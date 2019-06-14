يوفنتوس يتواصل مع مانشستر يونايتد لضم بوجبا

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

بول بوجبا

أشار موقع "سكاي سبورتس" في نسخته الإيطالية إلى سفر المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيتشي إلى العاصمة البريطانية لندن، للتفاوض مع إدارة مانشستر يونايتد بشأن شراء النجم الفرنسي بول بوجبا، وسبق أن رحل الأخير عن صفوف الشياطين الحمر في عام 2012 تجاه السيدة العجوز، بعد فشله في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي لليونايتد تحت قيادة المدرب الأسطوري السير أليكس فيرجسون، قبل أن يعود بوجبا إلى قلعة الأولد ترافورد من جديد في صيف 2016 في صفقة قياسية حينها وصلت إلى 89 مليون جنيه إسترليني جعلته اللاعب الأغلي في العالم في ذلك التوقيت.

ويرغب بوجبا في الرحيل عن مانشستر يونايتد بعد توتر علاقته مع المدرب السابق للفريق جوزيه مورينيو، إضافة إلى غياب الشياطين الحمر عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ويعد ريال مدريد من أبرز المهتمين بضم بوجبا، الذي سبق أن صرح بأن أي لاعب يحلم بالانتقال إلى الفريق الملكي، إلى جانب رغبته في العمل