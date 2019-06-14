رياضة

سان جيرمان يوجه ضربة لبرشلونة في صفقة دي ليخت

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص
ماتياس دي ليخت
ماتياس دي ليخت
تتهافت كبرى الأندية الأوروبية على الظفر بخدمات مدافع أياكس ومنتخب هولندا ماتياس دي ليخت، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر الموسم المنقضي، وقيادته أياكس للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث بات محل اهتمام كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، إلا أنه يبدو قريبًا من الانضمام للفريق الباريسي في ظل قوة العرض المقدم له، وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، يعرض سان جيرمان على دي ليخت الحصول على أجر سنوي يصل إلى 20 مليون يورو مقابل 7 ملايين يورو من البرسا.
وتوصل برشلونة إلى اتفاق بالفعل مع إدارة أياكس على ضم دي ليخت، بعد نجاح إدارة البرسا في التعاقد قبلها مع متوسط ميدان أياكس فرينكي دي يونج، إلا أن الأمر متوقف الآن على قرار دي ليخت نفسه، والذي صرح بأنه لن يتخذ قراره النهائي قبل الحصول على عطلته الخاصة. ويمثل عرض سان جيرمان ضربة قوية لطموحات برشلونة،
اقرأ المزيد
ماوريسيو-ساري

يوفنتوس يدفع 3,5 مليون يورو لتشيلسي من أجل ساري

كشفت وسائل الإعلام الإيطالية أن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، في الأعوام الثمانية الأخيرة سيعلن اليوم الجمعة تعيين ماوريسيو ساري مدرباً لفريقه، وذلك بعد توصل إدارة البيانكونيري إلى اتفاق مالي مع الفريق الحالي لساري نادي تشيلسي الإنجليزي، وحسب قناة سكاي سبورت إيطاليا، فإن يوفنتوس سيدفع 3,5 مليون يورو إلى النادي الإنجليزي الذي سيستعملها للتعاقد مع لاعب وسطه السابق فرانك لامبارد، المدرب الحالي لنادي ديربي كاونتي، من الدرجة الأولى (الثانية عملياً).
Paul-Pogba-بول-بوجبا (3)

يوفنتوس يتواصل مع مانشستر يونايتد لضم بوجبا

أشار موقع "سكاي سبورتس" في نسخته الإيطالية إلى سفر المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيتشي إلى العاصمة البريطانية لندن، للتفاوض مع إدارة مانشستر يونايتد بشأن شراء النجم الفرنسي بول بوجبا، وسبق أن رحل الأخير عن صفوف الشياطين الحمر في عام 2012 تجاه السيدة العجوز، بعد فشله في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي لليونايتد تحت قيادة المدرب الأسطوري السير أليكس فيرجسون، قبل أن يعود بوجبا إلى قلعة الأولد ترافورد من جديد في صيف 2016 في صفقة قياسية حينها وصلت إلى 89 مليون جنيه إسترليني جعلته اللاعب الأغلي في العالم في ذلك التوقيت.
جنش (1)

مدرب الزمالك السابق: جنش الأجدر بحراسة مرمى الفراعنة

أكد أيمن عبد العزيز، مدرب نادي الزمالك السابق، أن أحمد علي لاعب المقاولون العرب، يستحق قيادة هجوم المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا، كما انتقد لاعب الزمالك السابق، في تصريحات متلفزة، أداء أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا، خلال ودية تنزانيا، منوهًا بأنه لا يجيد التغطية العكسية بجانب بطء رد فعله، كما أردف عبد العزيز قائلا: "محمود عبد الرحيم (جنش) هو الأجدر بحراسة مرمى المنتخب الوطني في البطولة القارية، ووليد سليمان لاعب الأهلي لديه إمكانيات وقدرات عالية، لكن من الظلم أن يقارَن بمحمد صلاح نجم ليفربول".
اقرأ المزيد من الأخبار
جريزمان

مانشستر يونايتد جاهز لتقديم عرض خيالي لشراء جريزمان

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الخميس، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يستعد لتقديم عرض خيالي من أجل ضم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك رغم اقتراب برشلونة الإسباني بشكل كبير من الحصول على خدمات اللاعب. وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية عبر موقعها على الإنترنت اليوم الخميس، أن فريق الشياطين الحمر مستعد لتقديم أكبر عرض في تاريخه، وقيمته 95 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم جريزمان مهاجم منتخب الديوك في كأس العالم 2018.
يان-اوبلاك

أوبلاك يرغب في الرحيل إلى الدوري الإنجليزي

أعرب الحارس السلوفيني لفريق أتلتيكو مدريد، يان أوبلاك، عن رغبته في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما انضم لصفوف الروخيبلانكوس في عام 2014 قادمًا من بنفيكا البرتغالي، وخاض منذ ذلك الحين 208 مباريات مع الفريق الإسباني، نجح خلالها في الحفاظ على نظافة شباكه في 117 مباراة، ووفقًا لشبكة "ESPN"، فإن الحارس البالغ من العمر 26 عامًا تم التأكيد له أثناء تجديد تعاقده في وقت سابق من العام الجاري، بأن الفريق سيدعم صفوفه بقوة من أجل المنافسة على لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ماتياس-دي-ليخت

دي ليخت: المال ليس هدفي والمنافسة في برشلونة طبيعية

انتهى موسم 2018- 2019 بالنسبة للمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، ومع ذلك لم يحدد مدافع أياكس وجهته التالية في الموسم المقبل، وهناك الكثير من العروض من كبرى الأندية الأوروبية مقدمة إليه، إلا أنه أعلنها بوضوح بأنه لن يدخل الأمور المادية في حساباته عند تحديد الفريق الذي سينتقل إليه الموسم المقبل، حيث قال في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "المال ليس المشكلة، الأمر الأهم بالنسبة لي هو تحديد الفريق الذي سأنجح في البروز معه وخوض الكثير من المباريات رفقته".
اياكس و توتنهام نصف نهائى دورى الابطال (10)

تطورات جديدة تقرب دي ليخت من مانشستر يونايتد

يمر برشلونة بأسبوع محبط للغاية، وذلك بعد خسارته أمس في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا بنتيجة 2-1، ويحاول البارسا التعاقد مع مدافع أياكس الهولندي ماتياس دي ليخت منذ فترة، وتمتع المسؤولون في العملاق الكتالوني بالتفاؤل الكبير من إمكانية ضم اللاعب بعد التعاقد مع زميله في الفريق، فرينكي دي يونج، إلا أن هذا الأسبوع أبى إلا أن يوجه ضربات تلو الأخرى لبرشلونة، إذ أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أنه بات قريبًا من الانضمام إلى مانشستر يونايتد، حتى لو لم يتم الإعلان عن أي شيء بشكل رسمي حتى الآن.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org