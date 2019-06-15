فوائد السبانخ.. تحميك من تصلب الشرايين

المغذيات النباتية المختلفة والأصباخ التي توجد بوفرة في السبانخ تعمل على حماية البشرة من الأشعة الضارة الناتجة من أشعة الشمس، بما في ذلك الأشعة فوق البنفسجية
هل تتذكر كارتون باباي رجل البحار، الذي كان يستمد قوته بمجرد تناول السبانخ، لم يكن مزحة من أجل استمتاع الأطفال، ولكن السبانخ تعتبر بالفعل من أهم الخضراوات الغنية بكميات كبيرة من الحديد، بالرغم من أن الكثير لا يحب تناولها خاصة الأطفال. تتميز بكثير من الفوائد العلاجية والصحية على سبيل المثال العناية بالبشرة والتحسين من الرؤية، كما أنها تنظم ضغط الدم وتحافظ على صحة العظام، وتساعد أيضًا في علاج بعض المشكلات الصحية مثل إعتام عدسة العين والأزمات القلبية، وذلك نقلًا عن "organicfacts".
يمكنك تناول السبانخ كجزء من السلطة باعتبارها إحدى الخضراوات الورقية الهامة، أو يمكنك تناولها بعد طهيها مع وضع القليل من الحمص، ترجع الفوائد التي تتميز بها السبانخ إلى أنها غنية بالمعادن والفيتامينات والمغذيات النباتية، بما في ذلك البوتاسيوم والزنك والمغنسيوم والحديد والكالسيوم، كما أنها مصدر جيد لبعض
يمكنك تناول السبانخ كجزء من السلطة باعتبارها إحدى الخضراوات الورقية الهامة، أو يمكنك تناولها بعد طهيها مع وضع القليل من الحمص، ترجع الفوائد التي تتميز بها السبانخ إلى أنها غنية بالمعادن والفيتامينات والمغذيات النباتية، بما في ذلك البوتاسيوم والزنك والمغنسيوم والحديد والكالسيوم، كما أنها مصدر جيد لبعض الفيتامينات مثل حمض الفوليك وفيتامين (A وB6 وK)، وأكثر ما يميز السبانخ أنها تحتوي على سعرات حرارية قليلة، وليس لديها دهون على الإطلاق.
تلعب السبانخ دورا هاما في الحفاظ على صحة الجسم بشكل عام، وما يلي بعض من الفوائد التي تمدك السبانخ بها:
1- تحسن من الرؤية
قالت هيلين راسموسن، باحثة في جامعة كامبريدج، من خلال تقاريرها التي نُشرت في عام 2013 في التدخلات السريرية المتعلقة بالعمر، إن السبانخ تعتبر مصدرا غنيا بالبيتا كاروتين واللوتين ووزانثين، وجميع هذه المركبات مفيدة بشكل كبير لصحة العيون، فالبيتا كاروتين التي توجد في السبانخ الخام تساعد على التعزيز من صحة العينين، كما أنها تعمل على الوقاية من نقص معدلات فيتامين A وقرحة وجفاف العين، كما أن الخصائص المضادة للالتهابات التي تميزها تقلل من انتفاخ وتهيج العينين.
وبالنسبة لللوتين ووزانثين فكل منهما يعمل كمضاد للأكسدة، ويحمي العينين من الآثار الضارة الناتجة من الأشعة فوق البنفسجية، وإذا لم يتم علاجها ستؤدي إلى إعتام عدسة العين، كما أنها تؤدي إلى التقليل من آثار الجذور الحرة التي تعتبر سببا أساسيا للإصابة بإعتام عدسة العين ومشكلات صحية أخرى متعلقة بالعين.
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2- يحافظ على ضغط الدم
يحتوي الصوديوم على كميات كبيرة من البوتاسيوم، ولا توجد أملاح على الإطلاق، فهذا الخليط من المعادن يعتبر هاما ومفيدا من أجل مرضى ضغط الدم المرتفع، فالبوتاسيوم يعمل على التقليل من ضغط الدم، أما الصوديوم فيؤدي إلى ارتفاعه بشكل كبير، مما يعرضك إلى كثير من المخاطر، إضافة إلى أن حمض الفوليك يقلل من ضغط الدم المرتفع، ويجعل الأوعية الدموية في حالة استرخاء بينما يحافظ على تدفق الدم، وبالتالي تقل خطورة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وزيادة الأكسجين في جميع أعضاء الجسم من أجل وظائف حيوية أكثر مثالية.
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3- الوقاية من تصلب الشرايين
تصلب الشرايين يحدث نتيجة الضغط على الشرايين، وبالتالي يعمل اللوتين الموجود في السبانخ على التقليل من حدوث هذه الحالة المرضية والأزمات القلبية والسكتات الدماغية، وذلك يرجع إلى أن بروتينات السبانخ تميل إلى التقليل من الكوليسترول ورواسب الدهون الأخرى في الأوعية الدموية.
4- تحمي البشرة
المغذيات النباتية المختلفة والأصباخ التي توجد بوفرة في السبانخ تعمل على حماية البشرة من الأشعة الضارة الناتجة من أشعة الشمس، بما في ذلك الأشعة فوق البنفسجية، فإنها لا تحمي فقط ولكنها أيضًا تعمل على إصلاح الجينات التالفة، وعلى المدى البعيد تقي من الإصابة بالسرطان.
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