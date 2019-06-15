فوائد السبانخ.. تحميك من تصلب الشرايين

المغذيات النباتية المختلفة والأصباخ التي توجد بوفرة في السبانخ تعمل على حماية البشرة من الأشعة الضارة الناتجة من أشعة الشمس، بما في ذلك الأشعة فوق البنفسجية

تحرير:إسراء سليمان ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

السبانخ

هل تتذكر كارتون باباي رجل البحار، الذي كان يستمد قوته بمجرد تناول السبانخ، لم يكن مزحة من أجل استمتاع الأطفال، ولكن السبانخ تعتبر بالفعل من أهم الخضراوات الغنية بكميات كبيرة من الحديد، بالرغم من أن الكثير لا يحب تناولها خاصة الأطفال. تتميز بكثير من الفوائد العلاجية والصحية على سبيل المثال العناية بالبشرة والتحسين من الرؤية، كما أنها تنظم ضغط الدم وتحافظ على صحة العظام، وتساعد أيضًا في علاج بعض المشكلات الصحية مثل إعتام عدسة العين والأزمات القلبية، وذلك نقلًا عن "organicfacts".

يمكنك تناول السبانخ كجزء من السلطة باعتبارها إحدى الخضراوات الورقية الهامة، أو يمكنك تناولها بعد طهيها مع وضع القليل من الحمص، ترجع الفوائد التي تتميز بها السبانخ إلى أنها غنية بالمعادن والفيتامينات والمغذيات النباتية، بما في ذلك البوتاسيوم والزنك والمغنسيوم والحديد والكالسيوم، كما أنها مصدر جيد لبعض