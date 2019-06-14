رياضة

تصنيف فيفا.. مصر تتراجع قبل كأس الأمم

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
منتخب مصر
منتخب مصر
تراجع المنتخب الوطني مرتبة واحدة في تصنيف فيفا الأخير الصادر صباح اليوم الجمعة، لتحل مصر في المركز 58 عالميًا، كما احتلت مصر بالتالي المركز الثامن إفريقيا خلف كل من السنغال (22 عالميًا) وتونس (25 عالميًا) ونيجيريا (45 عالميًا) والمغرب (47 عالميًا) والكونغو الديمقراطية (49 عالميًا) وغانا (50 عالميًا) والكاميرون (51) عالميًا، كما احتلت مصر المركز الرابع عربيًا خلف تونس والمغرب وقطر التي حلت في المركز 55 عالميًا، ويأتي ذلك في الوقت الذي حافظت فيه بلجيكا على الصدارة.
وتقدمت ألمانيا مركزين لتحتل التصنيف 11 عالميًا مناصفة مع الأرجنتين، كما تقدمت إيطاليا 3 مراكز لتوجد في المرتبة 14 عالميًا مناصفة مع هولندا. وبالنسبة لأكبر الصاعدين في التصنيف فهي منتخبات أرمينيا والمجر وماليزيا، بواقع 9 مراكز لكل منها، فيما كان أبرز المتراجعين منتخب اليونان الذي تراجع أيضًا 9 مراكز. وفيما
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ساري يمهد طريق لامبارد لتدريب تشيلسي

أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن يوفنتوس يستعد للظفر بخدمات المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني، الأمر الذي سيفتح بدوره الباب أمام تولي فرانك لامبارد المهمة الفنية للبلوز، وعلى الرغم من طلب تشيلسي الحصول على مقابل مالي أكبر لترك ساري ليوفنتوس، فإن الناديين على وشك إنهاء الاتفاق، وسيكون لامبارد المرشح الأبرز لتدريب تشيلسي وترك ديربي كاونتي، ومع ذلك لم يتخذ لامبارد قراره بعد بشأن تدريب البلوز، بعدما قدم عملا مميزا مع ديربي كاونتي.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (8)

الوداد يرفض إعادة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

أكد رئيس الوداد المغربي سعيد الناصري، أن فريقه تقدم باعتراض لدى محكمة التحكيم الرياضي، ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بإعادة مباراة الإياب للدور النهائي لدوري الأبطال أمام الترجي التونسي، وقال رئيس الوداد في تصريحات صحفية: "قررنا تقديم اعتراض لدى محكمة التحكيم الرياضي، لأن الاتحاد الإفريقي أقر بعدم توفر كل الشروط الأمنية داخل الملعب، والقانون واضح في هذه الحالة، إذ يجب أن يعلن الفريق المنظم خاسرا ويعود إلينا اللقب"، متابعا: "نحن الطرف المتضرر في هذه القضية، وهذه هي الوسيلة الوحيدة لإنصافنا، أما إعادة المباراة فلن ترفع عنا الضرر".
منتخب-قطر

قطر وأستراليا يضمنان المشاركة في كوبا أمريكا 2020

من جديد سيشارك المنتخب القطري في كوبا أمريكا 2020 إلى جانب نظيره الأسترالي ببطاقة الدعوة، وذلك حسبما أكد اتحاد أمريكا الجنوبية، وتستعد قطر للمشاركة إلى جانب اليابان في نسخة كوبا أمريكا التي تنطلق فجر غد السبت في البرازيل، حيث توجد في المجموعة الثانية إلى جانب كل من الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي، وستنضم بالتالي قطر وأستراليا للمنتخبات العشرة في أمريكا الجنوبية للمشاركة في البطولة التي ستقام في دولتين للمرة الأولى في كولومبيا والأرجنتين، لتشارك قطر في نسختين متتاليتين من كوبا أمريكا.
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منتخب-المغرب

كأس الأمم في مصر = نتائج باهتة لشمال إفريقيا

تستعد مصر لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، من بينها 3 دول من شمال إفريقيا، وهي الجزائر التي تقع في المجموعة الثالثة إلى جانب السنغال وكينيا وتنزانيا، والمغرب التي تقع في المجموعة الرابعة إلى جانب ساحل العاج وجنوب إفريقيا ونامبيبا، وتونس التي تقع في المجموعة الخامسة إلى جانب مالي وموريتانيا وأنجولا.
منتخب-المغرب

انقسام في الصحف المغربية حول أداء أسود الأطلس

بعد الهزيمة بهدف نظيف أمام منتخب جامبيا، الذي فشل في التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، ضرب الانقسام الصحف المغربية، حول أداء منتنخب بلادها في اللقاء الودي التحضيري الذي أقيم مساء أمس، أمام جامبيا، ضمن استعدادات أسود الأطلسي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 الشهر الجاري حتى 19 يوليو المقبل. وكشفت صحيفة المنتخب المغربي، أن لقاء منتخب بلادهم أمام جامبيا ليس مقياسا لتقيم أداء اللاعبين قبل المعترك الإفريقي، ولكن كان بمثابة اختبار فني لهم قبل خوض اللقاءات الرسمية، وتجهيزهم فنيا وبدنيا.
علي-معلول-الأهلى وحرس الحدود (8)

كيف تفاعلت الجماهير مع معلول بعد استبعاده من تونس؟

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي «هاشتاج» لعلي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومنتخب تونس، بعد استبعاده من قائمة نسور قرطاج، التي تسافر إلى مصر لخوض كأس الأمم الإفريقية 2019، وذلك بعد مشاركته أمس في الدقائق الأخيرة أمام كرواتيا التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء، وانتهت بفوز تونس بهدفين لهدف، حيث أكد البعض أن هذا القرار خاطئ من قبل آلان جيريس المدير الفنى لمنتخب تونس، ولذلك لأنه من أفضل اللاعبين في الوقت الحالي مع القلعة الحمراء بالدوري المصري.
مصر-والجزائر-2010 (1)

قبل كان 2019.. صدامات عربية تاريخية في كأس الأمم

يتجدد الصراع العربي في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر هذا الصيف، من خلال مواجهة تونس لنظيرتها موريتانيا ضمن مباريات المجموعة الخامسة، تلك المباراة التي تعيد للأذهان الكثير من الصدامات العربية طوال تاريخ البطولة، وأقيمت أول بطولة للكان في عام 1957، وأتت أول مواجهة في تاريخ البطولة بين مصر والسودان في الخرطوم وحينها فاز الفراعنة بنتيجة 2-1 في طريقهم للفوز باللقب الأول، ومن الصدامات العربية الشهيرة أيضًا فوز تونس على المنتخب الوطني بهدف نظيف في ربع نهائي كان 2000، وحينها كانت مصر حاملة لقب البطولة.
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