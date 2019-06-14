الكباشي: البرهان جاء من المؤسسة العسكرية استجابة لصوت الثورة

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

شمس الدين الكباشي

تفاصيل جديدة عن كواليس فض اعتصام القيادة في الخرطوم، كشف عنها المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني الفريق ركن شمس الدين الكباشي، مؤكدا أن المجلس العسكري "هو الذي أمر بفض الاعتصام" بعدما عقد اجتماعا مع القادة العسكريون ورئيس القضاة والنائب العام للاتفاق على خطوات الفض، مشيرا إلى أن الخطة التي وضعتها القيادة لفض الاعتصام، شهدت "انحرافات"، كاشفا أن نتائج التحقيقات في أحداث فض الاعتصام ستظهر يوم السبت المقبل، مشددا على أن الفريق أول عبد الفتاج البرهان رئيس المجلس العسكري، جاء من المؤسسة العسكرية استجابة لصوت الثورة.

وأكد الكباشي، خلال مؤتمر الصحفي للجنة السياسية بالمجلس العسكري، بثه التليفزيون السوداني الخميس، أن المجلس الانتقالي يعترف بتحالف قوى الحرية والتغيير، لكنه في الوقت ذاته لا يغفل القوى السياسية الأخرى، مشيرا إلى أن التحالف المعارض أبلغ الوسيط الإثيوبي، رغبته نقل التفاوض إلى أديس أبابا، لكن المجلس رفض