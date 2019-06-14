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السيسي يطمئن على الحالة الصحية لـ«لينين الرملي»

تحرير:كريم محجوب ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
الكاتب المسرحي لينين الرملي
الكاتب المسرحي لينين الرملي
قالت فاطمة المعدول، زوجة الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي، إن رئاسة الجمهورية تواصلت معها، للاطمئنان على الحالة الصحية لزوجها، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضافت فاطمة، في منشور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، شكلت لجنة من أجل متابعة الحالة الصحية لـ«الرملي»، كما أكدت أن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، تتواصل معها بصفة دائمة؛ للاطمئنان على الكاتب الكبير، فضلا عن أصدقائه ومحبيه.
واستكملت فاطمة: "نحن أسرته الصغيرة ممتنون جدا، ومتأثرون بكل هذه المشاعر الفياضة وهذا الاهتمام، وأرجوكم سامحونا لأننا لم نعلن الخبر في وقته، واعتبرنا أن مرض لينين الرملي شيء خاص بنا، وقد أخطأنا في حقه وحقكم". يذكر أن الكاتب المسرحي لينين الرملي يمر بأزمة صحية شديدة يرقد بسببها في أحد المستشفيات منذ
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«كتاب مصر» ينعي أحمد مبارك: من أهم شعراء الإسكندرية

نعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي، الناقد الأدبي والشاعر وكاتب القصة أحمد مبارك، الذي رحل عن دنيانا اليوم عن عمر يناهز الـ72 عامًا، بعد صراع مع المرض، تاركًا إرثا إبداعيًا متميزا ومتنوعًا. وذكر الاتحاد في بيانه: «ولد الكاتب الراحل في 11 مارس 1947 في الإسكندرية، وتخرج في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، واتجه إلى الكتابة الإبداعية، فكتب الشعر وقدم العديد من الدواوين التي صدرت عن المجلس الأعلى للثقافة، وعن الهيئة المصرية العامة للكتاب».
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مناقشة وتوقيع «سيقان تعرف وحدها مواعيد الخروج»

تعقد دار العين للنشر ندوة لمناقشة وتوقيع رواية "سيقان تعرف وحدها مواعيد الخروج" للكاتب أحمد عبد اللطيف، الأربعاء المقبل، في مقر الدار بوسط البلد، ويناقش الرواية الروائي والقاص حسن عبد الموجود. عبد اللطيف يستلهم "رسالة الغفران" لأبي العلاء المعري، و"الكوميديا الإلهية" لدانتي أليغييري؛ ليشيد رحلة معاصرة يصل فيها الأبطال إلى مكان علوي أو سفلي، يكشفون من خلاله المحجوب، فيتجلى سكان مملكة قديمة من ناحية، وسكان مدينة حديثة من ناحية أخرى، كتماثيل شمعية، تتحرك دون أن تشعر، وتنظر دون أن تبصر.
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سعد أردش.. المخرج والممثل والمترجم ومكتشف المواهب

شهدت ستينيات القرن الماضي ازدهارًا حقيقيًا في الحركة الثقافية، نعيش على ذكراه الآن، وذلك بمساهمة العديد من العوامل والأحداث والأشخاص الذين أثروا فيها، فنال المسرح المصري وقتها، خاصة في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات حظًا وفيرًا من هذا الازدهار، وتشكلت ملامحه المصرية المستقلة، فصعدت على خشبته أعمال، عبرت بجدارة عن الشخصية المصرية ومشاكلها دون إسفاف أو مبالغة أو تسفيه، وذلك على يد جيل الرواد من الكتاب والمخرجين مثل «يوسف إدريس، ونعمان عاشور، وعبد الرحمن الشرقاوي، ونجيب سرور، وجلال الشرقاوي، وكرم مطاوع، وحسين جمعة، وسعد أردش.
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سعد أردش.. المخرج والممثل والمترجم ومكتشف المواهب

شهدت ستينيات القرن الماضي ازدهارًا حقيقيًا في الحركة الثقافية، نعيش على ذكراه الآن، وذلك بمساهمة العديد من العوامل والأحداث والأشخاص الذين أثروا فيها، فنال المسرح المصري وقتها، خاصة في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات حظًا وفيرًا من هذا الازدهار، وتشكلت ملامحه المصرية المستقلة، فصعدت على خشبته أعمال، عبرت بجدارة عن الشخصية المصرية ومشاكلها دون إسفاف أو مبالغة أو تسفيه، وذلك على يد جيل الرواد من الكتاب والمخرجين مثل «يوسف إدريس، ونعمان عاشور، وعبد الرحمن الشرقاوي، ونجيب سرور، وجلال الشرقاوي، وكرم مطاوع، وحسين جمعة، وسعد أردش.
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لينين الرملي| كتب سك على بناتك وقاطع صبحي لهذا السبب

حالة من الحزن انتابت محبي الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي، عقب معرفة خبر مرور الكاتب الكبير بأزمة صحية، فالكثيرون لم يعلموا بحالة المبدع الصحية الصعبة، إلا بعد مقال الكاتب صلاح منتصر في جريدة الأهرام تحت عنوان "أنصفوا هذا المبدع"، والذي أوضح فيه أن صاحب الباع الطويل في الإبداع المسرحي يرقد في المستشفى. وكتب في مقاله: "يعانى لينين الرملى منذ سنوات المرض ويرقد صامتا فى أحد المستشفيات، وتتولاه فى هدوء وإخلاص زوجته المكافحة السيدة فاطمة المعدول، والله أعلم كيف تحاول أن توفر لزوجها ما يكفل إقامته فى المستشفى".
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جائزة دائمة في التأليف المسرحي تحمل اسم لينين الرملي

صرح رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري الفنان أحمد عبدالعزيز، في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، بأن الدورة الثانية عشرة المرتقبة من عمر المهرجان، ستشهد لأول مرة وجود مسابقة وجائزة دائمة في التأليف المسرحي تحمل اسم الكاتب لينين الرملي. واستكمل عبدالعزيز في بيانه أن الهدف من الجائزة هو خلق جيل جديد من المبدعين الشباب في الكتابة والتأليف المسرحي، وأن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من اهتمام الدولة بتكريم وتخليد أسماء مبدعيها، وبالأخص تقديرًا لإسهامات لينين الرملي في مجال الكتابة المسرحية ومشواره الفني والأدبي الذاخر.
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زوجة لينين الرملي تكشف تفاصيل حالته الصحية (فيديو)

كشفت الكاتبة فاطمة المعدول، زوجة الكاتب المسرحي لينين الرملي، تفاصيل حالته الصحية في الفترة الماضية، حيث إنه يعاني من أزمة صحية استدعت نقله، منذ فترة، لأحد المستشفيات، ولم تعلن أسرته طبيعة حالته الصحية من قبل. وأوضحت المعدول، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، أن زوجها المؤلف الكبير، مريض منذ عامين، لكن الأسرة لم تعلن عن ذلك بإرادتها، وهو مصاب بتصلب الشرايين، وجلطات في المخ، إلى جانب تراجع كبير في الوعي.
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