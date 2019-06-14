رياضة

مدرب الزمالك السابق: جنش الأجدر بحراسة مرمى الفراعنة

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص
محمود عبد الرحيم جنش
محمود عبد الرحيم جنش
أكد أيمن عبد العزيز، مدرب نادي الزمالك السابق، أن أحمد علي لاعب المقاولون العرب، يستحق قيادة هجوم المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا، كما انتقد لاعب الزمالك السابق، في تصريحات متلفزة، أداء أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا، خلال ودية تنزانيا، منوهًا بأنه لا يجيد التغطية العكسية بجانب بطء رد فعله، كما أردف عبد العزيز قائلا: "محمود عبد الرحيم (جنش) هو الأجدر بحراسة مرمى المنتخب الوطني في البطولة القارية، ووليد سليمان لاعب الأهلي لديه إمكانيات وقدرات عالية، لكن من الظلم أن يقارَن بمحمد صلاح نجم ليفربول".
وأبدى عبد العزيز اندهاشه من حديث الأهلي عن المجاملات، مضيفا: "يجب على الأحمر ألا يتحدث عن الظلم في بطولة الدوري، والأهلي أكثر فريق حصل على مجاملات هذا الموسم وخاض المباريات حسب حالة الخصوم، وهناك مواجهات تأجلت للأحمر حتى تكتمل صفوفه". وأردف: "الزمالك حصل على إخطار من الجبلاية يفيد أن آخر مباراة له
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أياكس-ماتياس-دي ليخت

سان جيرمان يوجه ضربة لبرشلونة في صفقة دي ليخت

تتهافت كبرى الأندية الأوروبية على الظفر بخدمات مدافع أياكس ومنتخب هولندا ماتياس دي ليخت، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر الموسم المنقضي، وقيادته أياكس للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث بات محل اهتمام كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، إلا أنه يبدو قريبًا من الانضمام للفريق الباريسي في ظل قوة العرض المقدم له، وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، يعرض سان جيرمان على دي ليخت الحصول على أجر سنوي يصل إلى 20 مليون يورو مقابل 7 ملايين يورو من البرسا.
ماوريسيو-ساري

يوفنتوس يدفع 3,5 مليون يورو لتشيلسي من أجل ساري

كشفت وسائل الإعلام الإيطالية أن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، في الأعوام الثمانية الأخيرة سيعلن اليوم الجمعة تعيين ماوريسيو ساري مدرباً لفريقه، وذلك بعد توصل إدارة البيانكونيري إلى اتفاق مالي مع الفريق الحالي لساري نادي تشيلسي الإنجليزي، وحسب قناة سكاي سبورت إيطاليا، فإن يوفنتوس سيدفع 3,5 مليون يورو إلى النادي الإنجليزي الذي سيستعملها للتعاقد مع لاعب وسطه السابق فرانك لامبارد، المدرب الحالي لنادي ديربي كاونتي، من الدرجة الأولى (الثانية عملياً).
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يوفنتوس يتواصل مع مانشستر يونايتد لضم بوجبا

أشار موقع "سكاي سبورتس" في نسخته الإيطالية إلى سفر المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيتشي إلى العاصمة البريطانية لندن، للتفاوض مع إدارة مانشستر يونايتد بشأن شراء النجم الفرنسي بول بوجبا، وسبق أن رحل الأخير عن صفوف الشياطين الحمر في عام 2012 تجاه السيدة العجوز، بعد فشله في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي لليونايتد تحت قيادة المدرب الأسطوري السير أليكس فيرجسون، قبل أن يعود بوجبا إلى قلعة الأولد ترافورد من جديد في صيف 2016 في صفقة قياسية حينها وصلت إلى 89 مليون جنيه إسترليني جعلته اللاعب الأغلي في العالم في ذلك التوقيت.
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منتخب- مصر

تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة مصر ضد تنزانيا

يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، نظيره منتخب تنزانيا، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب، بمدينة الإسكندرية، في أولى تجاربه الودية، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، ويقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية، وفي المقابل جاء المنتخب التنزاني ضمن المجموعة الثالثة مع كل من الجزائر وكينيا والسنغال.
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قائد الفراعنة: هدفنا التتويج بكأس أمم إفريقيا

تحدث أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني ونادي أستون فيلا الإنجليزي، عن جاهزية زملائه لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وقال المحمدي: "هناك بعض لاعبي الجيل الحالي، خاضوا مباريات على استاد القاهرة، في ظل حضور جماهيري، والجميع على أتم الاستعداد للعب على ملعب استاد القاهرة، بالرغم من عدم لعب البعض في هذا الملعب في ظل حضور جماهيري، وأناشد جميع الجماهير، بالحضور إلى استاد القاهرة، ودعم منتخب مصر، وسنبذل قصارى جهدنا للتتويج بالبطولة".
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الأهلي يبحث اليوم موقفه من استكمال مسابقة الدوري

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في الخامسة من عصر اليوم السبت، اجتماعًا لمناقشة أزمة مسابقة الدوري الممتاز، التي تم طرحها خلال الجلسات الأخيرة على طاولة المجلس، وذلك في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، حيث يتابع المجلس قراراته التي أصدرها خلال الفترة الأخيرة، والتي جاء على رأسها عدم استكمال مسابقة الدوري في حال تأجيل مباريات الدوري إلى ما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية التى ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.
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رسالة مثيرة من صالح جمعة بعد إعلان قائمة المنتخب

علق صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على القائمة الأولية التي أعلن عنها الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وضمت 25 لاعبًا سينضمون لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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