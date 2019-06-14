نصيحة مهمة بخصوص الإجازة السنوية للعاملين بالكويت

تحرير:أ.ش.أ ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص

الكويت

أكدت أسيل المزيد، مدير إدارة العلاقات العامة في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أن من حق العامل الوافد الاحتفاظ بجواز سفره، كونه وثيقة شخصية، بالإضافة إلى حصوله على أجازة سنوية مدفوعة الأجر، مشيرة إلى أن الهيئة توسعت في التوعية بحقوق وواجبات العمالة الوافدة؛ حيث عملت على طباعة مطويات (بروشورات) خاصة بهذه الحقوق والواجبات بسبع لغات خاصة بالدول الموردة للعمالة، تتضمن أبرز الخطوات الذي على العامل أن يتزود بمعرفتها قبل قدومه للعمل في الكويت، والتي بإمكانه الحصول عليها من السفارة الكويتية في بلاده أو من سفارة بلاده بالكويت.

وأشارت إلى أن الهيئة أطلقت في السابق حملة تعزيز لتوعية العمالة، وقامت بالعديد من الخطوات، ومنها توزيع الإرشادات على العمالة في المطار، بالإضافة إلى لقاء الهيئات الدبلوماسية للدول المصدرة للعمالة، وتزويدها بالأعداد التي تطلبها من المطويات الإرشادية. وأوضحت أن المطويات الإرشادية تعمل على توعية العامل