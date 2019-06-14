يوفنتوس يدفع 3,5 مليون يورو لتشيلسي من أجل ساري

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص

ماوريسيو ساري

كشفت وسائل الإعلام الإيطالية أن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، في الأعوام الثمانية الأخيرة سيعلن اليوم الجمعة تعيين ماوريسيو ساري مدرباً لفريقه، وذلك بعد توصل إدارة البيانكونيري إلى اتفاق مالي مع الفريق الحالي لساري نادي تشيلسي الإنجليزي، وحسب قناة سكاي سبورت إيطاليا، فإن يوفنتوس سيدفع 3,5 مليون يورو إلى النادي الإنجليزي الذي سيستعملها للتعاقد مع لاعب وسطه السابق فرانك لامبارد، المدرب الحالي لنادي ديربي كاونتي، من الدرجة الأولى (الثانية عملياً).

وأضافت قناة سكاي سبورت إيطاليا أن ساري صاحب الـ60 عامًا، سيكون بالتالي حراً للتوقيع على عقد لمدة ثلاثة أعوام مع يوفنتوس الذي كان أعلن في مايو الماضي رحيل مدربه ماسيميليانو أليجري بعدما أمضى معه خمسة مواسم. وسبق لماوريسيو ساري الذي توج مع تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" هذا الموسم على حسب آرسنال