تصنيف فيفا.. مصر تتراجع قبل كأس الأمم

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

منتخب مصر

تراجع المنتخب الوطني مرتبة واحدة في تصنيف فيفا الأخير الصادر صباح اليوم الجمعة، لتحل مصر في المركز 58 عالميًا، كما احتلت مصر بالتالي المركز الثامن إفريقيا خلف كل من السنغال (22 عالميًا) وتونس (25 عالميًا) ونيجيريا (45 عالميًا) والمغرب (47 عالميًا) والكونغو الديمقراطية (49 عالميًا) وغانا (50 عالميًا) والكاميرون (51) عالميًا، كما احتلت مصر المركز الرابع عربيًا خلف تونس والمغرب وقطر التي حلت في المركز 55 عالميًا، ويأتي ذلك في الوقت الذي حافظت فيه بلجيكا على الصدارة.

وتقدمت ألمانيا مركزين لتحتل التصنيف 11 عالميًا مناصفة مع الأرجنتين، كما تقدمت إيطاليا 3 مراكز لتوجد في المرتبة 14 عالميًا مناصفة مع هولندا. وبالنسبة لأكبر الصاعدين في التصنيف فهي منتخبات أرمينيا والمجر وماليزيا، بواقع 9 مراكز لكل منها، فيما كان أبرز المتراجعين منتخب اليونان الذي تراجع أيضًا 9 مراكز. وفيما