إيرادات أفلام العيد.. «الممر» يلاحق «كازابلانكا»

تحرير:محمد عبد المنعم ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

الممر

ما زال فيلم "كازابلانكا" متصدرًا إيرادات موسم عيد الفطر الماضي، بفارق كبير عن منافسيه منذ طرحه في دور العرض، وحصد 2 مليون و483 ألفا و422 جنيها، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها فى دور السينما العربية. يشارك فى بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوي وأحمد داش والممثل التركي خالد أرغنش "السلطان سليمان"، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج تالنت ميديا وسينرجي فيلمز والطاهر ميديا برودكشن، وإخراج بيتر ميمي.

ويلاحق فيلم "الممر"، "كازابلانكا"، إذ حقق مليونين و446 ألف جنيه، وهو من بطولة "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني"، وتأليف وإخراج شريف عرفة. المركز الثالث لفيلم "سبع البرمبة" بإيراد أقل من حاجز المليون جنيه لأول مرة، محققا 909 آلاف و371 جنيها، وهو من بطولة "رامز جلال،