رياضة

يوفنتوس يدفع 3,5 مليون يورو لتشيلسي من أجل ساري

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص
ماوريسيو ساري
ماوريسيو ساري
كشفت وسائل الإعلام الإيطالية أن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، في الأعوام الثمانية الأخيرة سيعلن اليوم الجمعة تعيين ماوريسيو ساري مدرباً لفريقه، وذلك بعد توصل إدارة البيانكونيري إلى اتفاق مالي مع الفريق الحالي لساري نادي تشيلسي الإنجليزي، وحسب قناة سكاي سبورت إيطاليا، فإن يوفنتوس سيدفع 3,5 مليون يورو إلى النادي الإنجليزي الذي سيستعملها للتعاقد مع لاعب وسطه السابق فرانك لامبارد، المدرب الحالي لنادي ديربي كاونتي، من الدرجة الأولى (الثانية عملياً).
وأضافت قناة سكاي سبورت إيطاليا أن ساري صاحب الـ60 عامًا، سيكون بالتالي حراً للتوقيع على عقد لمدة ثلاثة أعوام مع يوفنتوس الذي كان أعلن في مايو الماضي رحيل مدربه ماسيميليانو أليجري بعدما أمضى معه خمسة مواسم. وسبق لماوريسيو ساري الذي توج مع تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" هذا الموسم على حسب آرسنال
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أياكس-ماتياس-دي ليخت

سان جيرمان يوجه ضربة لبرشلونة في صفقة دي ليخت

تتهافت كبرى الأندية الأوروبية على الظفر بخدمات مدافع أياكس ومنتخب هولندا ماتياس دي ليخت، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر الموسم المنقضي، وقيادته أياكس للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث بات محل اهتمام كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، إلا أنه يبدو قريبًا من الانضمام للفريق الباريسي في ظل قوة العرض المقدم له، وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، يعرض سان جيرمان على دي ليخت الحصول على أجر سنوي يصل إلى 20 مليون يورو مقابل 7 ملايين يورو من البرسا.
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يوفنتوس يتواصل مع مانشستر يونايتد لضم بوجبا

أشار موقع "سكاي سبورتس" في نسخته الإيطالية إلى سفر المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيتشي إلى العاصمة البريطانية لندن، للتفاوض مع إدارة مانشستر يونايتد بشأن شراء النجم الفرنسي بول بوجبا، وسبق أن رحل الأخير عن صفوف الشياطين الحمر في عام 2012 تجاه السيدة العجوز، بعد فشله في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي لليونايتد تحت قيادة المدرب الأسطوري السير أليكس فيرجسون، قبل أن يعود بوجبا إلى قلعة الأولد ترافورد من جديد في صيف 2016 في صفقة قياسية حينها وصلت إلى 89 مليون جنيه إسترليني جعلته اللاعب الأغلي في العالم في ذلك التوقيت.
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مدرب الزمالك السابق: جنش الأجدر بحراسة مرمى الفراعنة

أكد أيمن عبد العزيز، مدرب نادي الزمالك السابق، أن أحمد علي لاعب المقاولون العرب، يستحق قيادة هجوم المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا، كما انتقد لاعب الزمالك السابق، في تصريحات متلفزة، أداء أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا، خلال ودية تنزانيا، منوهًا بأنه لا يجيد التغطية العكسية بجانب بطء رد فعله، كما أردف عبد العزيز قائلا: "محمود عبد الرحيم (جنش) هو الأجدر بحراسة مرمى المنتخب الوطني في البطولة القارية، ووليد سليمان لاعب الأهلي لديه إمكانيات وقدرات عالية، لكن من الظلم أن يقارَن بمحمد صلاح نجم ليفربول".
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ماوريسيو-ساري (2)

تشيلسي يستعد للسماح لساري بالرحيل إلى يوفنتوس

أشار موقع "سكاي سبورتس" البريطاني إلى اقتراب تشيلسي من السماح لمدربه الإيطالي ماوريسيو ساري بالرحيل الأسبوع المقبل، كي يتولى تدريب فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك بعدما أخبر ساري إدارة تشيلسي برغبته في العودة إلى إيطاليا بعد موسم واحد فقط قضاه على رأس القيادة الفنية للبلوز، ليؤكد تشيلسي أنه لن يقف أمام رغبته، وتتبقى في عقد ساري البالغ من العمر 60 عامًا، سنة واحدة مع وجود بند يتيح لتشيلسي التمديد لعام إضافي، إلا أن ساري لا يشعر بالراحة في العمل والعيش في إنجلترا، كما لا يتمتع بعلاقة طيبة مع صناع القرار في الفريق اللندني.
ماوريسيو-ساري

ماوريسيو ساري يخبر تشيلسي برغبته في الرحيل

أبلغ المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، نادي تشيلسي، برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق هذا الصيف، وتمكن ساري في موسمه الأول مع البلوز من إعادة تشيلسي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل من خلال إنهاء الموسم المنقضي في الدوري الإنجليزي في المركز الثالث، قبل أن ينجح في الفوز بأول لقب كبير في مسيرته التدريبية من خلال الظفر بالدوري الأوروبي يوم الأربعاء الماضي، ومع اهتمام يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي بالتعاقد معه، تحدث ساري مع مدير تشيلسي مارينا جرانوفسكايا، التي وعدته بنقل رغبته لمالك النادي رومان أبراموفيتش.
ماوريسيو-ساري

ساري يكشف موقفه من الرحيل عن تشيلسي والذهاب ليوفنتوس

أهدى الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي، لقب الدوري الأوروبي لجماهير ناديه السابق نابولي، وطالبت جماهير نابولي مدربها السابق بعدم الانتقال إلى يوفنتوس، وفي هذا الصدد قال ساري في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "جماهير نابولي يعرفون الحب الذي أشعر به تجاههم، أكنّ لهم دائما احترامي، لكن الاحترافية يمكن أن تجعلك تأخذ طرقا أخرى، والعلاقة لن تتغير أبدًا، ومن الواضح أنه يجب عليك أن تقدم التفاني لمن تحبهم، هنا نحن نتحدث عن كرة القدم، وأنا أهدي هذا اللقب لجماهير نابولي، لم أتمكن من تحقيقه معهم وجَعلهم يشعرون بالرضا".
ماسيمليانو-أليجري (1)

أليجري يفكر في الابتعاد عن التدريب بعد يوفنتوس

أكد المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري على عدم تعجله العودة إلى التدريب من جديد، حيث يفكر في الحصول على عام من الراحة عقب رحيله عن يوفنتوس بنهاية الموسم المنقضي، وانتهت آحر مباراة للمدرب البالغ من العمر 51 عامًا بالخسارة أمس الأحد في الدوري الإيطالي أمام سامبدوريا، وتوج أليجري بخمسة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي مع اليوفي، ويرتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري الإنجيليزي، إلا أنه أصر على رغبته في الانتظار قبل تحديد وجهته المقبلة، وذلك بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس".
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