بالاس يتصدى لرغبة بيساكا في الانتقال لليونايتد

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م

كريستال بالاس

يفضل الظهير الأيمن لكريستال بالاس أرون وان بيساكا، الانتقال إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف، إلا أن كريستال بالاس لن ينظر إلى أي عرض سيقدم إليه أقل من 50 مليون جنيه إسترليني، وعلى الرغم من اهتمام اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا بالانتقال إلى قلعة الأولد ترافورد، فإنه لم يتقدم إلى إدارة النادي بطلب للموافقة على رحيله، ومن المنتظر أن يتقدم مانشستر يونايتد بعرض ثان لضم بيساكا، بعدما تم رفض العرض الأول الذي قُدرت قيمته بـ40 مليون جنيه إسترليني، خاصة أن كريستال بالاس لا يعاني من ضغوطات بيع اللاعب الذي يمتد تعاقده حتى عام 2022.

ويرغب مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير في التعاقد مع ظهير أيمن لتعويض رحيل أنطونيو فالنسيا، خاصة أنه لا يملك خيارات في الفريق لتعويضه سوى الثنائي أشلي يونج وديجو دالوت. ومن الخيارات المتاحة أيضًا أمام مانشستر يونايتد، التعاقد مع لاعب يوفنتوس جواو كانسيلو، الذي يعرضه البيانكونيري على الشياطين