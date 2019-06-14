شكه في سلوكها.. مقتل ربة منزل على يد زوجها بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

حبس - أرشيفية

شهدت منطقة أبو يوسف غرب محافظة الإسكندرية، جريمة بشعة حيث أقدم زوج على ذبح زوجته وقتلها للتخلص منها، فيما تكثف أجهزة البحث الجنائي من تحرياتها حول الواقعة لمعرفة أسباب وقوع الجريمة، وذلك فى الوقت الذى أفاد فيه شهود عيان أن الزوج قام بذبح زوجته بعد عودته من الخارج ووجد رجل غريب تردد أنه محُصل بإحدى الجهات الحكومية، وأنه استشاط غضبًا من وجوده وأقدم على إحضار سكين وقتلها، فيما لاذ الآخر بالهرب قبل أن يمسك به الزوج إلا أن يقظة الأهالي كانت له بالمرصاد حيث نجحوا في الإمساك به وتسليمه للشرطة.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من قسم شرطة الدخيلة يفيد بوقوع جريمة قتل غرب المحافظة. على الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط ومأمور القسم وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، فيما تم ضبط الزوج وجارى استجوابه حول