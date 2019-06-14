مدرب الزمالك السابق: جنش الأجدر بحراسة مرمى الفراعنة

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

محمود عبد الرحيم جنش

أكد أيمن عبد العزيز، مدرب نادي الزمالك السابق، أن أحمد علي لاعب المقاولون العرب، يستحق قيادة هجوم المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا، كما انتقد لاعب الزمالك السابق، في تصريحات متلفزة، أداء أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا، خلال ودية تنزانيا، منوهًا بأنه لا يجيد التغطية العكسية بجانب بطء رد فعله، كما أردف عبد العزيز قائلا: "محمود عبد الرحيم (جنش) هو الأجدر بحراسة مرمى المنتخب الوطني في البطولة القارية، ووليد سليمان لاعب الأهلي لديه إمكانيات وقدرات عالية، لكن من الظلم أن يقارَن بمحمد صلاح نجم ليفربول".

وأبدى عبد العزيز اندهاشه من حديث الأهلي عن المجاملات، مضيفا: "يجب على الأحمر ألا يتحدث عن الظلم في بطولة الدوري، والأهلي أكثر فريق حصل على مجاملات هذا الموسم وخاض المباريات حسب حالة الخصوم، وهناك مواجهات تأجلت للأحمر حتى تكتمل صفوفه". وأردف: "الزمالك حصل على إخطار من الجبلاية يفيد أن آخر مباراة له