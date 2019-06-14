جريمة

فحص 35 مشتبها به وإزالة 235 حالة تعد في الهرم

تحرير:محمد الشاملي ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص
حملة أمنية بالمنطقة الأثرية
حملة أمنية بالمنطقة الأثرية
وجهت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين، نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين. واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، بوصفها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة.
تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى، وتم خلالها القبض على 35 حالة اشتباه، وذلك فى سياق الفحص الجنائي للموجودين بالمكان، لمنع عمليات السرقات والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن طلبهم فى وقائع جنائية من عدمها. وتمكنت الحملة فى نطاق
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ضبط-مخدرات

إحباط تهريب 2 طن حشيش و 8 ملايين قرص كبتاجون مخدر

وجهت وزارة الداخلية ثاني ضرباتها الأمنية ضد مهربي المخدرات إلى مصر، وذلك بعد أيام من إحباط عملية تهريب 9000 طربة حشيش عبر ميناء بورسعيد، حيث نجحت مكافحة المخدرات في ضبط شحنة مخدرات وزنت 2 طن من مخدر الحشيش و 8 ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء بورسعيد، وذلك بعدما أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اعتزام إحدى التشكيلات العصابية الدولية من المهربين المصريين وآخرين "يحملون جنسية إحدى الدول العربية" جلب شحنة كبيرة من مخدري الحشيش وأقراص الكبتاجون.
حمله-ازاله (6)

تنفيذ 24 حكما وضبط 3 عناصر إجرامية في الطالبية

واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملتها التفتيشية لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
.رادار-مرور

رادارات الجيزة تلتقط 90 مخالفة خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3407 مخالفات مرورية متنوعة، أبرزها 1162 مخالفة انتظار خاطئ، و472 مخالفة متنوعة.
زيت-طعام-

من الغربية لإمبابة..رحلة سقوط تاجر مواد غذائية فاسدة

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون خاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء عن جميع المواطنين خاصة محدودي الدخل، إذ وردت معلومات لمدير وضباط مباحث التموين بالقطاع مفادها أن "حسن.ا.ع"، 29 سنة، تاجر مواد غذائية مقيم بمركز زفتي بمحافظة الغربية، قائد السيارة رقم (ع و ط مصر) باستقلال السيارة قيادته وتجميع كميات من زيت الطعام السابق استخدامه في مصانع الشيبسي.
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حملة-أمنية-بمنشأة-القناطر

فحص 37 مشتبها فيه ضبطوا في المنطقة الأثرية

وجهت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين، نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين. واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، بوصفها مقصدا سياحيا مهما. وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شؤونها.
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القبض على 17 مشتبها به في المنطقة الأثرية

نفذت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
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فحص 10 مشتبه بهم وإزالة 167 حالة تعد في الهرم

نفذت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
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من المطار للأهرامات.. تفاصيل رحلة مصابي انفجار الهرم

لم يكد يهنأ صاحب شركة "دومنيك للسياحة" بإتمام شراء حافلة ركاب جديدة، 7 أيام فقط كانت عمر فرحة انتهت ظهر اليوم الأحد، إذ انفجر جسم غريب استهدف الأتوبيس في أثناء نقله مجموعة من السياح بنزلة الطريق الدائري في حي الهرم بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، الأمر الذي أصابه بحالة من الحزن ممزوجة بحسرة وأسى؛ بسبب التلفيات التي لحقت بالحافلة الجديدة من تهشم الجسم وزجاج النوافذ بالكامل، وتكبده خسائر بملايين الجنيهات وفق التقديرات الأولية خلال المعاينة بموقع الحادث.
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