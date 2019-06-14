جريمة

من الغربية لإمبابة..رحلة سقوط تاجر مواد غذائية فاسدة

تحرير:محمد الشاملي ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص
زيت طعام فاسد
زيت طعام فاسد
تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون خاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء عن جميع المواطنين خاصة محدودي الدخل، إذ وردت معلومات لمدير وضباط مباحث التموين بالقطاع مفادها أن "حسن.ا.ع"، 29 سنة، تاجر مواد غذائية مقيم بمركز زفتي بمحافظة الغربية، قائد السيارة رقم (ع و ط مصر) باستقلال السيارة قيادته وتجميع كميات من زيت الطعام السابق استخدامه في مصانع الشيبسي.
جهود البحث والتحري التي قادها العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة توصلت إلى أن المتهم يقوم بتنقية الزيت من الشوائب بإضافة مذيبات كيميائية ضارة بالصحة، وتعبئته داخل جراكن بلاستيكية، وتوزيعها على أصحاب المطاعم والمحلات، مدخلاً الغش والخداع على جمهور المستهلكين محدثا أضرارا جسيمة بصحة المواطنين
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ضبط-مخدرات

إحباط تهريب 2 طن حشيش و 8 ملايين قرص كبتاجون مخدر

وجهت وزارة الداخلية ثاني ضرباتها الأمنية ضد مهربي المخدرات إلى مصر، وذلك بعد أيام من إحباط عملية تهريب 9000 طربة حشيش عبر ميناء بورسعيد، حيث نجحت مكافحة المخدرات في ضبط شحنة مخدرات وزنت 2 طن من مخدر الحشيش و 8 ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء بورسعيد، وذلك بعدما أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اعتزام إحدى التشكيلات العصابية الدولية من المهربين المصريين وآخرين "يحملون جنسية إحدى الدول العربية" جلب شحنة كبيرة من مخدري الحشيش وأقراص الكبتاجون.
حمله-ازاله (6)

تنفيذ 24 حكما وضبط 3 عناصر إجرامية في الطالبية

واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملتها التفتيشية لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
.رادار-مرور

رادارات الجيزة تلتقط 90 مخالفة خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3407 مخالفات مرورية متنوعة، أبرزها 1162 مخالفة انتظار خاطئ، و472 مخالفة متنوعة.
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الخطر في علبة فسيخ..مباحث التموين تداهم محلا بالوراق

جهود مستمرة لإدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إذ شن ضباط الإدارة حملة مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، إذ داهمت مأمورية محل (فسخاني) بدون ترخيص كائن بشارع الوحدة الصحية دائرة قسم الوراق بعد ورود معلومات لمدير وضباط إدارة مباحث التموين بالقطاع أكدتها التحريات بأن مالك المحل يطرح كميات منتهية الصلاحية.
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الفسيخ (1)

الخطر في علبة فسيخ..مباحث التموين تداهم محلا بالوراق

جهود مستمرة لإدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إذ شن ضباط الإدارة حملة مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، إذ داهمت مأمورية محل (فسخاني) بدون ترخيص كائن بشارع الوحدة الصحية دائرة قسم الوراق بعد ورود معلومات لمدير وضباط إدارة مباحث التموين بالقطاع أكدتها التحريات بأن مالك المحل يطرح كميات منتهية الصلاحية.
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85 قضية تموينية حصيلة جهود مباحث الجيزة خلال 24 ساعة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار خلال أيام عيد الفطر المبارك، أسفرت جهودها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط 85 قضية تموينية تنوعت ما بين 17 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 13 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 11 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
صفائح-جبن

الخطر في عبوة جبن.. مداهمة مصنع ألبان في الجيزة

حيلة شيطانية لجأ إليها صاحب مصنع منتجات ألبان غير مرخص بدائرة مركز أبو النمرس جنوب الجيزة، إذ أكدت تحريات مدير وضباط مباحث التموين بالقطاع أن "عبد المنعم. و. ع" 65 سنة، صاحب المصنع، يقوم بتجميع كميات من مستلزمات إنتاج الألبان خاصة جبن (قريش – موزاريلا)، وتعبئتها داخل عبوات ووضع علامات تجارية مسجلة عليها مثل (كلاس – برتيشز)، وطرحها بالأسواق وبيعها مسببًا أضرارا جسيمة بصحة المواطنين لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، وتم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت المصنع المُشار إليه.
خبز-عيش

مباحث التموين تضبط 9 مخابز مخالفة في الجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار خلال أيام عيد الفطر المبارك، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 40 قضية تموينية تنوعت ما بين 15 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 7 منشآت بدون ترخيص، وتحرير 9 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار.
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