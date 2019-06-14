رد حاسم من الحكومة على منع الاختلاط في الجامعات

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

التعليم العالي

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي الأنباء التى تُفيد بقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفصل الطلاب عن الطالبات داخل المدرجات بكليات الجامعات بدايةً من العام المقبل. موضحا أنه تواصل مع الوزارة، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول قيام الوزارة بفصل الطلاب عن الطالبات داخل المدرجات بكليات الجامعات المصرية، وأنه لم يصدر أي قرار سواء من الوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات بشأن هذا الأمر.

وأشارت الوزارة إلى التزام جميع الجامعات المصرية بالأعراف والتقاليد الجامعية المعمول بها عالميًا مع التعامل الفوري في حالة الخروج عن تلك الأعراف، مُؤكدةً أن الجامعات المصرية تشهد حاليا تطورا كبيرا وتعاونا مع العديد من الجامعات الدولية، بهدف تطوير البرامج التعليمية، وتقديم برامج جديدة تتماشى مع سوق العمل،

وأشارت الوزارة إلى التزام جميع الجامعات المصرية بالأعراف والتقاليد الجامعية المعمول بها عالميًا مع التعامل الفوري في حالة الخروج عن تلك الأعراف، مُؤكدةً أن الجامعات المصرية تشهد حاليا تطورا كبيرا وتعاونا مع العديد من الجامعات الدولية، بهدف تطوير البرامج التعليمية، وتقديم برامج جديدة تتماشى مع سوق العمل، يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالتعليم الجامعي لتخريج كوادر من الشباب المصري على مستوى متميز من الاستعداد العلمي والفني ليكون قادرا على دفع عجلة التنمية في مصر خلال المرحلة المستقبلية.



وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.





