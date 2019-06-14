رياضة

الوداد يرفض إعادة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص
الوداد المغربي - الترجي التونسي
الوداد المغربي - الترجي التونسي
أكد رئيس الوداد المغربي سعيد الناصري، أن فريقه تقدم باعتراض لدى محكمة التحكيم الرياضي، ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بإعادة مباراة الإياب للدور النهائي لدوري الأبطال أمام الترجي التونسي، وقال رئيس الوداد في تصريحات صحفية: "قررنا تقديم اعتراض لدى محكمة التحكيم الرياضي، لأن الاتحاد الإفريقي أقر بعدم توفر كل الشروط الأمنية داخل الملعب، والقانون واضح في هذه الحالة، إذ يجب أن يعلن الفريق المنظم خاسرا ويعود إلينا اللقب"، متابعا: "نحن الطرف المتضرر في هذه القضية، وهذه هي الوسيلة الوحيدة لإنصافنا، أما إعادة المباراة فلن ترفع عنا الضرر".
وأشار سعيد الناصري إلى أن النادي أوكل محامين ووضع ملف الاعتراض لدى محكمة التحكيم الرياضي التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها. وأثارت مباراة الوداد ومضيفه الترجي التي أقيمت على الملعب الأولمبي في "رادس" بضواحي تونس العاصمة مطلع الشهر الحالي، اعتراضات من قبل الفريق المغربي، لا سيما بشأن العطل
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ساري يمهد طريق لامبارد لتدريب تشيلسي

أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن يوفنتوس يستعد للظفر بخدمات المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني، الأمر الذي سيفتح بدوره الباب أمام تولي فرانك لامبارد المهمة الفنية للبلوز، وعلى الرغم من طلب تشيلسي الحصول على مقابل مالي أكبر لترك ساري ليوفنتوس، فإن الناديين على وشك إنهاء الاتفاق، وسيكون لامبارد المرشح الأبرز لتدريب تشيلسي وترك ديربي كاونتي، ومع ذلك لم يتخذ لامبارد قراره بعد بشأن تدريب البلوز، بعدما قدم عملا مميزا مع ديربي كاونتي.
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تصنيف فيفا.. مصر تتراجع قبل كأس الأمم

تراجع المنتخب الوطني مرتبة واحدة في تصنيف فيفا الأخير الصادر صباح اليوم الجمعة، لتحل مصر في المركز 58 عالميًا، كما احتلت مصر بالتالي المركز الثامن إفريقيا خلف كل من السنغال (22 عالميًا) وتونس (25 عالميًا) ونيجيريا (45 عالميًا) والمغرب (47 عالميًا) والكونغو الديمقراطية (49 عالميًا) وغانا (50 عالميًا) والكاميرون (51) عالميًا، كما احتلت مصر المركز الرابع عربيًا خلف تونس والمغرب وقطر التي حلت في المركز 55 عالميًا، ويأتي ذلك في الوقت الذي حافظت فيه بلجيكا على الصدارة.
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قطر وأستراليا يضمنان المشاركة في كوبا أمريكا 2020

من جديد سيشارك المنتخب القطري في كوبا أمريكا 2020 إلى جانب نظيره الأسترالي ببطاقة الدعوة، وذلك حسبما أكد اتحاد أمريكا الجنوبية، وتستعد قطر للمشاركة إلى جانب اليابان في نسخة كوبا أمريكا التي تنطلق فجر غد السبت في البرازيل، حيث توجد في المجموعة الثانية إلى جانب كل من الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي، وستنضم بالتالي قطر وأستراليا للمنتخبات العشرة في أمريكا الجنوبية للمشاركة في البطولة التي ستقام في دولتين للمرة الأولى في كولومبيا والأرجنتين، لتشارك قطر في نسختين متتاليتين من كوبا أمريكا.
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الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (8)

beIN SPORTS: كاف أجل قراره بخصوص نهائي دوري الأبطال

أفاد مراسل beIN SPORTS، اليوم الأربعاء، أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، التي تعقد اجتماعاتها في العاصمة الفرنسية على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أجلت قرارها بشأن أحداث إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي وقعت بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، بسبب تعطل تقنية الفيديو الـ"VAR"، علمًا بأن رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد قد دعا إلى انعقاد هذا الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية من أجل النظر في الأحداث التي شهدها نهائي المسابقة القارية وتوقف المباراة بعد احتجاج الوداد على تعطل تقنية الفيديو.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا-بكارى-جاساما

شغب بين جماهير الوداد والترجي أمام مقر اجتماع الكاف

شهد مقر اجتماع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في باريس، تجمع مجموعة من جماهير نادي الوداد المغربي، والترجي التونسي، وقاموا بإشعال الشماريخ، أمام مقر انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي للكاف؛ لبحث الفضيحة الكروية التي شهدها ملعب رادس، وذلك بعد تتويج الترجي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد (1-0)، رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة بالفيديو الـ«VAR»، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو.
أحمد أحمد رئيس الكاف

تعليق اجتماع «كاف» ومنع لقجع وبوشماوي من الحضور

ذكرت صحيفة الصريح التونسية، أنه تقرر تعليق اجتماع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، المنعقد حاليا في باريس وتأجيل النظر في ملف مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الترجي التونسي والوداد المغربي، إلى مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب التزامات رئيس الكاف، أحمد أحمد، لحضور اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في باريس أيضًا، كما أكدت الصحيفة أن عضوي اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي طارق بوشماوي وفوزي لقجع قد غادرا اجتماع الاتحاد الإفريقي وذلك بطلب من مسؤولي "كاف".
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آس: نهائي دوري الأبطال سيعاد في بلد محايد

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في طريقه لإعادة مباراة الترجي والوداد في نهائي دوري الأبطال، ونقلت الصحيفة عن مصدر أن الاتحاد المغربي تلقى تطمينات قوية من "الكاف" للنظر في ملف الوداد في حال عرضه على لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد غدًا الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس، وأضاف أن الاتجاه السائد داخل الكاف، هو أن تعاد المباراة في بلد محايد وفي مباراة فاصلة، وستقرر لجنة الطواريء ذلك غدًا والملعب المحايد غالبًا سيكون في فرنسا وإن كان هناك ترشيح لبعض دول الخليج والجزائر مع إقامتها بدون جمهور لتفادي أعمال الشغب.
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