سقوط 32 متهما بترويج المخدرات على عملائهم بالجيزة

تحرير:محمد الشاملي ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص

مخدرات

قدمت قوات الشرطة جهودا مضنية طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، حيث داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.

أسفرت جهود الحملات تحت إشراف اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، وبمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، عن ضبط 33 متهما بينهم 32 في قضايا اتجار في المخدرات، عثر بحوزتهم على 1505 جرامات من مخدر الحشيش، و890 قرصا مخدرا و110 جرامات من مخدر الإستروكس. كما ألقى رجال مباحث الجيزة القبض على 10 متهمين في قضية دفاع