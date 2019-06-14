ساري يمهد طريق لامبارد لتدريب تشيلسي

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م

ماوريسيو ساري

أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن يوفنتوس يستعد للظفر بخدمات المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني، الأمر الذي سيفتح بدوره الباب أمام تولي فرانك لامبارد المهمة الفنية للبلوز، وعلى الرغم من طلب تشيلسي الحصول على مقابل مالي أكبر لترك ساري ليوفنتوس، فإن الناديين على وشك إنهاء الاتفاق، وسيكون لامبارد المرشح الأبرز لتدريب تشيلسي وترك ديربي كاونتي، ومع ذلك لم يتخذ لامبارد قراره بعد بشأن تدريب البلوز، بعدما قدم عملا مميزا مع ديربي كاونتي.

وقاد لامبارد ديربي كاونتي للأدوار الإقصائية المؤهلة إلى البريميرليج، وقدم عملا مميزًا مع مجموعة من لاعبي تشيلسي الشباب المعارين إلى ديربي، وأبرزهم فيكايو توموري وماسون ماونت. وكان ديربي كاونتي يمني النفس ببقاء لامبارد من أجل محاولة الصعود بالفريق الموسم المقبل، ولكن سيكون من الصعب على لامبارد رفض تشيلسي،