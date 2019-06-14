هل قضت أسراب الجراد على محصول الأرز؟.. الزراعة ترد

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

الجراد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي الأنباء التى تُفيد بتدمير أسراب الجراد لمحصول الأرز وفشل سياسات الحكومة فى التصدى لها.وتواصل المركز مع وزارة الزراعة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لما نُشر حول فشل سياسات الحكومة فى التصدي لأسراب الجراد، وتدميره لمحصول الأرز، مشددة على أن كل المحاصيل الزراعية سليمة تماما ولم يصبها أي أضرار، وهناك تكثيف لعمليات المسح البيئي واستكشاف الجراد سواء المحلي أو القادم إلى مصر عبر الحدود، كإجراء احترازي للتصدي لأي هجوم يؤثر على الإنتاج الزراعي ومنع وصوله.

كما اتخذت الوزارة، كل الإجراءات اللازمة لمكافحة الجراد القادم إلى مصر عبر الحدود، وأن كل ما يتردد من أنباء في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المزارعين.وأوضحت الوزارة أنها على أتم الاستعداد للتصدي لأي هجوم لأسراب الجراد عبر 54 قاعدة وغرفة عمليات مركزية، مزودة بالعمالة الفنية المدربة، ومواد،