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فوائد السبانخ.. تحميك من تصلب الشرايين

المغذيات النباتية المختلفة والأصباخ التي توجد بوفرة في السبانخ تعمل على حماية البشرة من الأشعة الضارة الناتجة من أشعة الشمس، بما في ذلك الأشعة فوق البنفسجية
تحرير:إسراء سليمان ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
السبانخ
السبانخ
هل تتذكر كارتون باباي رجل البحار، الذي كان يستمد قوته بمجرد تناول السبانخ، لم يكن مزحة من أجل استمتاع الأطفال، ولكن السبانخ تعتبر بالفعل من أهم الخضراوات الغنية بكميات كبيرة من الحديد، بالرغم من أن الكثير لا يحب تناولها خاصة الأطفال. تتميز بكثير من الفوائد العلاجية والصحية على سبيل المثال العناية بالبشرة والتحسين من الرؤية، كما أنها تنظم ضغط الدم وتحافظ على صحة العظام، وتساعد أيضًا في علاج بعض المشكلات الصحية مثل إعتام عدسة العين والأزمات القلبية، وذلك نقلًا عن "organicfacts".
يمكنك تناول السبانخ كجزء من السلطة باعتبارها إحدى الخضراوات الورقية الهامة، أو يمكنك تناولها بعد طهيها مع وضع القليل من الحمص، ترجع الفوائد التي تتميز بها السبانخ إلى أنها غنية بالمعادن والفيتامينات والمغذيات النباتية، بما في ذلك البوتاسيوم والزنك والمغنسيوم والحديد والكالسيوم، كما أنها مصدر جيد لبعض
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يسبب حموضة.. أضرار الباذنجان للمرأة الحامل

ستجدين أن الفوائد الصحية مرتبطة بشكل كبير بالخضراوات ومن بينها الباذنجان، فبالرغم من أنه ليس له شهرة كبيرة أو لا يقبل الكثير على تناوله، فإنه يتميز بكثير من الخصائص التي تجعله من الأطعمة الموصى بها للمرأة الحامل، وأكثر ما يميزه أنه غني بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة، كما أنه يعمل على الحفاظ على ضغط الدم في مستويات منتظمة، ويعزز أيضًا من عمل الشرايين والقلب، ويساعد في امتصاص الحديد في الجسم، ويساعد أيضًا في خفض الوزن، وذلك نقلًا عن "stylecraze".
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الكرنب المخلل يعالج الالتهابات.. أطعمة تحسن صحتك

"قل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت؟" لو أطلت النظر في هذه المقولة ستفهم جيدًا كيف يمكن أن يؤثر الطعام الذي تتناوله عليك بشكل كبير، فإذا تناولت طعاما محملا بكثير من الدهون، ستجد أن وزنك ازداد بشكل كبير، أما عند تناول كثير من الخضراوات الورقية الغنية بكثير من الألياف الغذائية، ستجد صحتك في تحسن، كما أن ذلك سيظهر أيضًا على بشرتك، فمن المؤكد أنك سمعت أن تناول العصائر الغنية بكميات معقولة من السكريات يعيد إليك نضارة وجهك ويجعلك أكثر إشراقًا، نقلًا عن "dailymail".
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دراسة: 25 كوبا قهوة يوميا لا يصيبك بتصلب الشرايين

هناك بعض الجدل المثار منذ فترة طويلة حول تأثير القهوة على صحة القلب والشرايين، وكشفت دراسات سابقة أن الإفراط في شرب القهوة له آثار سلبية على الشرايين، ولكن الخبر السار، أن الدراسات الحديثة تكشف عكس ذلك، حيث وجدت إحداها أنه يمكنك شرب ما يصل إلى 25 كوبًا من القهوة يوميًا دون حدوث تصلب الشرايين - وهو عامل خطر للنوبات القلبية والسكتة الدماغية. لمساعدتك في تحديد مقدار القهوة الذي عليك تناوله، إليك تحليل للدراسة الجديدة، وأبحاث أخرى حول الآثار الصحية للقهوة، وبعض نصائح الخبراء، حسبما ذكرها موقع Healthline.
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