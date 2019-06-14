قطر وأستراليا يضمنان المشاركة في كوبا أمريكا 2020

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص

قطر

من جديد سيشارك المنتخب القطري في كوبا أمريكا 2020 إلى جانب نظيره الأسترالي ببطاقة الدعوة، وذلك حسبما أكد اتحاد أمريكا الجنوبية، وتستعد قطر للمشاركة إلى جانب اليابان في نسخة كوبا أمريكا التي تنطلق فجر غد السبت في البرازيل، حيث توجد في المجموعة الثانية إلى جانب كل من الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي، وستنضم بالتالي قطر وأستراليا للمنتخبات العشرة في أمريكا الجنوبية للمشاركة في البطولة التي ستقام في دولتين للمرة الأولى في كولومبيا والأرجنتين، لتشارك قطر في نسختين متتاليتين من كوبا أمريكا.

ومن المنتظر أن يقع أي من المنتخبين في الجزء الشمالي للبطولة الذي يقام في كولومبيا إلى جانب كل من البرازيل وفنزويلا والإكوادور وبيرو، بينما سيقع المنتخب الآخر في الجزء الجنوبي في الأرجنتين، والذي يضم كلا من باراجواي وأوروجواي وبوليفيا وتشيلي. وستتأهل 4 منتخبات من كل مجموعة إلى ربع نهائي البطولة، التي