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قرار حاسم.. هل ترسل اليابان قوات عسكرية لخليج عمان؟

تحرير:أ.ش.أ ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
الناقلة
الناقلة
قال وزير الدفاع الياباني تاكيشي إوايا، إن حكومة بلاده لا تعتزم إرسال أفراد من قوات الدفاع الذاتي إلى مضيق هرمز ردا على الهجوم الذي تعرضت له ناقلة نفط تديرها شركة شحن يابانية في خليج عمان أمس. وأضاف في تصريحات للصحفيين نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، أن الوضع الحالي لم يستوفِ الشروط التي تسمح لليابان بممارسة حقها في الدفاع عن النفس، مضيفا أن الحكومة خلُّصت إلى أنه ليس هناك أسباب لإرسال قوات الدفاع الذاتي في التوقيت الحالي.
ولفت وزير الدفاع الياباني إلى أنه لم يتضح بعد من نفذ الهجوم وما نوع الأسلحة التي تم استخدامها، موضحا أن الحكومة قد تتخذ قرارا مختلفا إذا كانت حياة الكثير من المواطنين اليابانيين عرضة للخطر في موقف مماثل. تجدر الإشارة إلى أنه تم إجلاء جميع أفراد طاقم ناقلة النفط التي تعرضت لهجوم أمس الخميس بالقرب من
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بوريس-جونسون

«ترامب البريطاني» يقترب من رئاسة الوزراء| وتحالف ضده

انتهت أمس الخميس، الجولة الأولى من انتخابات حزب المحافظين لاختيار رئيس جديد له، بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقالتها من منصبها في مايو الماضي. وحل بوريس جونسون وزير الخارجية السابق في المركز الأول بعد أن حصل على أصوات 114 نائبا، أي ما يمثل أكثر من ثلث أعضاء الحزب في البرلمان، وهو ما يكفي من المؤيدين لضمان وصوله للمرحلة النهائية. والآن يجري بقية المنافسين محادثات لتوحيد صفوفهم أمام جونسون، الذي يبدو أنه من المؤكد أنه سيكون رئيس وزراء بريطانيا المقبل، إذ حصل أقرب منافسيه، وزير الخارجية جيريمي هانت، على 43 صوتا فقط.
فيضان-وسيول-فى-ايران (2)

بسبب السيول.. 61 قتيلًا وإجلاء 350 ألفا في الصين

أعلنت أجهزة الإنقاذ الصينية، أن 61 شخصا لقوا مصرعهم، وتم إجلاء 356 ألفا آخرين من منازلهم جراء هطول أمطار غزيرة على أنحاء واسعة من جنوب ووسط البلاد. وفى بيان نُشر، أمس الخميس، أعلنت وزارة الطوارئ الصينية، انهيار 9300 منزل وتضرر 3.71 مليون هكتار من الأراضى الزراعية جراء السيول وهى خسائر اقتصادية تقدر إلى الآن بنحو 13.35 مليار يوان (1.93 مليار دولار أمريكى). وقالت الوزارة، إنه تم إنقاذ 4300 شخص من مياه السيول التى اجتاحت مناطق تمتد من إقليم قوانجدونج فى جنوب شرق البلاد حتى تشونجتشينج فى جنوب غرب البلاد على الروافد العليا لنهر يانجتسى.
الهجوم على ناقلة النفط

إيران ترد على اتهامات واشنطن بالتورط في هجوم خليج عمان

أعلنت إيران رفضها بشكل قاطع الزعم الأمريكي الذي قالت إنه لا أساس له، بأنها مسؤولة عن الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت بعثة طهران لدى الأمم المتحدة، في بيان: «المفارقة أن الولايات المتحدة، التي انسحبت بشكل غير قانوني من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) تدعو إيران الآن للعودة إلى المفاوضات والدبلوماسية». وأضافت: «الحرب الاقتصادية الأمريكية والإرهاب ضد الشعب الإيراني وكذلك وجودها العسكري المكثف في المنطقة كان وسيظل المصدر الرئيسي للانفلات الأمني وعدم الاستقرار».
الدخان يتصاعد من ناقلة النفط

مصادر: واشنطن تمتلك أدلة على تورط إيران في هجوم خليج عمان

أفادت شبكة «CNN» فيما نقلته على لسان مصادر رسمية أمريكية، بأن الولايات المتحدة لديها صور وفيديو، يظهر فيها قارب عسكري إيراني وهو ينزع لغما لم ينفجر من هيكل السفينة اليابانية، وفقا لقناة «الحرة». وغادرت السفينة اليابانية، كوكوكا كوريجيوس، من المساعيد في قطر، والجبيل في السعودية، وكانت تحمل مواد كيميائية تستخدم في عدد من المنتجات. وتابعت «الحرة» أن شبكة «CNN» نقلت عن أحد المسؤولين الأمريكيين قوله إن طائرة عسكرية أمريكية سجلت في شريط فيديو كامل حركة قارب إيراني يتحرك إلى جانب إحدى الناقلتين المنكوبتين.
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توتر في خليج عُمان.. تفجير وتأهب وتصريحات دولية

في غضون فترة قصيرة أصبح الخليج البؤرة الأكثر توترا على سطح الأرض، فلم يصعد به إلى نقطة القلق، سخونة الأحداث السياسية شبه المعتادة بالمنطقة التي تسعى بعض دولها لقيادتها، فحسب، بقدر ما أشعلتها مؤخرا، التطورات الخطيرة غير المألوفة في مياهها، والتي بدأت بعمليات تخريب لأربع سفن قرب سواحل الإمارات، حتى وصلت اليوم ذروتها مع تعرض ناقلتين نفط في خليج عمان، لهجوم غامض باستخدام طوربيد، وسط حالة دولية من الترقب والاستنفار، صاحبتها ردود فعل مستنكرة للهجوم ومطالبة جميع الأطراف بالمنطقة بالالتزام بضبط النفس.. وانعكس الهجوم الأخير أيضا على أسعار النفط عالميا.
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البورصات والنفط ضحايا حادث استهداف ناقلتي خليج عمان

لا شك أن التأثيرات الاقتصادية التي قد تنتج عن حادثة استهداف ناقلتي نفط خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في خليج عمان، تفوق غيرها من التأثيرات السياسية المتوقع أن تصحب الحادثة في المنطقة الملتهبة منذ ما يزيد على شهر كامل. ولم يحتج التأثير الاقتصادي، وبالأخص في قطاع النفط، لأكثر من ساعة واحدة حتى تظهر عليه أول الآثار السلبية على مستوى الأسعار، لا سيما أن الحادث كان بمنزلة ضربة لاستقرار أهم الممرات الملاحية الموجودة في العالم خلال عقود طويلة.
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أول تعليق من إيران على حادث تفجير ناقلتي خليج عمان

أعربت إيران، عن ارتيابها من توقيت الهجوم الغامض الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان، صباح اليوم، ووصف عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الحادث بـ"المشبوه" وتوقيته حساس، خاصة وأن إحدى الناقلتين يابانية، موضحا في تغريدة عبر "تويتر"، أن الحادث تزامن مع لقاء آبي شينزو رئيس الوزراء الياباني، مع آية الله علي خامئني قائد الثورة الإسلامية في إيران، مؤكدا أن ما حدث "يبعث بالقلق"، مشيرا إلى هذه الحادثة "تأتي على عكس التوجهات الإقليمية وتوجهات المنطقة والعالم لخفض التوتر وإعادة الهدوء إلى المنطقة.. وأن إيران تدعم التعاون والحوار في المنطقة".
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إيران والقمة الإسلامية.. مخاوف وإصرار على الحضور

يبدو أن إيران بدأت في البحث عن وسيلة للخروج من عزلتها، فرغم عدم دعوتها من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة الإسلامية التي تنطلق غدا الجمعة في مكة المكرمة، كشفت طهران عن نيتها حضور القمة. وأعلنت طهران أنها تلقت الدعوة من أمانة منظمة دول التعاون الإسلامي فقط ولم تتلق دعوة من الدول المضيفة، إلا أن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني كشف عن عزم بلاده المشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة لكن ليس على مستوى رفيع. مشيرا إلى أن المشاركة ستكون على مستوى المدير العام لوزارة الخارجية، بسبب عدم دعوتها رسميا من قبل المملكة.
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