المترو يضع خرائط الأسعار الجديدة لتذاكر الخط الثالث

شركة مترو الأنفاق تضع خرائط ولافتات إرشادية بمحطات الخط الثالث توضح الأسعار الجديدة لتذكرة الخط الثالث.. 5 جنيهات للمرحلة الأولى.. 7 جنيهات للثانية.. 10 جنيهات للثالثة

تحرير:صديق العيسوي ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص

أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أن الشركة قامت بتجهيز جميع اللافتات والخرائط التي توضح المناطق المختلفة لاستخدام الخط الثالث بعد تحريك سعر التذكرة تزامنا مع افتتاح المحطات الجديدة من المرحلة الرابعة للخط الثالث (هارون- ألف مسكن- نادى الشمس)، موضحا أن هذه اللافتات والخرائط موجودة بجميع محطات الخط الثالث موضحا بها المناطق المختلفة للمحطات وذلك تيسيرا وتسهيلا على جميع ركاب الخط الثالث لمعرفة سعر التذكرة بفئاتها المختلفة وأيضا أسعار الاشتراكات بفئاتها المختلفة.

وأكد ثبات سعر تذكرة الأشخاص ذوي الإعاقة بـ50 قرشا مع عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الإعاقة، وكبار السن، مضيفا أن وزارة النقل ممثلة في شركة مترو الأنفاق قد قررت تحريك سعر التذكرة بالخط الثالث فقط تزامنا مع افتتاح المحطات الجديدة دون المساس بالخطين الأول والثاني، لتصبح مقسمة على ثلاث مناطق، سعر

وأكد ثبات سعر تذكرة الأشخاص ذوي الإعاقة بـ50 قرشا مع عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الإعاقة، وكبار السن، مضيفا أن وزارة النقل ممثلة في شركة مترو الأنفاق قد قررت تحريك سعر التذكرة بالخط الثالث فقط تزامنا مع افتتاح المحطات الجديدة دون المساس بالخطين الأول والثاني، لتصبح مقسمة على ثلاث مناطق، سعر التذكرة داخل الخط الثالث لعدد 9 محطات بقيمة 5 جنيهات منطقة أولى، وسعر التذكرة لعدد 16 محطة بقيمة 7 جنيهات منطقة ثانية، وسعر التذكرة لعدد أكثر من 16 محطة بقيمة 10 جنيهات منطقة ثالثة، اعتبارا من يوم السبت 15 يونيو الجاري.

وأشار إلى أن الخدمة المقدمة داخل الخط الثالث هي خدمة لا تقل أبدا عن الخدمة المقدمة بأوروبا نظرا لما يتميز به من مميزات وأنه مصمم على الطراز الأوروبي وأن جميع القطارات والمحطات مكيفة الهواء وخالية من التلوث وجميعها يتوفر بها سلالم متحركة ومصاعد كهربائية لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ومميزة أيضا بشاشات عرض إلكترونية توضح الوقت المستغرق لقدوم القطارات وأيضا ماكينات TVM لصرف التذاكر آليا دون التعامل مع العنصر البشري، حيث توجد واحدة بكل محطة تعمل على استخراج التذكرة بفئاتها المختلفة وإخراج باقي المبلغ وذلك لتخفيف الضغط على منافذ صرف التذاكر.

وأكد أن مستخدمي الخط الثالث سيشعرون بالخدمة المميزة في أثناء استقلالهم قطارات الخط الثالث التي تتميز بالسرعة، إذ إن زمن الرحلة من محطة العتبة حتى محطة الأهرام يستغرق 17 دقيقة فقط ومن محطة العتبة حتى محطة نادى الشمس 25 دقيقة فقط وهو زمن إذا تمت مقارنته بأي وسيلة مواصلات أخرى فهو قليل جدا بالإضافة إلى أن مترو الأنفاق هو الأسرع والأكثر أمانا والأنظف والأرخص والأسهل، مناشدا جميع المصريين الحفاظ عليه لأنه ملك لكل المواطنين والأجيال القادمة.

وبدأت رحلة صعود تذكرة مترو الأنفاق منذ نحو عام ونصف العام، بعدما تم رفع سعر التذكرة من جنيه إلى 2 جنيه، بنسبة زيادة بلغت 100%، ثم بعدها بفترة تم تعديل الأسعار مجددا، وتم تقسيم محطات المترو إلى 3 مراحل تشمل مختلف الخطوط.

وشملت المرحلة الأولى 9 محطات من بينها محطة استقلال المترو ثم 8 محطات بعدها، وكانت فئة التذكرة 3 جنيهات، والمرحلة الثانية كانت 16 محطة وفئة التذكرة 5 جنيهات، وأخيرا المرحلة الثالثة، فوق 16 محطة وكانت فئة التذكرة 7 جنيهات.

ثم جاء وضع الأسعار الجديدة بالتزامن مع فتح محطات جديدة بالخط الثالث، لترتفع قيمة الفئة الأولى (9 محطات) إلى 5 بدلا من 3 جنيهات، في حالة استقلال الخط الثالث، والفئة الثانية (16 محطة) من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات، والفئة الثالثة (أكثر من 16 محطة)، من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات.

بهذه الزيادة يكون مترو الأنفاق أول وسيلة مواصلات ترتفع أسعارها هذا العام، ومن المُتوقع ارتفاع أسعار وسائل النقل البري، سواء سيارات الأجرة أو أتوبيسات النقل العام والنقل الجماعي الخاص، بعد رفع جزء من الدعم عن المحروقات خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويمثل مترو الأنفاق أحد أهم شرايين الحياة داخل القاهرة الكبرى، نظرا لعدد الركاب الذين يرتادونه يوميا ونظرا لأنه يوفر مزيدا من الوقت في أوقات الزحام والذروة بالطرقات العادية.