خلافات ترامب وبولتون تهدي إيران أغلى مكاسبها

تختلف وجهات نظر كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشاره لشؤون الأمن القومي جون بولتون، وذلك حول ما يجب فعله مع إيران في المستقبل القريب

تحرير:محمود نبيل ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص

ترامب

على الرغم من العدوانية التي أظهرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران منذ الكشف عن برنامجه الانتخابي، فإنه يدرك تمامًا عواقب التصعيد العسكري في منطقة الخليج العربي، والذي قد يُدخل المنطقة في صراع ضخم يهدد استقرارها وأمنها. ومع النهج المتشدد الذي حاول ترامب إظهاره منذ الوهلة الأولى في البيت الأبيض تجاه طهران، رأى الرئيس الأمريكي أن وجود جون بولتون المعروف بعدائه الكبير لإيران ضمن أفراد إدارته، قد يتماشى مع النهج الذي اختاره ترامب في تعامله مع إيران.

جون بولتون، الذي يشغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي في الوقت الحالي، عُرف عنه موقفه الصارم، الذي يدعو للتدخل العسكري لمواجهة إيران، إلا أن ذلك قد لا يتفق كليا مع السياسات التي يسعى ترامب لاتباعها في التعامل مع هذا الملف. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير»