الوداد يرفض إعادة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص

الوداد المغربي - الترجي التونسي

أكد رئيس الوداد المغربي سعيد الناصري، أن فريقه تقدم باعتراض لدى محكمة التحكيم الرياضي، ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بإعادة مباراة الإياب للدور النهائي لدوري الأبطال أمام الترجي التونسي، وقال رئيس الوداد في تصريحات صحفية: "قررنا تقديم اعتراض لدى محكمة التحكيم الرياضي، لأن الاتحاد الإفريقي أقر بعدم توفر كل الشروط الأمنية داخل الملعب، والقانون واضح في هذه الحالة، إذ يجب أن يعلن الفريق المنظم خاسرا ويعود إلينا اللقب"، متابعا: "نحن الطرف المتضرر في هذه القضية، وهذه هي الوسيلة الوحيدة لإنصافنا، أما إعادة المباراة فلن ترفع عنا الضرر".

وأشار سعيد الناصري إلى أن النادي أوكل محامين ووضع ملف الاعتراض لدى محكمة التحكيم الرياضي التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها. وأثارت مباراة الوداد ومضيفه الترجي التي أقيمت على الملعب الأولمبي في "رادس" بضواحي تونس العاصمة مطلع الشهر الحالي، اعتراضات من قبل الفريق المغربي، لا سيما بشأن العطل