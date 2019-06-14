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نصيحة مهمة بخصوص الإجازة السنوية للعاملين بالكويت

تحرير:أ.ش.أ ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص
الكويت
الكويت
أكدت أسيل المزيد، مدير إدارة العلاقات العامة في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أن من حق العامل الوافد الاحتفاظ بجواز سفره، كونه وثيقة شخصية، بالإضافة إلى حصوله على أجازة سنوية مدفوعة الأجر، مشيرة إلى أن الهيئة توسعت في التوعية بحقوق وواجبات العمالة الوافدة؛ حيث عملت على طباعة مطويات (بروشورات) خاصة بهذه الحقوق والواجبات بسبع لغات خاصة بالدول الموردة للعمالة، تتضمن أبرز الخطوات الذي على العامل أن يتزود بمعرفتها قبل قدومه للعمل في الكويت، والتي بإمكانه الحصول عليها من السفارة الكويتية في بلاده أو من سفارة بلاده بالكويت.
وأشارت إلى أن الهيئة أطلقت في السابق حملة تعزيز لتوعية العمالة، وقامت بالعديد من الخطوات، ومنها توزيع الإرشادات على العمالة في المطار، بالإضافة إلى لقاء الهيئات الدبلوماسية للدول المصدرة للعمالة، وتزويدها بالأعداد التي تطلبها من المطويات الإرشادية. وأوضحت أن المطويات الإرشادية تعمل على توعية العامل
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مطار ابها

السعودية تحبط محاولة جديدة لضرب مطار أبها بـ5 طائرات

أعلن العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، والقوات الجوية الملكية السعودية، تمكنت، صباح اليوم الجمعة، من اعتراض وإسقاط 5 طائرات بدون طيار مسيّرة، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط. وبحسب قناة «العربية»، أوضح المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي بمطار أبها الدولي تعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين.
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رسالة من السعودية إلى مجلس الأمن بشأن هجوم مطار أبها

أكدت المملكة العربية السعودية، أنها ستتخذ وتحالف دعم الشرعية في اليمن تدابير عاجلة وفي الوقت المناسب لردع مثل الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير جنوب غرب المملكة. جاء ذلك في رسالة بعث بها مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء الخميس، إلى مجلس الأمن الدولي، عقب الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على صالة الوصول في مطار أبها الدولي.
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«العسكري السوداني» يعتقل ضباطا لدورهم في فض الاعتصام

أعلن المجلس العسكري في السودان، اليوم الخميس، أن بعض الضباط اعتقلوا لدورهم في فض اعتصام في الخرطوم بالعنف، بحسب "رويترز". وقال المجلس، إن التحقيق في فض الاعتصام انتهى وإن النتائج ستعلن بعد غدٍ السبت. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، في 5 يونيو الجاري، ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم إلى 101 قتيل بعد انتشال 40 جثة من نهر النيل. وقالت اللجنة في بيان، نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "تم حصر 40 جثة لشهدائنا الكرام انتشلت من النيل، أخذت بمركبات تتبع لميليشيات الجنجويد لجهة غير معلومة".
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أول فيديو للحظة سقوط صاروخ الحوثي على مطار أبها

نشرت قناة العربية أول مقطع فيديو للحظة سقوط صاروخ الحوثي على مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا جميعم مدنيون من المسافرين ومن جنسيات مختلفة. وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن الهجوم الإرهابي نفذه الحوثيون، موضحا أنه في تمام الساعة (02:21) من صباح الأربعاء، سقط مقذوف معادٍ (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.
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ضربة شمس.. وفاة مصري بسبب الحرارة المرتفعة بالكويت

تعرض مصري لضربة شمس قوية، توفى على إثرها، جراء ارتفاع درجة حرارة الطقس في الكويت، والتي تجاوزت الـ 50 درجة مئوية خلال اليومين الماضيين. وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية، قد تلقت بلاغا بوجود جثة في ساحة ترابية بمنطقة المسيلة، فتوجه على الفور رجال الأمن، وخبراء الأدلة الجنائية إلى موقع البلاغ؛ حيث تم العثور على جثة لشخص يرتدي الزي العربي، ويرجح أنه متوف قبل مدة. وكشف خبراء الأدلة الجنائية هوية صاحب الجثة؛ حيث تبين أنه مصري الجنسية، فيما أمرت النيابة العامة الكويتية بإحالة الجثة إلى الطب الشرعي.
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كيف تأثرت أسعار النفط بعد الهجوم على ناقلتين في خليج عُمان؟

صعدت أسعار النفط لأكثر من 4% بعدما قالت وحدة تابعة للأسطول الملكي البريطاني إنها على علم بحادث يتعلق بناقلة في خليج عمان بالقرب من سواحل إيران. وعلى أثر ذلك، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين لتسجل 61.97 دولار للبرميل بزيادة بلغت 4% أى دولارين ، حيث زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار أو 2.7% إلى 52.55 دولار للبرميل. ونقلت صحيفة (تريد ويندز) المعنية بالشحن عن مصادر لم تحددها أن طوربيدا أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة (فرونت لاين) النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.
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الكويت ترفع حالة الاستعداد القصوى بعد حادث خليج عمان

أعلنت الكويت رفع حالة الاستعداد القصوى، بعد حادث ناقلتي النفط في خليج عمان، اليوم الخميس. ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن مصدر -لم تسمّه- في البترول، إنه "تتم متابعة السفن الكويتية والبيانات الرسمية للتعامل وفق مناطق الحوادث". وارتفعت أسعار النفط اليوم 4 بالمئة بعد الحادث، وبحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين أو 3.3 بالمئة إلى 61.97 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار أو 2.7 بالمئة إلى 52.55 دولار للبرميل.
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طلبة الكويت يتصدرون قائمة الوافدين في مصر

أعلنت رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي الكويتية الدكتورة رشا كمال، عن تصدر الطلاب الكويتيين قائمة الطلبة الوافدين في مصر بنسبة 18.3% من إجمالي عدد الطلبة الوافدين، مؤكدة على أن علاقات أخوية تتصف بالقوة والمتانة تربط الشعبين الشقيقين المصري والكويتي، وينعكس ذلك في علاقة التبادل الثقافي بمختلف التخصصات العلمية، والتي هناك رغبة في الارتقاء بها بين البلدين إلى مستوى أرقى، عبر خارطة طريق مع وزارة التعليم العالي الكويتية والتنسيق مع رئيس المكتب الثقافي للكويت بالقاهرة الدكتور أحمد المطيري، لحل مشكلات الطلاب.
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