رياضة

ساري يمهد طريق لامبارد لتدريب تشيلسي

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م
ماوريسيو ساري
ماوريسيو ساري
أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن يوفنتوس يستعد للظفر بخدمات المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني، الأمر الذي سيفتح بدوره الباب أمام تولي فرانك لامبارد المهمة الفنية للبلوز، وعلى الرغم من طلب تشيلسي الحصول على مقابل مالي أكبر لترك ساري ليوفنتوس، فإن الناديين على وشك إنهاء الاتفاق، وسيكون لامبارد المرشح الأبرز لتدريب تشيلسي وترك ديربي كاونتي، ومع ذلك لم يتخذ لامبارد قراره بعد بشأن تدريب البلوز، بعدما قدم عملا مميزا مع ديربي كاونتي.
وقاد لامبارد ديربي كاونتي للأدوار الإقصائية المؤهلة إلى البريميرليج، وقدم عملا مميزًا مع مجموعة من لاعبي تشيلسي الشباب المعارين إلى ديربي، وأبرزهم فيكايو توموري وماسون ماونت. وكان ديربي كاونتي يمني النفس ببقاء لامبارد من أجل محاولة الصعود بالفريق الموسم المقبل، ولكن سيكون من الصعب على لامبارد رفض تشيلسي،
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تصنيف فيفا.. مصر تتراجع قبل كأس الأمم

تراجع المنتخب الوطني مرتبة واحدة في تصنيف فيفا الأخير الصادر صباح اليوم الجمعة، لتحل مصر في المركز 58 عالميًا، كما احتلت مصر بالتالي المركز الثامن إفريقيا خلف كل من السنغال (22 عالميًا) وتونس (25 عالميًا) ونيجيريا (45 عالميًا) والمغرب (47 عالميًا) والكونغو الديمقراطية (49 عالميًا) وغانا (50 عالميًا) والكاميرون (51) عالميًا، كما احتلت مصر المركز الرابع عربيًا خلف تونس والمغرب وقطر التي حلت في المركز 55 عالميًا، ويأتي ذلك في الوقت الذي حافظت فيه بلجيكا على الصدارة.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (8)

الوداد يرفض إعادة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

أكد رئيس الوداد المغربي سعيد الناصري، أن فريقه تقدم باعتراض لدى محكمة التحكيم الرياضي، ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بإعادة مباراة الإياب للدور النهائي لدوري الأبطال أمام الترجي التونسي، وقال رئيس الوداد في تصريحات صحفية: "قررنا تقديم اعتراض لدى محكمة التحكيم الرياضي، لأن الاتحاد الإفريقي أقر بعدم توفر كل الشروط الأمنية داخل الملعب، والقانون واضح في هذه الحالة، إذ يجب أن يعلن الفريق المنظم خاسرا ويعود إلينا اللقب"، متابعا: "نحن الطرف المتضرر في هذه القضية، وهذه هي الوسيلة الوحيدة لإنصافنا، أما إعادة المباراة فلن ترفع عنا الضرر".
منتخب-قطر

قطر وأستراليا يضمنان المشاركة في كوبا أمريكا 2020

من جديد سيشارك المنتخب القطري في كوبا أمريكا 2020 إلى جانب نظيره الأسترالي ببطاقة الدعوة، وذلك حسبما أكد اتحاد أمريكا الجنوبية، وتستعد قطر للمشاركة إلى جانب اليابان في نسخة كوبا أمريكا التي تنطلق فجر غد السبت في البرازيل، حيث توجد في المجموعة الثانية إلى جانب كل من الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي، وستنضم بالتالي قطر وأستراليا للمنتخبات العشرة في أمريكا الجنوبية للمشاركة في البطولة التي ستقام في دولتين للمرة الأولى في كولومبيا والأرجنتين، لتشارك قطر في نسختين متتاليتين من كوبا أمريكا.
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ماوريسيو-ساري

يوفنتوس يدفع 3,5 مليون يورو لتشيلسي من أجل ساري

كشفت وسائل الإعلام الإيطالية أن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، في الأعوام الثمانية الأخيرة سيعلن اليوم الجمعة تعيين ماوريسيو ساري مدرباً لفريقه، وذلك بعد توصل إدارة البيانكونيري إلى اتفاق مالي مع الفريق الحالي لساري نادي تشيلسي الإنجليزي، وحسب قناة سكاي سبورت إيطاليا، فإن يوفنتوس سيدفع 3,5 مليون يورو إلى النادي الإنجليزي الذي سيستعملها للتعاقد مع لاعب وسطه السابق فرانك لامبارد، المدرب الحالي لنادي ديربي كاونتي، من الدرجة الأولى (الثانية عملياً).
ماوريسيو-ساري (2)

تشيلسي يستعد للسماح لساري بالرحيل إلى يوفنتوس

أشار موقع "سكاي سبورتس" البريطاني إلى اقتراب تشيلسي من السماح لمدربه الإيطالي ماوريسيو ساري بالرحيل الأسبوع المقبل، كي يتولى تدريب فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك بعدما أخبر ساري إدارة تشيلسي برغبته في العودة إلى إيطاليا بعد موسم واحد فقط قضاه على رأس القيادة الفنية للبلوز، ليؤكد تشيلسي أنه لن يقف أمام رغبته، وتتبقى في عقد ساري البالغ من العمر 60 عامًا، سنة واحدة مع وجود بند يتيح لتشيلسي التمديد لعام إضافي، إلا أن ساري لا يشعر بالراحة في العمل والعيش في إنجلترا، كما لا يتمتع بعلاقة طيبة مع صناع القرار في الفريق اللندني.
ماوريسيو-ساري

ماوريسيو ساري يخبر تشيلسي برغبته في الرحيل

أبلغ المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، نادي تشيلسي، برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق هذا الصيف، وتمكن ساري في موسمه الأول مع البلوز من إعادة تشيلسي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل من خلال إنهاء الموسم المنقضي في الدوري الإنجليزي في المركز الثالث، قبل أن ينجح في الفوز بأول لقب كبير في مسيرته التدريبية من خلال الظفر بالدوري الأوروبي يوم الأربعاء الماضي، ومع اهتمام يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي بالتعاقد معه، تحدث ساري مع مدير تشيلسي مارينا جرانوفسكايا، التي وعدته بنقل رغبته لمالك النادي رومان أبراموفيتش.
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أليجري يفكر في الابتعاد عن التدريب بعد يوفنتوس

أكد المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري على عدم تعجله العودة إلى التدريب من جديد، حيث يفكر في الحصول على عام من الراحة عقب رحيله عن يوفنتوس بنهاية الموسم المنقضي، وانتهت آحر مباراة للمدرب البالغ من العمر 51 عامًا بالخسارة أمس الأحد في الدوري الإيطالي أمام سامبدوريا، وتوج أليجري بخمسة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي مع اليوفي، ويرتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري الإنجيليزي، إلا أنه أصر على رغبته في الانتظار قبل تحديد وجهته المقبلة، وذلك بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس".
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