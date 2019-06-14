«ترامب البريطاني» يقترب من رئاسة الوزراء| وتحالف ضده

تحدث أعضاء فريق وزير الصحة على انفراد مع مستشارين من حملتي مايكل جوف وساجد جاويد لمناقشة تحالف ممكن، في محاولة لإبعاد جونسون، المعروف باسم «ترامب البريطاني» عن الصدارة

تحرير:أحمد سليمان ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م

بوربيس جونسون

انتهت أمس الخميس، الجولة الأولى من انتخابات حزب المحافظين لاختيار رئيس جديد له، بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقالتها من منصبها في مايو الماضي. وحل بوريس جونسون وزير الخارجية السابق في المركز الأول بعد أن حصل على أصوات 114 نائبا، أي ما يمثل أكثر من ثلث أعضاء الحزب في البرلمان، وهو ما يكفي من المؤيدين لضمان وصوله للمرحلة النهائية. والآن يجري بقية المنافسين محادثات لتوحيد صفوفهم أمام جونسون، الذي يبدو أنه من المؤكد أنه سيكون رئيس وزراء بريطانيا المقبل، إذ حصل أقرب منافسيه، وزير الخارجية جيريمي هانت، على 43 صوتا فقط.

وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى أن جونسون شكر النواب الذين صوتوا له، وقال: "هناك طريق طويل لنقطعه"، لكن أعضاء البرلمان يعتقدون أن الأمر سيحتاج إلى مجهود غير عادي لإيقاف وصوله إلى داونينج ستريت. وأدلى نواب المحافظين، بمن فيهم رئيسة الوزراء وجميع المرشحين العشرة، بأصواتهم في قاعة بمجلس العموم