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إيرادات أفلام العيد.. «الممر» يلاحق «كازابلانكا»

تحرير:محمد عبد المنعم ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
الممر
الممر
ما زال فيلم "كازابلانكا" متصدرًا إيرادات موسم عيد الفطر الماضي، بفارق كبير عن منافسيه منذ طرحه في دور العرض، وحصد 2 مليون و483 ألفا و422 جنيها، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها فى دور السينما العربية. يشارك فى بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوي وأحمد داش والممثل التركي خالد أرغنش "السلطان سليمان"، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج تالنت ميديا وسينرجي فيلمز والطاهر ميديا برودكشن، وإخراج بيتر ميمي.
ويلاحق فيلم "الممر"، "كازابلانكا"، إذ حقق مليونين و446 ألف جنيه، وهو من بطولة "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني"، وتأليف وإخراج شريف عرفة. المركز الثالث لفيلم "سبع البرمبة" بإيراد أقل من حاجز المليون جنيه لأول مرة، محققا 909 آلاف و371 جنيها، وهو من بطولة "رامز جلال،
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دينا الشربيني: لو ركزت مع الناس هيعطلوني (فيديو)

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الفنان-محمد-سعد (2)

إيرادات أفلام العيد.. محمد سعد لا يترك نهاية القائمة

ما زالت المنافسة قائمة بين أفلام عيد الفطر، على شباك التذاكر، وجاءت إيرادات الأربعاء 12 يونيو، في صالح فيلم "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه منذ طرحه في دور العرض، وحقق إيرادًا أمس بلغ 2 مليون و16 ألفا و753 جنيها، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية والخليجية، ويشارك فى بطولته الفنان أمير كرارة، وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ومحمود البزاوي وأحمد داش والممثل التركي خالد أرغنش "السلطان سليمان"، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.
كازابلانكا (1)

أفلام العيد في أسبوع| الإيرادات تقترب من 83 مليونا

يتنافس خلال موسم عيد الفطر السينمائي، 5 أفلام مصرية، وهي: "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، "الممر" للفنان أحمد عز، "سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. وبعد مرور أول أسبوع منذ طرح هذه الأفلام بدور العرض السينمائي، جاءت الإيرادات الإجمالية في صالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه حيث حقق إيرادات وصلت إلى 36 مليونا، و384 ألفا، و237 جنيها، ويشارك في بطولة الفيلم: غادة عادل وإياد نصار وعمرو عبدالجليل، تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور و"سينرجي فيلمز".
محمد-سعد

إيرادات أفلام العيد.. محمد سعد يتذيل قائمة رابع يوم

منافسة قوية يشهدها موسم عيد الفطر بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات السبت 8 يونيو، رابع أيام عيد الفطر المبارك، في صالح "كازابلانكا" الذي احتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه، إذ حقق إيرادا تجاوز 5 ملايين جنيه (5 ملايين و82 ألفًا و209 جنيهات)، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية، حيث يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
كازابلانكا

إيرادات أفلام العيد.. كازابلانكا يتصدر بـ23 مليونا

نحو 53 مليون جنيه هي إجمالي حصيلة إيرادات أفلام موسم عيد الفطر، في أيام العيد الثلاثة، وشهد الموسم منافسة قوية بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. وكان لفيلم "كازبلانكا" النصيب الأكبر، فحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى نحو 23 مليونا و247 ألف جنيه، والفيلم يشارك في بطولته أمير كرارة، غادة عادل، أحمد داش، والنجم التركي خالد أرغنش، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وفقًا لبيان صادر من شركة "دولار فيلم".
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