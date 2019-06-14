طالبة المنيا تتهم «التعليم» باستبدال ورقة إجابتها

الطالبة: حسيت مستقبلي ضاع ورحت من الدنيا.. ووالدها يحرر محضر ضد المراقبين والكنترول.. والنيابة تحقق في الواقعة.. والكنترول يؤكد: الورقة فاضية

تحرير:محمد الزهراوي ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص

قالت مارلين إسحق سعد جابر، ابنة مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، والطالبة في الصف الثالث الثانوي، إنها أدت امتحان اللغة العربية داخل لجنة مدرسة جمال برعي، وجاوبت على كافة الأسئلة إجابات صحيحة، وفقا لمراجعتها للامتحان مع أحد المدرسين، وأنها لم تترك ورقة الإجابة فارغة كما أخطرها كنترول أسيوط. وأضافت: "الورقة الفارغة أكيد مش بتاعتي، أنا ورقتي مليانة إجابات ولو تركت الورقة فاضية كنت مضيت على محضر أو ورقة تفيد بذلك". وأكد والدها، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإثبات أن ورقة إجابة اللغة العربية لا تمت بابنته بصلة، لافتا أنه تم تبديلها.

وأضافت "مارلين"، في تصريحات لـ"التحرير"، أنها دائما متفوقة خلال المراحل التعليمية من ابتدائي وإعدادي ثم ثانوي، مشيرة إلى أنها استعدت استعدادا كاملا لامتحان الصف الثالث الثانوي، وتوجهت إلى لجنتها في مركز أبوقرقاص، وأدت امتحان اللغة العربية بإجابات جميعها صحيحة، ثم أدت امتحان الاقتصاد والإحصاء بإجابات

وأضافت "مارلين"، في تصريحات لـ"التحرير"، أنها دائما متفوقة خلال المراحل التعليمية من ابتدائي وإعدادي ثم ثانوي، مشيرة إلى أنها استعدت استعدادا كاملا لامتحان الصف الثالث الثانوي، وتوجهت إلى لجنتها في مركز أبوقرقاص، وأدت امتحان اللغة العربية بإجابات جميعها صحيحة، ثم أدت امتحان الاقتصاد والإحصاء بإجابات نموذجية، وعقب انتهاء امتحان "الإحصاء"، أبلغها رئيس اللجنة بأن كنترول أسيوط أخطره بأن ورقة إجابة اللغة العربية بدون إجابات.

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"حسيت مستقبلي ضاع ورحت من الدنيا"، بهذه الجملة أشارت مارلين إلى تعرضها لحالة انهيار عصبي عقب سماعها ما قاله رئيس اللجنة، وتعرضت لحالة إغماء حتى حضر والدها إلى اللجنة، وعلم بما حدث، حتى توجه إلى مركز الشرطة وحرّر محضر بذلك.

وقال والد الطالبة، إنه فور علمه بالواقعة، حرّر محضر شرطة حمل رقم 2847 لسنة 2018 إداري مركز أبو قرقاص، ضد كل رئيس لجنة مدرسة جمال برعي، والمراقب الأول، ومراقب اللجنة، وأعضاء اللجنة، كما أرسل شكوى للنيابة الإدارية في محافظة أسيوط ضد رئيس الكنترول، يتهمهم جميعا بتبديل ورقة الإجابة الخاصة ابنته، مشيرًا إلى تأثير واقعة مادة اللغة العربية على أداء ابنته، الذي ظهر خلال امتحان اللغة الإنجليزية بتعرضها لانهيار عصبي أدى إلى دخولها في حالة إغماء كاملة.

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وأضاف إسحق، أنه خاطب كافة الجهات في الدولة لإعادة حق ابنته فضلا عن إرساله خطابات إلى رئاسة الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والعدل، والمحامي العام والنيابة الإدارية، شملت جميعا شكاوى ضد لجنة جمال برعي، ورئيس كنترول أسيوط، بالتسبب في ضياع مستقبل ابنته، ووقوع ضرر نفسي عليها.

وتابع والد الطالبة، أن مارلين يشهد لها الجميع بالتفوق طيلة مراحل الدراسة، منذ المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية، وأنّ واقعة تركها لورقة الإجابة تأتي معاكسة للواقع حيث أنها متميزة ومتفوقة، متسائلا: "لو هي سابت الورقة فاضية ليه اللجنة محررتش محضر بكده؟.. وده يدل على تبديل الورقة بتاعتها".

تلقى اللواء مجدي عامر مدير الأمن، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إخطارا من قسم شرطة مركز أبوقرقاص، بوصول الطالبة "مارلين" بالصف الثالث الثانوي، لدايون القسم تطلب تحرير محضر إثبات حالة، بعد إخطارها بأن ورقة الإجابة الخاصة بها في مادة اللغة العربية بامتحان الثانوية العامة كانت بيضاء وأنها تركتها دون كتابة أي شيء بداخلها، وهذا ما نفته الطالبة في محضر إثبات الحالة الذي حمل رقم 2847 إداري لسنة 2019 مركز شرطة أبوقرقاص.

كما كشفت مصادر بالتربية والتعليم تفاصيل جديدة بالواقعة (اضغط هنا)

ويؤدي نحو 32 ألف و400 طالب وطالبة، داخل 80 لجنة داخل مراكز محافظة المنيا، امتحانات الثانوية العامة، وشكل اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، لجنة عليا استعداداً للامتحانات، وتختص اللجنة، بوضع تصور وتقدير للمواقف والأزمات التي قد تحدث قبل وأثناء الامتحان ووضع خطط تأمين اللجان من الخارج وتوفير وسائل نقل كراسات الامتحان من مقر الجهة المسؤولة عن الطباعة إلى مراكز التوزيع مع تأمينها وتقديم الدعم اللوجستي اللازم للجان.

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