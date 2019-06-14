من الغربية لإمبابة..رحلة سقوط تاجر مواد غذائية فاسدة

تحرير:محمد الشاملي ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

زيت طعام فاسد

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون خاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء عن جميع المواطنين خاصة محدودي الدخل، إذ وردت معلومات لمدير وضباط مباحث التموين بالقطاع مفادها أن "حسن.ا.ع"، 29 سنة، تاجر مواد غذائية مقيم بمركز زفتي بمحافظة الغربية، قائد السيارة رقم (ع و ط مصر) باستقلال السيارة قيادته وتجميع كميات من زيت الطعام السابق استخدامه في مصانع الشيبسي.

جهود البحث والتحري التي قادها العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة توصلت إلى أن المتهم يقوم بتنقية الزيت من الشوائب بإضافة مذيبات كيميائية ضارة بالصحة، وتعبئته داخل جراكن بلاستيكية، وتوزيعها على أصحاب المطاعم والمحلات، مدخلاً الغش والخداع على جمهور المستهلكين محدثا أضرارا جسيمة بصحة المواطنين