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المترو يضع خرائط الأسعار الجديدة لتذاكر الخط الثالث

شركة مترو الأنفاق تضع خرائط ولافتات إرشادية بمحطات الخط الثالث توضح الأسعار الجديدة لتذكرة الخط الثالث.. 5 جنيهات للمرحلة الأولى.. 7 جنيهات للثانية.. 10 جنيهات للثالثة
تحرير:صديق العيسوي ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص
الخط الثالث لمترو الأنفاق
الخط الثالث لمترو الأنفاق
أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أن الشركة قامت بتجهيز جميع اللافتات والخرائط التي توضح المناطق المختلفة لاستخدام الخط الثالث بعد تحريك سعر التذكرة تزامنا مع افتتاح المحطات الجديدة من المرحلة الرابعة للخط الثالث (هارون- ألف مسكن- نادى الشمس)، موضحا أن هذه اللافتات والخرائط موجودة بجميع محطات الخط الثالث موضحا بها المناطق المختلفة للمحطات وذلك تيسيرا وتسهيلا على جميع ركاب الخط الثالث لمعرفة سعر التذكرة بفئاتها المختلفة وأيضا أسعار الاشتراكات بفئاتها المختلفة.
وأكد ثبات سعر تذكرة الأشخاص ذوي الإعاقة بـ50 قرشا مع عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الإعاقة، وكبار السن، مضيفا أن وزارة النقل ممثلة في شركة مترو الأنفاق قد قررت تحريك سعر التذكرة بالخط الثالث فقط تزامنا مع افتتاح المحطات الجديدة دون المساس بالخطين الأول والثاني، لتصبح مقسمة على ثلاث مناطق، سعر
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وزير-التموين - على المصيلحي (2)

الحكومة: لا صحة لقطع الإنترنت عن مكاتب التموين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي من أنباء حول قطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية بعدد من محافظات الجمهورية مما أدى إلى تعطل خدمات المواطنين مثل تفعيل أو استخراج بطاقات تموينية جديدة أو استخراج بدل تالف، أو تصحيح أخطاء البطاقات التي قد تحدث عقب تحديث البيانات. وتواصل المركز مع وزارة التموين، التي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لقطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية بأي محافظة من محافظات الجمهورية.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

هل أغلقت الدولة 20 ألف مسجد جديد؟.. الأوقاف ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بقيام وزارة الأوقاف بغلق أكثر من عشرين ألف مسجد جديد لمواجهة التطرف. وتواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً عدم صحة ما تم تداوله حول قيام الوزارة بغلق أكثر من عشرين ألف مسجد جديد، وأنه لم يصدر أي قرار من جانب الوزارة بغلق أي مساجد على مستوى الجمهورية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلي إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-09

هل حددت الحكومة حد أقصى للزيادة في قانون المعاشات؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية من أنباء حول قيام وزارة التضامن بتحديد حد أقصي للزيادة في المعاشات ضمن مشروع قانون المعاشات الجديد أنه لا صحة لعدم تحديد الحكومة حدا أقصى للزيادة في المعاشات بمشروع القانون الجديد، مُوضحةً أن مشروع القانون الجديد ينص على الالتزام بالحد الأقصى للزيادة في المعاشات والذي يقدر بـ832.5 جنيهًا بما يعادل 15% من الحد الأقصى لمجموع أجري الاشتراك الأساسي والمتغير، وهو 5550 جنيها حتى تكون هناك عدالة بين ما يتم تحصيله من اشتراكات والزيادات التي يتم إقرارها لأصحاب المعاشات.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

المالية تنفي تقليص موزانة الصحة لصالح التأمين الشامل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء، حول اقتطاع الحكومة جزءًا من موازنة وزارة الصحة واعتمادها لمصلحة الميزانية المخصصة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة. وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لما أُثير حول تقليص الحكومة لميزانية وزارة الصحة واعتماد جزء منها لمصلحة تطبيق التأمين الصحي الجديد، مُوضحةً أن التأمين الصحي الشامل الجديد له موارده الخاصة وموازنته منفصلة تماما عن الوزارة.
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مترو-الانفاق

«النقل» تعلن رفع أسعار تذاكر مترو الخط الثالث

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تحريك سعر تذكرة مترو أنفاق للخط الثالث "العتبة - نادي الشمس"، عقب فتح المحطات الجديدة أمام الركاب" اعتباراً من يوم السبت المقبل 15 يونيو، منذ بداية التشغيل وهي محطات "هارون - ألف مسكن - نادي الشمس". وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الخط الثالث بالكامل مصمم على الطراز الأوروبى وكل محطاته وقطاراته مكيفة الهواء وخالية من التلوث ويتوافر بها سلالم متحركة ومصاعد كهربائية لكبار السن وشاشات عرض إلكترونية لمواعيد قدوم القطارات.
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كامل الوزير يتفقد ورش السكة الحديد بكوم أبو راضي

يتفقد وزير النقل الفريق كامل الوزير، اليوم الإثنين، ورش عربات كوم أبو راضي التابعة لهيئة السكة الحديد بمحافظة بني سويف، المتخصصة في صيانة وإجراء العمرات لعربات الركاب المكيفة والمميزة. وقال محمد عز المتحدث الرسمي لوزارة النقل، إن جولة الوزير هدفها متابعة أعمال الصيانة وتنفيذ القرارات السابقة والاستماع لطلبات العاملين بالورش، إذ أن هذه المرة الثانية التي يتفقد فيها الوزير ورش أبو راضي، التي تعتبر الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وتقام على مساحة 75 فدانا، وبعدها سيتفقد الوزير محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا لمتابعة الأعمال الجارية.
مترو الأنفاق

تعرف على مترو مصر الجديدة الذى يفتتحه الوزير السبت

بدأت أعمال تنفيذ مشروع مترو مصر الجديدة فى يوليو 2015 وشارك فى تنفيذه 9 شركات عالمية ومحلية يقودها تحالف فرنسى بتكلفة إجمالية تصل إلى 6.5 مليار جنيه، تشمل 1.842 مليار جنيه مصري و257 مليون يورو بدون قيمة القطارات التى ستعمل خلال هذا المشروع، ولن تضاف قطارات جديدة للخدمة مع افتتاحه أمام الجمهور يوم السبت، وسيتم الاكتفاء بالقطارات العاملة حاليا بالخط الثالث، وهذه التكلفة ممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة. ويضم مترو مصر الجديدة 6 محطات "النزهة، وهشام بركات، وعمر بن الخطاب، وقباء، والهايكستب، وعدلي منصور"، إضافة إلى محطة هليوبوليس.
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مصادر : 50 مليون جنيه إيرادات السكة الحديد في العيد

نجحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في إحكام الرقابة على شبابيك حجز التذاكر والحد من بيعها في السوق السوداء، خلال أيام عيد الفطر المبارك، ودفعت الهيئة بقطارات إضافية يوميا في الاتجاهين على خطوط الوجه القبلي والبحرى، من أجل مواجهة الزيادة في أعداد الركاب والمواطنين المسافرين لقضاء العيد مع أسرهم، حيث تم نقل ما يقرب من 3 ملايين راكب خلال فترة العيد. وقالت مصادر بهيئة السكة الحديد لـ"التحرير"، إن الهيئة حققت زيادة في الإيرادات خلال إجازة عيد الفطر، حيث بلغت الإيرادات ما يقرب من 50 مليون جنيه خلال فترة عيد الفطر.
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