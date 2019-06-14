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خلافات ترامب وبولتون تهدي إيران أغلى مكاسبها

تختلف وجهات نظر كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشاره لشؤون الأمن القومي جون بولتون، وذلك حول ما يجب فعله مع إيران في المستقبل القريب
تحرير:محمود نبيل ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص
ترامب
ترامب
على الرغم من العدوانية التي أظهرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران منذ الكشف عن برنامجه الانتخابي، فإنه يدرك تمامًا عواقب التصعيد العسكري في منطقة الخليج العربي، والذي قد يُدخل المنطقة في صراع ضخم يهدد استقرارها وأمنها. ومع النهج المتشدد الذي حاول ترامب إظهاره منذ الوهلة الأولى في البيت الأبيض تجاه طهران، رأى الرئيس الأمريكي أن وجود جون بولتون المعروف بعدائه الكبير لإيران ضمن أفراد إدارته، قد يتماشى مع النهج الذي اختاره ترامب في تعامله مع إيران.
جون بولتون، الذي يشغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي في الوقت الحالي، عُرف عنه موقفه الصارم، الذي يدعو للتدخل العسكري لمواجهة إيران، إلا أن ذلك قد لا يتفق كليا مع السياسات التي يسعى ترامب لاتباعها في التعامل مع هذا الملف. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير»
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الهجوم على ناقلة النفط

أمريكا تنشر دليل إدانة إيران في هجوم خليج عمان (فيديو)

نشر الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، تسجيلًا مصورًا، قال إنه يظهر الحرس الثوري الإيراني يزيل لغما لم ينفجر من جانب إحدى ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجمات، فضلا عن صورة تظهر لغما فيما يبدو قبل إزالته. وبحسب وكالة «رويترز»، قال بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي، في بيان له: «عند الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلي، اقترب قارب دورية تابع للحرس الثوري الإيراني من الناقلة كوكوكا، وجرت ملاحظة وتسجيل إزالة لغم لم ينفجر من كوكوكا كاريدجس».
المدمرة-الأمريكية

الولايات المتحدة تدفع بمدمرة إلى موقع هجوم خليج عمان

أعلن الجيش الأمريكي، الجمعة، عن توجه مدمرة إلى مكان الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان. وبحسب «سكاي نيوز عربية»،أكد الجيش الأمريكي استعداده للدفاع عن المصالح الأمريكية بما فيها حرية الملاحة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها مصلحة في خوض صراع جديد بالشرق الأوسط، لكنها ستدافع عن مصالحها بما في ذلك حرية الملاحة. من جهتها، أوضحت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها، أن المدمرة «يو.إس.إس.ميسون» في طريقها إلى موقع الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في بحر عُمان، الخميس.
المتحدثة-باسم-البيت-الأبيض (1)

ترامب يعلن رحيل متحدثة البيت الأبيض عن منصبها

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، ستغادر منصبها في نهاية يونيو الجاري. وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "رائعتنا سارة ساندرز ستغادر البيت الأبيض وتعود إلى ديارها في ولاية أركنساس في نهاية الشهر". وأعرب عن أمله في أن تترشح يوما ما لمنصب حاكم هذه الولاية، علما بأن والدها مايك هوكابي سبق له أن شغل هذا المنصب. سارة هاكابي ساندرز، من مواليد 13 أغسطس 1982 في بلدة هوب بولاية أركنساس، وهي مستشارة وسياسية أمريكية تدرجت بالمناصب إلى أن تم تعيينها في يوليو 2017 متحدثة باسم البيت الأبيض خلفا لشون سبايسر.
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

أمريكا: إيران وراء الهجوم على ناقلتي النفط بخليج عمان

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إيران وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان. وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، أن الولايات المتحدة استنتجت ذلك استنادا إلى معلومات استخباراتية ونوع الأسلحة المستخدمة وتطور الهجمات، مشيرًا إلى أن الهجمات التي تنفذها إيران جزء من حملة لتصعيد التوتر. وأكد أن الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها وعن حلفائها وعن التجارة الدولية من الخطر الإيراني. وتابع بومبيو: "إن طهران تعمل على تعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز"، مشددًا على أن واشنطن تعمل على تحقيق تعهداتها بشأن الحرب على تصدير النفط.
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صحف عربية: واشنطن تؤكد ردع تهديدات إيران وسط تحذيرات

استعرضت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، تطورات الوضع المتوتر بين واشنطن وطهران، كما تناولت الحراك الدائر في كل من السودان والجزائر، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا التي تنوعت بين الشأن العربي والإقليمي والدولي. وتحت عنوان "واشنطن: تحركنا العسكري ردع التهديد الإيراني"، ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، أعلن أن تحرك الولايات المتحدة التي نشرت حاملة طائرات وقاذفات في الخليج أتاح درء مخاطر هجمات ضد أمريكيين، تشنها إيران، وقال إن المخاطر لا تزال مرتفعة.
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البنتاجون: حشدنا قواتنا في الخليح لردع إيران فقط

قال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان، إن هدف الولايات المتحدة من حشد قواتها في الخليج هو ردع إيران فقط وليس الحرب ضدها، متابعا "تركيزنا الأكبر في هذه المرحلة هو منع سوء التقدير الإيراني"، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوضح الوزير في تصريحات مقتضبة عقب حضور جلسة استماع لإطلاع أعضاء الكونجرس الأمريكي على المعلومات الاستخباراتية التي دفعت البنتاجون لإرسال قوة عسكرية ضاربة إلى الخليج، أن واشنطن أحبطت هجمات كانت مخططة ضد الجنود الأميركيين في المنطقة، وذلك عبر عرض القوة العسكرية الأمريكية.
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انقسام بالكونجرس يهدد خطط ترامب تجاه إيران

على الرغم من الهدنة غير المعلنة في التصريحات التصعيدية بين الجانبين خلال الساعات القليلة الماضية، تبذل كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مجهودات كبيرة لتمهيد الجبهة الداخلية لمواجهة أي تحد عسكري في منطقة الخليج. التصعيد الذي وصل لذروته على مدى الأيام القليلة الماضية، بات الآن يصل إلى قاعات الكونجرس الأمريكي، والذي يستمر في عقد نقاشاته بشأن الأوضاع في منطقة الخليج، للتوصل إلى قرارات واضحة المعالم لتكون بمثابة موقف صريح لواشنطن بشأن الأزمة الحالية.
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استهداف سفارة واشنطن ببغداد هل يطلق شرارة الحرب؟

يبدو أن دعوة وزارة الخارجية الأمريكية موظفيها لمغادرة العراق جاءت بعد أن تيقنت أن كل ما له علاقة بها في هذا البلد أصبح مستهدف في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران المجاورة للعراق، وهو ما ينذر بنشوب حرب. وشددت واشنطن الضغوط على طهران خلال الأيام الماضية واتهمت ايران بالتخطيط لشن هجمات "وشيكة" في المنطقة، كما عززت الحضور العسكري الأمريكي في الخليج. وورد في تحذير بشأن السفر أن "العديد من المجموعات الإرهابية والمتمردة تنشط في العراق وتهاجم بشكل متكرر قوات الأمن العراقية ومدنيين على السواء".
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