سان جيرمان يوجه ضربة لبرشلونة في صفقة دي ليخت

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص

ماتياس دي ليخت

تتهافت كبرى الأندية الأوروبية على الظفر بخدمات مدافع أياكس ومنتخب هولندا ماتياس دي ليخت، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر الموسم المنقضي، وقيادته أياكس للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث بات محل اهتمام كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، إلا أنه يبدو قريبًا من الانضمام للفريق الباريسي في ظل قوة العرض المقدم له، وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، يعرض سان جيرمان على دي ليخت الحصول على أجر سنوي يصل إلى 20 مليون يورو مقابل 7 ملايين يورو من البرسا.

وتوصل برشلونة إلى اتفاق بالفعل مع إدارة أياكس على ضم دي ليخت، بعد نجاح إدارة البرسا في التعاقد قبلها مع متوسط ميدان أياكس فرينكي دي يونج، إلا أن الأمر متوقف الآن على قرار دي ليخت نفسه، والذي صرح بأنه لن يتخذ قراره النهائي قبل الحصول على عطلته الخاصة. ويمثل عرض سان جيرمان ضربة قوية لطموحات برشلونة،