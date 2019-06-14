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الكباشي: البرهان جاء من المؤسسة العسكرية استجابة لصوت الثورة

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
شمس الدين الكباشي
شمس الدين الكباشي
تفاصيل جديدة عن كواليس فض اعتصام القيادة في الخرطوم، كشف عنها المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني الفريق ركن شمس الدين الكباشي، مؤكدا أن المجلس العسكري "هو الذي أمر بفض الاعتصام" بعدما عقد اجتماعا مع القادة العسكريون ورئيس القضاة والنائب العام للاتفاق على خطوات الفض، مشيرا إلى أن الخطة التي وضعتها القيادة لفض الاعتصام، شهدت "انحرافات"، كاشفا أن نتائج التحقيقات في أحداث فض الاعتصام ستظهر يوم السبت المقبل، مشددا على أن الفريق أول عبد الفتاج البرهان رئيس المجلس العسكري، جاء من المؤسسة العسكرية استجابة لصوت الثورة.
وأكد الكباشي، خلال مؤتمر الصحفي للجنة السياسية بالمجلس العسكري، بثه التليفزيون السوداني الخميس، أن المجلس الانتقالي يعترف بتحالف قوى الحرية والتغيير، لكنه في الوقت ذاته لا يغفل القوى السياسية الأخرى، مشيرا إلى أن التحالف المعارض أبلغ الوسيط الإثيوبي، رغبته نقل التفاوض إلى أديس أبابا، لكن المجلس رفض
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الكويت

نصيحة مهمة بخصوص الإجازة السنوية للعاملين بالكويت

أكدت أسيل المزيد، مدير إدارة العلاقات العامة في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أن من حق العامل الوافد الاحتفاظ بجواز سفره، كونه وثيقة شخصية، بالإضافة إلى حصوله على أجازة سنوية مدفوعة الأجر، مشيرة إلى أن الهيئة توسعت في التوعية بحقوق وواجبات العمالة الوافدة؛ حيث عملت على طباعة مطويات (بروشورات) خاصة بهذه الحقوق والواجبات بسبع لغات خاصة بالدول الموردة للعمالة، تتضمن أبرز الخطوات الذي على العامل أن يتزود بمعرفتها قبل قدومه للعمل في الكويت، والتي بإمكانه الحصول عليها من السفارة الكويتية في بلاده أو من سفارة بلاده بالكويت.
مطار ابها

السعودية تحبط محاولة جديدة لضرب مطار أبها بـ5 طائرات

أعلن العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، والقوات الجوية الملكية السعودية، تمكنت، صباح اليوم الجمعة، من اعتراض وإسقاط 5 طائرات بدون طيار مسيّرة، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط. وبحسب قناة «العربية»، أوضح المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي بمطار أبها الدولي تعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين.
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رسالة من السعودية إلى مجلس الأمن بشأن هجوم مطار أبها

أكدت المملكة العربية السعودية، أنها ستتخذ وتحالف دعم الشرعية في اليمن تدابير عاجلة وفي الوقت المناسب لردع مثل الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير جنوب غرب المملكة. جاء ذلك في رسالة بعث بها مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء الخميس، إلى مجلس الأمن الدولي، عقب الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على صالة الوصول في مطار أبها الدولي.
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«العسكري السوداني» يعتقل ضباطا لدورهم في فض الاعتصام

أعلن المجلس العسكري في السودان، اليوم الخميس، أن بعض الضباط اعتقلوا لدورهم في فض اعتصام في الخرطوم بالعنف، بحسب "رويترز". وقال المجلس، إن التحقيق في فض الاعتصام انتهى وإن النتائج ستعلن بعد غدٍ السبت. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، في 5 يونيو الجاري، ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم إلى 101 قتيل بعد انتشال 40 جثة من نهر النيل. وقالت اللجنة في بيان، نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "تم حصر 40 جثة لشهدائنا الكرام انتشلت من النيل، أخذت بمركبات تتبع لميليشيات الجنجويد لجهة غير معلومة".
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اعتقال قيادي في المعارضة السودانية بعد لقاء أبي أحمد

أعلنت وكالة "رويترز" الإخبارية، أن الأمن السوداني اعتقال محمد عصمت رئيس الحزب الاتحادي الموحد، وذلك بعد أن شارك ضمن وفد تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يمثل المعارضة السودانية، في اجتماع مع أبي أحمد علي رئيس الوزراء الإثيوبي، الذي يزور الخرطوم للتوسط في حل الأزمة السياسية في البلاد، وهو نفس الأمر الذي أكدته مصادر لموقع جريدة "الرأي" الكويتية. ومن ناحية أخرى أصدر وفد الحرية والتغيير، بيانا يقول فيه: "قدمنا عدة مطالب أساسية قبل الخوض في مناقشة أي تفاصيل معنية بالعملية السياسية"، وذلك بحسب موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
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معارضة السودان تقبل وساطة إثيوبيا مقابل 6 شروط

نقلت وكالة "روسيا اليوم"، عن مصدر في قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تمثل المعارضة السودانية، قوله إنهم قبلوا بوساطة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي مع المجلس العسكري الانتقالي الذي يرأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلا أنها طرحت بعض الشروط في مقابل ذلك، وتتمثل في: الاعتذار عن الجرم المرتكب، الاعتراف بجريمة فض الاعتصام، إطلاق سراح المعتقلين وأسرى الحرب، إتاحة الحريات، رفع الحظر عن الإنترنت، سحب المظاهر العسكرية من الشارع، مؤكدا أن المعارضة ترفض الحديث في أي شأن قبل تنفيذ هذه الشروط.
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مصادر: أبي أحمد يعتزم عقد لقاء ثان مع معارضة السودان

صرحت مصادر سودانية، بأن أبي أحمد علي رئيس الحكومة الإثيوبية، يعتزم عقد لقاء ثان مع قوى الحرية والتغيير، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية. واجتمع أبي أحمد، مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، للمرة الثانية، وذلك بعد انتهاء اجتماعه مع قوى "الحرية والتغيير"، وصرح بأن شرط استعادة السلام في السودان هو الوحدة فقط. ومن جانبه وصف مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، بأنه سيكون لها تأثير إيجابي على المسار السياسي في السودان.
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للمرة الثانية.. رئيس وزراء إثيوبيا يجتمع مع البرهان

اجتمع أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، للمرة الثانية، وذلك بعد انتهاء اجتماعه مع قوى "الحرية والتغيير"، وصرح أبي أحمد بأن شرط استعادة السلام في السودان هو الوحدة فقط. ومن جانبه وصف مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، بأنه سيكون لها تأثير إيجابي على المسار السياسي في السودان، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في أنباء عاجلة له، اليوم الجمعة.
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