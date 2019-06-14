هل ينهي ميسي عقدة كوبا أمريكا مع الأرجنتين؟

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

ليونيل ميسي

هل ينهي ميسي عقدة كوبا أمريكا؟ من ينجح في خلافة نيمار في البرازيل؟ أسئلة كثيرة تطرح في الوقت الحالي مع اقترابنا من ضربة البداية لكوبا أمريكا فجر السبت في المباراة الافتتاحية التي ستجمع بين البرازيل وبوليفيا، ودائمًا ما تكون البرازيل مرشحة وبقوة للفوز بأي بطولة تشارك بها وخاصة عندما تستضيف البطولة، ولكنها تدخل نسخة هذا العام بدون خدمات ملهمها الأول نيمار الذي يعاني من الإصابة، ومن المنتظر أن يعوضه أي من الثلاثي جابريل خيسوس وروبرتو فيرمينو وديفيد نيريس، وتضم قائمة البرازيل 14 لاعبًا فقط من الذين وجدوا في المونديال الأخير.

وبعد أن قاد كريستيانو رونالدو منتخب بلاده البرتغال للتتويج بدوري الأمم الأوروبية، يأمل ليونيل ميسي في قيادة الأرجنتين للتتويج بأي لقب، خاصة أنه شارك مع منتخب بلاده في 8 بطولات، واكتفى بمركز الوصافة 4 مرات، وذلك على الرغم من اعترافه بأن الأرجنتين ليست مرشحة للفوز باللقب. وقال سيرجيو أجويرو عن ميسي: "أرغب