السيسي يطمئن على الحالة الصحية لـ«لينين الرملي»

تحرير:كريم محجوب ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

الكاتب المسرحي لينين الرملي

قالت فاطمة المعدول، زوجة الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي، إن رئاسة الجمهورية تواصلت معها، للاطمئنان على الحالة الصحية لزوجها، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضافت فاطمة، في منشور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، شكلت لجنة من أجل متابعة الحالة الصحية لـ«الرملي»، كما أكدت أن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، تتواصل معها بصفة دائمة؛ للاطمئنان على الكاتب الكبير، فضلا عن أصدقائه ومحبيه.

واستكملت فاطمة: "نحن أسرته الصغيرة ممتنون جدا، ومتأثرون بكل هذه المشاعر الفياضة وهذا الاهتمام، وأرجوكم سامحونا لأننا لم نعلن الخبر في وقته، واعتبرنا أن مرض لينين الرملي شيء خاص بنا، وقد أخطأنا في حقه وحقكم". يذكر أن الكاتب المسرحي لينين الرملي يمر بأزمة صحية شديدة يرقد بسببها في أحد المستشفيات منذ