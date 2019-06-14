جريمة

شكه في سلوكها.. مقتل ربة منزل على يد زوجها بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص
حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
شهدت منطقة أبو يوسف غرب محافظة الإسكندرية، جريمة بشعة حيث أقدم زوج على ذبح زوجته وقتلها للتخلص منها، فيما تكثف أجهزة البحث الجنائي من تحرياتها حول الواقعة لمعرفة أسباب وقوع الجريمة، وذلك فى الوقت الذى أفاد فيه شهود عيان أن الزوج قام بذبح زوجته بعد عودته من الخارج ووجد رجل غريب تردد أنه محُصل بإحدى الجهات الحكومية، وأنه استشاط غضبًا من وجوده وأقدم على إحضار سكين وقتلها، فيما لاذ الآخر بالهرب قبل أن يمسك به الزوج إلا أن يقظة الأهالي كانت له بالمرصاد حيث نجحوا في الإمساك به وتسليمه للشرطة.
بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من قسم شرطة الدخيلة يفيد بوقوع جريمة قتل غرب المحافظة. على الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط ومأمور القسم وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، فيما تم ضبط الزوج وجارى استجوابه حول
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اللواء-علاء-الدجوى-مساعد-وزير-الداخلية-للمرور-يتفقد-اللجان-المرورية (1)

بدء تنفيذ عملية إغلاق جزئي لكوبري عباس

تبدأ الإدارة العامة لمرور الجيزة، بناء على تعليمات من المحافظة، بعمل إغلاق جزئي لكوبري عباس، وذلك بعد تسليمه لشركة المقاولون العرب لعمل الصيانة اللازمة للفواصل العرضية في الاتجاه من الجيزة للقاهرة، وقالت المحافظة في بيان رسمي، إنه سيتم غلق الكوبري بشكل جزئي لمدة 3 أيام تبدأ من اليوم الجمعة وتستمر حتى الأحد المقبل، على أن تنتهي في الخامسة صباحا، وأضافت أنه سيتم نشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل مع تعيين خدمات مرورية لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة.
حريق

السيطرة على حريق بمخزن في الموسكي دون إصابات

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، صباح اليوم الجمعة، على حريق اشتعل بمخزن تابع لدائرة قسم الموسكى، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، التي حاصرت النيران وتمكنت من إحكام السيطرة عليها، دون وقوع إصابات، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا باشتعال النيران فى أحد المخازن بالموسكى، وبإخطار مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالعاصمة، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، انطلقت إلى موقع الحريق، ليتم فرض كردون أمنى حول المكان، ومحاصرة ألسنة اللهب لمنع امتدادها إلى باقي المباني، حيث تمت السيطرة على الحريق.
التمثال المضبوط

ضبط شخص وبحوزته تمثال أثري في أسوان (صور)

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من ضبط تمثال أثرى بحوزة سائق، تم القبض عليه بالكمين الزراعى فى مدينة إدفو. تلقى اللواء إبراهيم مبارك، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، إخطارا من العميد طارق هجرس، رئيس مباحث المديرية، بشأن معلومات كانت قد وردت إلى المقدم محمد هاشم، رئيس مباحث مركز شرطة إدفو، والمقدم محمود طه، رئيس فرع البحث الجنائى، والمقدم إيهاب حمدى، وكيل الفرع، عن قيام أحد الأشخاص بتهريب قطع أثرية والسفر بها إلى القاهرة.
المضبوطات (1)

إحباط تهريب أدوية للإجهاض والصرع في مطار برج العرب

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، بلغت 7 آلاف و408 عبوات أدوية بشرية متنوعة، من بينها أدوية خاصة بالإجهاض وعلاج الصرع و فيروس سى، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 9 ملايين و106 آلاف جنيه. ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية بصالة تفتيش الركاب، اشتبه مسؤولو الوردية فى 4 حقائب وردت متخلفة عن رحلتها، وبتمرير الحقائب على أجهزة الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة قسم الفحص بالأشعة، تم التأكد من صحة الاشتباه، إذ ظهرت أجسام غريبة، وتقرر إيداعهم بمخزن الوديعة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
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القبض-على-متهم

هزار ثقيل.. رجل يصيب زوجته بطلق خرطوش في الإسكندرية

"هزار تقيل شوية .. ماكنتش أقصد".. هكذا اعترف زوج في العقد الرابع من العمر بإصابته زوجته أثناء العبث بسلاح ناري "فرد خرطوش" – خاصية شقيقه – حيث قام بإطلاق طلق نحوها فأصابها بأسفل منطقة الظهر بإصابة بالغة بمحافظة الإسكندرية، وبدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الرمل يفيد ورود إشارة من مستشفى سموحة الجامعى بوصول السيدة "ف.أ.ع" 30 عاما، ربة منزل، تعانى نتيجة إصابتها بطلق ناري وترقد فى حالة حرجة وجار علاجها.
الطفلة-سندس

«قتلوها وحدفوا الجثة».. قصة وفاة الطفلة سندس

"نفسي أطلع مُدرسة يا ماما.. نفسي أعلم الأطفال الصح من الغلط".. هذه أحلام كانت تتمنى أن تحققها الطفلة "سندس"، ذات الست سنوات، والتي اغتالت أحلامها المطامع البشرية وكتبت الفصل الأخير في روايتها قبل بدايتها، من قِبل 3 أشقاء تخلوا عن المشاعر الإنسانية وقرروا تكبيد والدتها وشقيقتها وأسرتها بالكامل ويلات الحزن والألم والحسرة من أجل حفنة جنيهات. تلك الجريمة التي هزت أرجاء محافظة الإسكندرية وشغلت الرأي العام منذ الأيام الأخيرة لشهر رمضان وحتى عيد الفطر بعد توديعها لمثواها الأخير.
القبض-على-متهم

أمن الإسكندرية يكشف لغز مقتل الطفلة سندس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم السبت، من كشف لغز العثور على جثة الطفلة "سندس" بمنور أحد العقارات بغرب الإسكندرية، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق "توك توك" وطالبًا وسيدة (أشقاء) ارتكبوا الجريمة بدافع السرقة، إذ بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة مينا البصل من إحدى المواطنات، مقيمة بمنطقة الورديان بدائرة القسم، بتغيب ابنتها البالغة من العمر 6 سنوات، والعثور عقب ذلك على جثتها بمنور عقار بذات المنطقة وبها كدمات متفرقة بالجسم.
القبض-على-متهم

لسرقتها.. لص يستدرج مسنة من محطة قطار أسوان ويقتلها

نجحت جهود ضباط البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، فى الكشف عن غموض مقتل سيدة مسنة آتية من الإسكندرية لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك مع ذويها وأسرتها بأسوان، حيث تبين أنه في أثناء وصولها إلى محطة قطار أسوان، قام لص باستدراجها إلى منطقة نائية بالمدينة الصناعية القديمة وسط مدينة أسوان، بغرض سرقتها والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية، ثم قام بقتلها وإلقاء جثتها. تم ضبط المتهم، واعترف بجريمته وظروف وملابسات الحادث، الذى جاء بدافع السرقة.
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