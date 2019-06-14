الخطر في علبة فسيخ..مباحث التموين تداهم محلا بالوراق

تحرير:محمد الشاملي ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

فسيخ

جهود مستمرة لإدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إذ شن ضباط الإدارة حملة مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، إذ داهمت مأمورية محل (فسخاني) بدون ترخيص كائن بشارع الوحدة الصحية دائرة قسم الوراق بعد ورود معلومات لمدير وضباط إدارة مباحث التموين بالقطاع أكدتها التحريات بأن مالك المحل يطرح كميات منتهية الصلاحية.

وأشارت التحريات تحت إشراف العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، إلى أن "محمود.م.ر"، 25 سنة، صاحب المحل، يقوم بتجميع كميات كبيرة من الأسماك المملحة (فسيخ) منتهية الصلاحية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في الخواص الطبيعية وتهتك بالأنسجة، مستغلا زيادة إقبال المواطنين على