخط الثالث بالكامل مصمم على الطراز الأوروبى وكل محطاته وقطاراته مكيفة الهواء وخالية من التلوث ويتوافر بها سلالم متحركة ومصاعد كهربائية لكبار السن وشاشات عرض إلكترونية لمواعيد قدوم القطارات.
امتحان-الدبلومات الفنية- الدكتور محمد عمارة-رئيس-قطاع التعليم-الفنى (2)

حقيقة ترك طالبة ثانوي ورقتها بيضاء في امتحان العربي

كشفت مصادر في وزارة التعليم، عن استدعاء النيابة لملاحظين بالمنيا على خلفية المحضر الذي حررته طالبة أبو قرقاص في جنوب المحافظة، بعد إخطارها من الكنترول بأن ورقة إجابتها في امتحان مادة اللغة العربية الخاصة بها كانت بيضاء، وهذا ما نفته الطالبة في المحضر. وأوضحت المصادر تفاصيل الواقعة، إذ قالت إن كنترول أسيوط اكتشف في أثناء تصحيح كراسات الإجابات لامتحان اللغة العربية أن كراسة إجابة الطالبة بيضاء، وعلى الفور أرسل الكنترول إخطارًا لرئيس الكنترول فتم استدعاء الطالبة لتحرير محضر إثبات حالة بكراسة الطالبة "فارغة"، إلا أن الطالبة أنكرت وادعت أنها أجابت.
انفجار-ناقلات-نفط (1.) (1)

أول تعليق مصري على استهداف ناقلتي نفط بخليج عمان

صرح المستشار احمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن مصر تتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما أوردته بعض التقارير من أنباء عن تعرض ناقلتيّ نفط في خليج عُمان، صباح اليوم، الخميس لحادث أسفر عن وقوع انفجارات وحرائق على متن الناقلتين. وأكد متحدث وزارة الخارجية على أن مصر ترصد الموقف بشكل وثيق، وما قد يسفر عنه التحقيق من تحديد الملابسات والمسئولية عن الحادث. وفي هذا الصدد، شدّد المتحدث على إدانة مصر لأية أعمال تقوض حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بمنطقة الخليج.
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محافظ-الدقهلية-يزور-طالب-المروحة

شاروبيم لـ«طالب المروحة»:تأجيل الامتحان بدرجات كاملة

توجه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم السبت، إلى مستشفى شربين العام، للاطمئنان على حالة الطالب محمود أحمد عبد الهادي، بمدرسة بطرة الثانوية بنين التابعة لإدارة طلخا التعليمية، وذلك بعد سقوط مروحة السقف على رأسه بلجنة الامتحان، ما تسبب في جرح قطعي بالفم بطول 2 سم. وقرر "شاروبيم" السماح للطالب بتأجيل المادة التالية في جدول الامتحانات في حالة عدم استطاعته تأدية الامتحان فيها، قائلًا: "تأجيل مواد الطالب للدور الثاني سيكون بنفس درجة المادة وليس بدرجات النجاح وتعامل معاملة مواد امتحانات الدور الأول في التصحيح".
أولياء-الأمور-أمام-مدرسة-جمال-عبد-الناصر-الثانوية-في-انتظار-خروج-أبنائهم-تصوير-سامح-ابو-حسن (2)

إغماءات وكسور.. 7 ضحايا لـ«امتحان العربي» بالدقهلية

شهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، 7 حالات إصابة بين الطلاب، إذ سقطت مروحة سقف على رأس طالب، خلال امتحان اللجنة الأولى مادة اللغة العربية، وأصيب طالب آخر بكسور نتيجة للتدافع في فترة الراحة قبل بدء اللجنة الثانية لمادة التربية الدينية، وشهدت اللجان حالة واحدة لطالبة بفقدان الوعي و4 حالات إغماء طالبات، وتم نقلهن جميعًا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، ولم يشتك الطلاب من صعوبة في امتحان اللغة العربية، مؤكدين أنه في مستوى الطالب المتوسط.
أولياء-الأمور-أمام-مدرسة-جمال-عبد-الناصر-الثانوية-في-انتظار-خروج-أبنائهم-تصوير-سامح-ابو-حسن (20)

إصابة 5 طالبات بانهيار عصبي في الثانوية بالبحيرة

ارتفع عدد الطالبات المصابات بانهيار عصبي في محافظة البحيرة إلى 5 طالبات، وتم نقل 4 حالات منهن لمستشفيات أبو حمص وكوم حمادة، وأخرى غادرت بدون حضور الامتحان في دمنهور، حيث تلقت غرفة العمليات بالمحافظة إخطارًا بنقل طالبة بمدرسة أبو حمص المشتركة للمستشفى إثر إصابتها بنوبة صرع، وطالبة أخرى بلجنة مدرسة شاكر فرج الثانويه بالمدينة إثر إصابتها بحالة نفسية لمستشفى أبو حمص العام، وطالبتين بمدرسة الثانوية بنات بكوم حمادة إثر إصابتهما بحالة نفسية لمستشفى كوم حمادة، وأخرى بمدرسة أحمد محرم بمدينة دمنهور وغادرت المدرسة وقامت بتأجيل المادة.
الثانوية-العامة-فى-البحيرة (3)

7 حالات إغماء لمدرس و6 طلاب «ثانوية» في الشرقية

رصدت غرفة العمليات المركزية لمتابعة اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، سبع حالات إغماء، جميعها داخل لجان الامتحان، حيث أصيب ثلاثة طلاب بحالات إغماء داخل لجنة مدرسة «السادات» الثانوية بنين، التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية، ولجنتي امتحان بمدينة الزقازيق، إحداهما تابعة لإدارة شرق التعليمية، وذلك في أثناء تأديتهم الامتحان، وجرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة من لجان الامتحان بواسطة سيارات الإسعاف، وذلك لتلقي الإسعافات اللازمة لإفاقتهم.
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