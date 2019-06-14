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رد حاسم من الحكومة على منع الاختلاط في الجامعات

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
التعليم العالي
التعليم العالي
رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي الأنباء التى تُفيد بقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفصل الطلاب عن الطالبات داخل المدرجات بكليات الجامعات بدايةً من العام المقبل. موضحا أنه تواصل مع الوزارة، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول قيام الوزارة بفصل الطلاب عن الطالبات داخل المدرجات بكليات الجامعات المصرية، وأنه لم يصدر أي قرار سواء من الوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات بشأن هذا الأمر.
وأشارت الوزارة إلى التزام جميع الجامعات المصرية بالأعراف والتقاليد الجامعية المعمول بها عالميًا مع التعامل الفوري في حالة الخروج عن تلك الأعراف، مُؤكدةً أن الجامعات المصرية تشهد حاليا تطورا كبيرا وتعاونا مع العديد من الجامعات الدولية، بهدف تطوير البرامج التعليمية، وتقديم برامج جديدة تتماشى مع سوق العمل،
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وزير-التموين - على المصيلحي (2)

الحكومة: لا صحة لقطع الإنترنت عن مكاتب التموين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي من أنباء حول قطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية بعدد من محافظات الجمهورية مما أدى إلى تعطل خدمات المواطنين مثل تفعيل أو استخراج بطاقات تموينية جديدة أو استخراج بدل تالف، أو تصحيح أخطاء البطاقات التي قد تحدث عقب تحديث البيانات. وتواصل المركز مع وزارة التموين، التي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لقطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية بأي محافظة من محافظات الجمهورية.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

هل أغلقت الدولة 20 ألف مسجد جديد؟.. الأوقاف ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بقيام وزارة الأوقاف بغلق أكثر من عشرين ألف مسجد جديد لمواجهة التطرف. وتواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً عدم صحة ما تم تداوله حول قيام الوزارة بغلق أكثر من عشرين ألف مسجد جديد، وأنه لم يصدر أي قرار من جانب الوزارة بغلق أي مساجد على مستوى الجمهورية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلي إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-09

هل حددت الحكومة حد أقصى للزيادة في قانون المعاشات؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية من أنباء حول قيام وزارة التضامن بتحديد حد أقصي للزيادة في المعاشات ضمن مشروع قانون المعاشات الجديد أنه لا صحة لعدم تحديد الحكومة حدا أقصى للزيادة في المعاشات بمشروع القانون الجديد، مُوضحةً أن مشروع القانون الجديد ينص على الالتزام بالحد الأقصى للزيادة في المعاشات والذي يقدر بـ832.5 جنيهًا بما يعادل 15% من الحد الأقصى لمجموع أجري الاشتراك الأساسي والمتغير، وهو 5550 جنيها حتى تكون هناك عدالة بين ما يتم تحصيله من اشتراكات والزيادات التي يتم إقرارها لأصحاب المعاشات.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

المالية تنفي تقليص موزانة الصحة لصالح التأمين الشامل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء، حول اقتطاع الحكومة جزءًا من موازنة وزارة الصحة واعتمادها لمصلحة الميزانية المخصصة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة. وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لما أُثير حول تقليص الحكومة لميزانية وزارة الصحة واعتماد جزء منها لمصلحة تطبيق التأمين الصحي الجديد، مُوضحةً أن التأمين الصحي الشامل الجديد له موارده الخاصة وموازنته منفصلة تماما عن الوزارة.
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مكتب-التنسيق (2)

حقيقة رفع تنسيق القبول بكليات الحقوق إلى 90%

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول رفع وزارة التعليم العالي تنسيق القبول بكليات الحقوق إلى حد غير مسبوق ليصل الحد الأدنى للقبول بكليات الحقوق إلى 90%. وتواصل المركز مع الوزارة، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن رفع تنسيق القبول إلى حد غير مسبوق سواء بكليات الحقوق أو أي كلية أخري، موضحةً أنه لم يطرأ أي جديد على خريطة تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2019/2020، والذي يتحدد وفقاً لرغبات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات، وكذلك وفقًا لاحتياجات كل كلية على حدة.
امتحانات الجامعات

8 توصيات لـ«جودة التعليم»: ملف إلكتروني وحرية عمل

أوصى المؤتمر الدولي السادس الذي عقدته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحت عنوان "بين التخطيط الدولى.. والتنفيذ الإقليمي" بوضع معايير للاعتماد خاصة بالبرامج المتاحة بفروع الجامعات الأجنبية فى مصر، وحث تلك الفروع على التقدم للاعتماد للوقوف على مدى استيفائها للمعايير القياسية المطلوبة، والتأكد من فعالية وجودة البرامج المتاحة لتلك الفروع واتساقها مع البرامج المتاحة في الجامعات الأم. كما أوصى بوضع خطة بناءً على دراسة متأنية لسوق العمل للوقوف على مجالات التعليم الفني القابلة لاستيعاب أعداد كبيرة من الطلاب.
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (3)

«إغماء وصدمة».. إسعاف 363 طالبا في امتحانات الثانوية

استقبلت الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحي لمتابعة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، 371 بلاغًا لحالات مرضية، خلال ثالث أيام أداء امتحانات الثانوية العامة في جميع محافظات الجمهورية، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة، والمتحدث باسم الوزارة، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع، فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم توافق على قانون نقابة المهن التعليمية

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم، على موافقة الوزارة من حيث المبدأ على مشروع قانون نقابة المهن التعليمية، مشترطا عرض مشروع القانون للحوار المجتمعي، مشيرا إلى أن التشريع المرتقب يخاطب جموع المعلمين، لذا يجب استطلاع رأي جميع المختصين من خلال عقد جلسات استماع، جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، برئاسة سامي هاشم، الذي أكد أن اللجنة انتهت من عدد من مواد القانون وتستكمل خلال هذا الأسبوع مناقشة باقي المواد، مشيرا إلى أن التشريع لمصلحة المعلمين.
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