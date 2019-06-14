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هل قضت أسراب الجراد على محصول الأرز؟.. الزراعة ترد

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
الجراد
الجراد
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي الأنباء التى تُفيد بتدمير أسراب الجراد لمحصول الأرز وفشل سياسات الحكومة فى التصدى لها.وتواصل المركز مع وزارة الزراعة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لما نُشر حول فشل سياسات الحكومة فى التصدي لأسراب الجراد، وتدميره لمحصول الأرز، مشددة على أن كل المحاصيل الزراعية سليمة تماما ولم يصبها أي أضرار، وهناك تكثيف لعمليات المسح البيئي واستكشاف الجراد سواء المحلي أو القادم إلى مصر عبر الحدود، كإجراء احترازي للتصدي لأي هجوم يؤثر على الإنتاج الزراعي ومنع وصوله.
كما اتخذت الوزارة، كل الإجراءات اللازمة لمكافحة الجراد القادم إلى مصر عبر الحدود، وأن كل ما يتردد من أنباء في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المزارعين.وأوضحت الوزارة أنها على أتم الاستعداد للتصدي لأي هجوم لأسراب الجراد عبر 54 قاعدة وغرفة عمليات مركزية، مزودة بالعمالة الفنية المدربة، ومواد،
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وزير-التموين - على المصيلحي (2)

الحكومة: لا صحة لقطع الإنترنت عن مكاتب التموين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي من أنباء حول قطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية بعدد من محافظات الجمهورية مما أدى إلى تعطل خدمات المواطنين مثل تفعيل أو استخراج بطاقات تموينية جديدة أو استخراج بدل تالف، أو تصحيح أخطاء البطاقات التي قد تحدث عقب تحديث البيانات. وتواصل المركز مع وزارة التموين، التي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لقطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية بأي محافظة من محافظات الجمهورية.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

هل أغلقت الدولة 20 ألف مسجد جديد؟.. الأوقاف ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بقيام وزارة الأوقاف بغلق أكثر من عشرين ألف مسجد جديد لمواجهة التطرف. وتواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً عدم صحة ما تم تداوله حول قيام الوزارة بغلق أكثر من عشرين ألف مسجد جديد، وأنه لم يصدر أي قرار من جانب الوزارة بغلق أي مساجد على مستوى الجمهورية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلي إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-09

هل حددت الحكومة حد أقصى للزيادة في قانون المعاشات؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية من أنباء حول قيام وزارة التضامن بتحديد حد أقصي للزيادة في المعاشات ضمن مشروع قانون المعاشات الجديد أنه لا صحة لعدم تحديد الحكومة حدا أقصى للزيادة في المعاشات بمشروع القانون الجديد، مُوضحةً أن مشروع القانون الجديد ينص على الالتزام بالحد الأقصى للزيادة في المعاشات والذي يقدر بـ832.5 جنيهًا بما يعادل 15% من الحد الأقصى لمجموع أجري الاشتراك الأساسي والمتغير، وهو 5550 جنيها حتى تكون هناك عدالة بين ما يتم تحصيله من اشتراكات والزيادات التي يتم إقرارها لأصحاب المعاشات.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

المالية تنفي تقليص موزانة الصحة لصالح التأمين الشامل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء، حول اقتطاع الحكومة جزءًا من موازنة وزارة الصحة واعتمادها لمصلحة الميزانية المخصصة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة. وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لما أُثير حول تقليص الحكومة لميزانية وزارة الصحة واعتماد جزء منها لمصلحة تطبيق التأمين الصحي الجديد، مُوضحةً أن التأمين الصحي الشامل الجديد له موارده الخاصة وموازنته منفصلة تماما عن الوزارة.
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سوق-الخضار (1)

تعرف على أسعار السلع والخضراوات بمنافذ الحكومة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تطرح سلعا غذائية وخضراوات منخفضة عن السوق الخارجية بنحو 20% فى منافذها المتنقلة المتمثلة فى السيارات السلعية ومنافذها الثابتة المتمثلة فى المجمعات الاستهلاكية، كما أعلنت وزارة الزراعة عن طرحها لمنتجات غذائية متنوعة بأسعار تنخفض عن السوق الخارجية بنسبة تصل إلى 30%، وكذلك جهاز الخدمة الوطنية والمنافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، كلها محاولات من الوزارات المختلفة للتعامل مع أزمة ارتفاع الأسعار بطرح بديل منافس فى السوق المحلية.
حشرة-الجراد (4)

هل هناك تقاعس في مواجهة الجراد؟.. الحكومة تسأل الزراعة

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن عجز الحكومة عن التصدي لأسراب الجراد التي هاجمت الحدود الجنوبية للبلاد، خاصة بمحافظتي الأقصر وأسوان. وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد- أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا صحة لعدم تصدى الحكومة لأسراب الجراد، موضحة أن حقيقة الأمر تتمثل في ظهور تجمعات محدودة جدا على الحدود الجنوبية للبلاد، وقد تم مكافحتها على الفور.
البصل

هل ينجح تطبيق «بشائر» في فك الحظر عن تصدير المحاصيل

أعلنت وزارة الزراعة عن البدء في تدريب المزارعين على استخدام تطبيق "بشاير" عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، بتدريب 300 مزارع كدفعة أولية من الـ1000 مزارع، على أن تبدأ المرحلة الأولى من التدريب بمحاصيل الفراولة والجوافة والفلفل الألوان بمحافظتي القليوبية والبحيرة، حيث يسهل التطبيق من عملية تواصل الفلاحين مع المصدرين وشركات التصنيع الزراعي، وتعريفهم بالمبيدات قليلة الخطورة والطرق الصحيحة لاستخدامها. ويأتى تدشين التطبيق فعليًا فى وقت تضررت الحاصلات الزراعية المصرية كثيرا بعد صدور قرارات من الدول العربية والأجنبية بمنع استيراد الحاصلات المصرية.
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يوم فى حياة أسرة فقيرة.. رمضان لم يمر من هنا

لا يتوقف الحديث يوميا عن الفقراء وزيادة معدلات الفقر ومن هم تحت خط الفقر، وضرورة أن يكون هناك مخرج آمن لإنقاذهم من قسوة الاحتياج، وعلى الرغم من ذلك فالصورة التى نضعها أمامنا عن الفقراء قد تكون من واقع مجرد أحاديث ومعانٍ نعرفها عن الفقر، ولكن التفاصيل ولمس الواقع يحتاجان إلى نوع من المعايشة والتعمق ونقل الصورة كما هى دون تزييف، فداخل منازل الفقراء قصص كثيرة مليئة بالمعاناة، وتظهر الصورة بشكل أكثر وضوحا فى المناسبات التى تزيد من احتياجاتهم مثل شهر رمضان واقتراب عيد الفطر.
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