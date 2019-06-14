رياضة

مارادونا يتخلى عن تدريب ناديه المكسيكي

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
دييجو مارادونا
دييجو مارادونا
تخلى الأسطورة دييجو مارادونا عن منصبه مدرباً لفريق دورادوس دي سينالوا من الدرجة الثانية في المكسيك لظروف صحية ستضطره للخضوع لعمليتين، حسب ما أعلن محاميه، وكان مارادونا صاحب الـ58 عامًا، قد تسلم تدريب الفريق المكسيكي الذي يخوض غمار الدرجة الثانية، في سبتمبر الماضي خلال الأسبوع الثامن من الدوري المحلي، حين كان الفريق يحتل المركز الثالث عشر من 15 في الترتيب، وتمكن النجم الأرجنتيني السابق من قيادة فريقه إلى نهائي الدرجة الثانية مرتين في دوري الافتتاح والختام، ولكنه خسر في المرتين أمام فريق أتلتيكو سان لويس، وفشل في العبور به إلى الدرجة الأولى.
وكتب المحامي ماتياس مورلا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "قرر دييجو مارادونا عدم متابعة مهامه كمدرب لفريق دورادوس. بناءً على نصيحة الأطباء، وسيكرس وقته للاهتمام بصحته وسيخضع لعمليتين جراحيتين: في الكتف والركبة. شكرا لكل عائلة دورادوس". ورد الفريق المكسيكي التحية إلى دييجو مارادونا
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تعليق ناري من حاتم الطرابلسي على استبعاد معلول

أبدى حاتم الطرابلسي نجم الكرة التونسية السابق، دهشته من استبعاد مواطنه علي معلول، نجم النادي الأهلي، من قائمة نسور قرطاج التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا 2019، المقامة بمصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبا. وفجر الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس، مفاجأة مدوية في القائمة النهائية لنسور قرطاج، وقرر استبعاد معلول مع تعويضه بكريم العواضي لاعب النجم الساحلي، كما أخرج الحارس أيمن دحمان من القائمة التي ضمت 23 لاعبًا.
نيجيريا

قبل كأس الأمم.. منتخب نيجيريا يزور قناة السويس (صور)

لبى منتخب نيجيريا دعوة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، لزيارة الهيئة اليوم الجمعة، في جولة بحرية بصحبة المتطوعين في مجموعة الإسماعيلية، ويقيم منتخب نيجيريا معسكرا مغلقا في مدينة الإسماعيلية يستمر حتى موعد انتقاله للإسكندرية لخوض مباريات المجموعة الثانية، ووافقت بعثة النسور على تلبية الدعوة حيث رافقهم محمد شيحة مدير المجموعة السادسة في البطولة، وعبرت بعثة نيجيريا عن سعادتها البالغة بزيارة قناة السويس وما شاهدوه من حجم إنجاز في هذه المنطقة.
صلاح-وماني‎

فابينيو: ماني استثنائي ودائمًا يصنع الفارق

بعد الظروف الصعبة التي تغلب عليها خلال الموسم المنصرم، أعرب البرازيلي فابينيو، نجم ليفربول، عن رضاه عن موسمه الأول مع الريدز، وقال فابينيو للموقع الرسمي لناديه: "موسمي الأول كان جيدًا. كنت أعلم أنني سأحتاج إلى بعض الوقت لتعلم بعض الأشياء والتكيف مع الوضع الجديد، وأعتقد أن الأمور سارت بشكل جيد. لم يستمر الأمر طويلا، وأتذكر أنني لم أشارك أساسيا منذ البداية، وعلى الرغم من محاولة إقناعي لنفسي بأنني أحتاج للعمل بجد أكثر وأن أتحلى بالصبر، فلم يكن سهلا عليّ تقبل واقع عدم مشاركتي مع الفريق، ولكن هذا أصبح من الماضي الآن، وبعد ذلك أصبحت عنصرًا أساسيا".
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طارق-العشرى

طارق العشري: لن نلعب أمام بيراميدز قبل الزمالك

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، في تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت"، اليوم الأربعاء، أن إدارة ناديه ترفض مواجهة فريق بيراميدز قبل مواجهة الزمالك في بطولة الدوري الممتاز، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، قائلا: "الموقف الرسمي داخل الفريق والإدارة عدم خوض المباريات إلا من خلال الترتيب الطبيعي، وهو أن نلعب أمام الزمالك ثم بيراميدز وهذا الشكل الوحيد الذي يضمن الحيادية، لأن باقي الأندية التي تتنافس معنا ستلعب في نفس التوقيت، الاتحاد مع سموحة والمقاولون ضد بتروجيت ووادي دجلة أمام الإنتاج الحربي".
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المسابقات تعلن مواعيد مباريات الأسبوع الأخير للدوري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم (2018 /2019)، وبعض المباريات المؤجلة، وحسب الجدول الذي تم إعلانه تختتم أغلب فرق الدوري مبارياتها يوم الاثنين 27 مايو الجاري، أي قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، لتتبقى بعض المباريات المؤجلة للزمالك، وكذا الأهلي الذي سيواجه المقاولون ثم الزمالك في ختام المنافسة، وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:
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في بيان رسمي.. بتروجت يرفض خوض مباراة المقاولون

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجت بيانًا رسميًا، منذ قليل، بعد خسارة الفريق من سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، وتأزم موقف الفريق البترولي في بطولة الدوري واقترابه من الهبوط. وجاء في نص البيان: «قرر مجلس إدارة نادى بتروجت برئاسة المهندس أحمد فهيم رفض خوض مباراه الفريق البترولى مع فريق المقاولون العرب التى كان مقرر إقامتها يوم 2 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».
سموحة

سموحة ينجو من الهبوط بعد الفوز على بتروجت

حقق فريق سموحة فوزًا غاليًا على نظيره بتروجت بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز. أحرز حسام حسن الهدف الأول للفريق السكندري في الدقيقة 30، وأضاف رجب نبيل، مدافع سموحة الهدف الثاني في الدقيقة 40 من زمن اللقاء. بهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة إلى 38 نقطة ويضمن البقاء رسميًا في الدوري الممتاز الموسم القادم دون النظر إلى نتيجة مباراته القادمة في الجولة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري.
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