رياضة

يوفنتوس يتواصل مع مانشستر يونايتد لضم بوجبا

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
بول بوجبا
بول بوجبا
أشار موقع "سكاي سبورتس" في نسخته الإيطالية إلى سفر المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيتشي إلى العاصمة البريطانية لندن، للتفاوض مع إدارة مانشستر يونايتد بشأن شراء النجم الفرنسي بول بوجبا، وسبق أن رحل الأخير عن صفوف الشياطين الحمر في عام 2012 تجاه السيدة العجوز، بعد فشله في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي لليونايتد تحت قيادة المدرب الأسطوري السير أليكس فيرجسون، قبل أن يعود بوجبا إلى قلعة الأولد ترافورد من جديد في صيف 2016 في صفقة قياسية حينها وصلت إلى 89 مليون جنيه إسترليني جعلته اللاعب الأغلي في العالم في ذلك التوقيت.
ويرغب بوجبا في الرحيل عن مانشستر يونايتد بعد توتر علاقته مع المدرب السابق للفريق جوزيه مورينيو، إضافة إلى غياب الشياطين الحمر عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ويعد ريال مدريد من أبرز المهتمين بضم بوجبا، الذي سبق أن صرح بأن أي لاعب يحلم بالانتقال إلى الفريق الملكي، إلى جانب رغبته في العمل
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أياكس-ماتياس-دي ليخت

سان جيرمان يوجه ضربة لبرشلونة في صفقة دي ليخت

تتهافت كبرى الأندية الأوروبية على الظفر بخدمات مدافع أياكس ومنتخب هولندا ماتياس دي ليخت، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر الموسم المنقضي، وقيادته أياكس للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث بات محل اهتمام كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، إلا أنه يبدو قريبًا من الانضمام للفريق الباريسي في ظل قوة العرض المقدم له، وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، يعرض سان جيرمان على دي ليخت الحصول على أجر سنوي يصل إلى 20 مليون يورو مقابل 7 ملايين يورو من البرسا.
ماوريسيو-ساري

يوفنتوس يدفع 3,5 مليون يورو لتشيلسي من أجل ساري

كشفت وسائل الإعلام الإيطالية أن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، في الأعوام الثمانية الأخيرة سيعلن اليوم الجمعة تعيين ماوريسيو ساري مدرباً لفريقه، وذلك بعد توصل إدارة البيانكونيري إلى اتفاق مالي مع الفريق الحالي لساري نادي تشيلسي الإنجليزي، وحسب قناة سكاي سبورت إيطاليا، فإن يوفنتوس سيدفع 3,5 مليون يورو إلى النادي الإنجليزي الذي سيستعملها للتعاقد مع لاعب وسطه السابق فرانك لامبارد، المدرب الحالي لنادي ديربي كاونتي، من الدرجة الأولى (الثانية عملياً).
جنش (1)

مدرب الزمالك السابق: جنش الأجدر بحراسة مرمى الفراعنة

أكد أيمن عبد العزيز، مدرب نادي الزمالك السابق، أن أحمد علي لاعب المقاولون العرب، يستحق قيادة هجوم المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا، كما انتقد لاعب الزمالك السابق، في تصريحات متلفزة، أداء أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا، خلال ودية تنزانيا، منوهًا بأنه لا يجيد التغطية العكسية بجانب بطء رد فعله، كما أردف عبد العزيز قائلا: "محمود عبد الرحيم (جنش) هو الأجدر بحراسة مرمى المنتخب الوطني في البطولة القارية، ووليد سليمان لاعب الأهلي لديه إمكانيات وقدرات عالية، لكن من الظلم أن يقارَن بمحمد صلاح نجم ليفربول".
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Paul-Pogba-بول-بوجبا (4)

يوفنتوس مهتم بضم بوجبا من مانشستر يونايتد

يبدو أن يوفنتوس الإيطالي بات مهتمًا بالتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد مرة أخرى، وذلك بحسب موقع "سكاس سبورتس"، وتواصلت إدارة اليوفي مع وكيل النجم الفرنسي مينو رايولا، بشأن إمكانية ضمه هذا الصيف، وأكد "سكاي" على أن مانشستر يونايتد تم إخباره باهتمام يوفنتوس بضم بوجبا مرة أخرى، والذي سبق وأن رحل عن صفوف مانشستر يونايتد بالمجان في عام 2012، بعد فشله في حجز مكان له في التشكيل الأساسي للفريق تحت قيادة المدرب السير أليكس فيرجسون.
رونالدو

رونالدو يعاني من أسوأ سجل تهديفي في آخر 10 سنوات

أنهى النجم كريستيانو رونالدو موسمه الأول مع يوفنتوس بأقل حصيلة تهديفية له في آخر 10 سنوات، وسجل رونالدو 28 هدفًا في 43 مباراة خاضها في جميع المسابقات، وهو رقم تهديفي سيكون مبهرا بالنسبة لأي لاعب آخر، ولكن ذلك الرقم ليس جيدًا على الإطلاق بالنسبة لما اعتاد عليه النجم البرتغالي منذ أن كان لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد، ففي 9 سنوات قضاها في ريال مدريد، لم يسجل أقل من 33 هدفًا التي سجلها في موسمه الأول مع الريال موسم 2009- 2010، وسجل أكثر من 40 هدفًا في 6 مواسم مع الريال، بل سجل 60 هدفًا و61 هدفًا في موسمي 2011- 2012 و2014- 2015 على الترتيب.
جينارو جاتوزو (6)

جاتوزو يرحل عن ميلان بعد الغياب عن دوري الأبطال

يستعد الإيطالي جينارو جاتوزو للرحيل عن تدريب ميلان، وذلك بعد لقائه مع المدير التنفيذي للنادي إيفان جازيديز أمس الإثنين، وذلك حسب "سكاي" الإيطالية، وفشل ميلان في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وذلك للموسم السادس على التوالي، وذلك بعدما أنهى الموسم بفارق نقطة واحدة عن كل من إنتر وأتلانتا اللذين حجزا بطاقة التأهل إلى المسابقة الأوروبية الأعرق على صعيد القارة العجوز الموسم المقبل، وتولى جاتوزو تدريب ميلان في نوفمبر من عام 2017، وأنهى الموسم الماضي في المركز السادس وهذا الموسم في المركز الخامس.
ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

ديبالا يؤكد رغبته في البقاء مع يوفنتوس

أكد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا رغبته في الاستمرار في صفوف يوفنتوس الموسم المقبل، وذلك على الرغم من تقلص عدد دقائق مشاركته في المباريات الموسم المنقضي بعد وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من صفوف ريال مدريد الصيف الماضي، لتنتشر العديد من التقارير في الآونة الأخيرة التي تفيد رغبة النجم الأرجنتيني في خوض تجربة جديدة بعيدًا عن يوفنتوس وهي التقارير التي أكدها شقيقه، قبل أن يخرج ديبالا لينفي كل تلك التقارير، ويؤكد استمراره في صفوف السيدة العجوز الموسم المقبل، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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