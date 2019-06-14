رياضة

هل ينهي ميسي عقدة كوبا أمريكا مع الأرجنتين؟

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
هل ينهي ميسي عقدة كوبا أمريكا؟ من ينجح في خلافة نيمار في البرازيل؟ أسئلة كثيرة تطرح في الوقت الحالي مع اقترابنا من ضربة البداية لكوبا أمريكا فجر السبت في المباراة الافتتاحية التي ستجمع بين البرازيل وبوليفيا، ودائمًا ما تكون البرازيل مرشحة وبقوة للفوز بأي بطولة تشارك بها وخاصة عندما تستضيف البطولة، ولكنها تدخل نسخة هذا العام بدون خدمات ملهمها الأول نيمار الذي يعاني من الإصابة، ومن المنتظر أن يعوضه أي من الثلاثي جابريل خيسوس وروبرتو فيرمينو وديفيد نيريس، وتضم قائمة البرازيل 14 لاعبًا فقط من الذين وجدوا في المونديال الأخير.
وبعد أن قاد كريستيانو رونالدو منتخب بلاده البرتغال للتتويج بدوري الأمم الأوروبية، يأمل ليونيل ميسي في قيادة الأرجنتين للتتويج بأي لقب، خاصة أنه شارك مع منتخب بلاده في 8 بطولات، واكتفى بمركز الوصافة 4 مرات، وذلك على الرغم من اعترافه بأن الأرجنتين ليست مرشحة للفوز باللقب. وقال سيرجيو أجويرو عن ميسي: "أرغب
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أياكس-ماتياس-دي ليخت

سان جيرمان يوجه ضربة لبرشلونة في صفقة دي ليخت

تتهافت كبرى الأندية الأوروبية على الظفر بخدمات مدافع أياكس ومنتخب هولندا ماتياس دي ليخت، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر الموسم المنقضي، وقيادته أياكس للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث بات محل اهتمام كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، إلا أنه يبدو قريبًا من الانضمام للفريق الباريسي في ظل قوة العرض المقدم له، وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، يعرض سان جيرمان على دي ليخت الحصول على أجر سنوي يصل إلى 20 مليون يورو مقابل 7 ملايين يورو من البرسا.
ماوريسيو-ساري

يوفنتوس يدفع 3,5 مليون يورو لتشيلسي من أجل ساري

كشفت وسائل الإعلام الإيطالية أن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، في الأعوام الثمانية الأخيرة سيعلن اليوم الجمعة تعيين ماوريسيو ساري مدرباً لفريقه، وذلك بعد توصل إدارة البيانكونيري إلى اتفاق مالي مع الفريق الحالي لساري نادي تشيلسي الإنجليزي، وحسب قناة سكاي سبورت إيطاليا، فإن يوفنتوس سيدفع 3,5 مليون يورو إلى النادي الإنجليزي الذي سيستعملها للتعاقد مع لاعب وسطه السابق فرانك لامبارد، المدرب الحالي لنادي ديربي كاونتي، من الدرجة الأولى (الثانية عملياً).
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يوفنتوس يتواصل مع مانشستر يونايتد لضم بوجبا

أشار موقع "سكاي سبورتس" في نسخته الإيطالية إلى سفر المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيتشي إلى العاصمة البريطانية لندن، للتفاوض مع إدارة مانشستر يونايتد بشأن شراء النجم الفرنسي بول بوجبا، وسبق أن رحل الأخير عن صفوف الشياطين الحمر في عام 2012 تجاه السيدة العجوز، بعد فشله في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي لليونايتد تحت قيادة المدرب الأسطوري السير أليكس فيرجسون، قبل أن يعود بوجبا إلى قلعة الأولد ترافورد من جديد في صيف 2016 في صفقة قياسية حينها وصلت إلى 89 مليون جنيه إسترليني جعلته اللاعب الأغلي في العالم في ذلك التوقيت.
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الأرجنتين تهيمن على الأرقام القياسية في كوبا أمريكا

يشهد ملعب مورومبي، فجر السبت، ضربة البداية للنسخة رقم 46 من كوبا أمريكا بين البرازيل وبوليفيا، تلك البطولة التي انطلقت للمرة الأولى في عام 1916، وتحمل أوروجواي الرقم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجًا بلقب البطولة بواقع 15 مرة مقابل 14 مرة للأرجنتين و8 مرات للبرازيل ولم يتوج باللقب أي من الإكوادور وفنزويلا من قبل، ويعد الأرجنتيني جيليرمو ستابيلي أكثر المدربين تتويجًا بلقب البطولة بواقع 6 مرات من قبل، وتعد الأرجنتين أكثر المنتخبات وصولا إلى المباراة النهائية بواقع 28 مرة، بينما خاضت أوروجواي أكبر عدد من المباريات طوال تاريخ البطولة بواقع 197 لقاءً.
كوبا-أمريكا

البرازيل تقص شريط كوبا أمريكا بمواجهة بوليفيا

تنطلق فجر السبت، النسخة رقم 46 من كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، وذلك من خلال مباراة الافتتاح التي ستجمع بين صاحب الأرض ونظيره منتخب بوليفيا في تمام الساعة 2:30 صباح السبت على ملعب مورومبي في ساو باولو، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من بيرو وفنزويلا، وتستضيف البرازيل البطولة للمرة الخامسة في تاريخها، وفي المرات الأربع السابقة أعوام 1919 و1922 و1949 و1989، توجت بلقب البطولة، ويأمل السليساو في استعادة اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ نسخة 2007.
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في ميلاده.. ساحر البرازيل الذي أبطل برشلونة مفعوله

يحتفل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ27، إذ ولد يوم 12 يونيو عام 1992. ويتمتع كوتينيو بموهبة كبيرة من حيث الرؤية المميزة للملعب والتمريرات الدقيقة والمراوغات، إلى جانب التسديد المتقن من خارج منطقة الجزاء. ولد كوتينيو في ريو دي جانيرو، وأظهر موهبة كبيرة رفقة فريق الشباب في فاسكو دي جاما، وانتقل إلى إنتر الإيطالي في عام 2008 مقابل 4 ملايين يورو، قبل أن تتم إعارته في عام 2012 لإسبانيول الإسباني، ومن ثم انتقل في 2013 إلى ليفربول مقابل 8.5 مليون إسترليني، ليتألق في صفوف الريدز ويلقب بالساحر هناك.
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تعرف على مواعيد مباريات كوبا أمريكا 2019

تحتضن دولة البرازيل فعاليات بطولة كوبا أمريكا 2019، التي ستنطلق في الثانية والنصف صباحا يوم الخامس عشر من شهر يونيو الجاري، حيث ستفتتح البرازيل مشوارها في البطولة على أرضها ووسط جماهيرها أمام بوليفيا. كانت قرعة كوبا أمريكا قد أسفرت عن وقوع منتخب راقصي السامبا في المجموعة الأولى كونها البلد المستضيف، التي تضم كلًا من بوليفيا، فنزويلا، بيرو، بينما جاء منتخب الأرجنتين في المجموعة الثانية بصحبة كولومبيا، باراجواي، قطر، أما المجموعة الثالثة فجاءت كالتالي: أوروجواي، الإكوادور، تشيلسي، اليابان التي تشارك لنفس سبب مشاركة منتخب قطر.
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