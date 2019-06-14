جريمة

رادارات الجيزة تلتقط 90 مخالفة خلال 24 ساعة

تحرير:محمد الشاملي ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
رادارات
رادارات
تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3407 مخالفات مرورية متنوعة، أبرزها 1162 مخالفة انتظار خاطئ، و472 مخالفة متنوعة.
كما تم تحرير 1551 مخالفة نموذج 125، وشن 29 حملة بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي للمواقف العشوائية، وتحرير 22 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان. وشنت القوات 20 حملة على سيارات السرفيس وتحرير 90 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" وضبط 8 مخالفات زجاج فاميه. تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات
اقرأ المزيد
ضبط-مخدرات

إحباط تهريب 2 طن حشيش و 8 ملايين قرص كبتاجون مخدر

وجهت وزارة الداخلية ثاني ضرباتها الأمنية ضد مهربي المخدرات إلى مصر، وذلك بعد أيام من إحباط عملية تهريب 9000 طربة حشيش عبر ميناء بورسعيد، حيث نجحت مكافحة المخدرات في ضبط شحنة مخدرات وزنت 2 طن من مخدر الحشيش و 8 ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء بورسعيد، وذلك بعدما أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اعتزام إحدى التشكيلات العصابية الدولية من المهربين المصريين وآخرين "يحملون جنسية إحدى الدول العربية" جلب شحنة كبيرة من مخدري الحشيش وأقراص الكبتاجون.
حمله-ازاله (6)

تنفيذ 24 حكما وضبط 3 عناصر إجرامية في الطالبية

واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملتها التفتيشية لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
زيت-طعام-

من الغربية لإمبابة..رحلة سقوط تاجر مواد غذائية فاسدة

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون خاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء عن جميع المواطنين خاصة محدودي الدخل، إذ وردت معلومات لمدير وضباط مباحث التموين بالقطاع مفادها أن "حسن.ا.ع"، 29 سنة، تاجر مواد غذائية مقيم بمركز زفتي بمحافظة الغربية، قائد السيارة رقم (ع و ط مصر) باستقلال السيارة قيادته وتجميع كميات من زيت الطعام السابق استخدامه في مصانع الشيبسي.
الفسيخ (1)

الخطر في علبة فسيخ..مباحث التموين تداهم محلا بالوراق

جهود مستمرة لإدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إذ شن ضباط الإدارة حملة مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، إذ داهمت مأمورية محل (فسخاني) بدون ترخيص كائن بشارع الوحدة الصحية دائرة قسم الوراق بعد ورود معلومات لمدير وضباط إدارة مباحث التموين بالقطاع أكدتها التحريات بأن مالك المحل يطرح كميات منتهية الصلاحية.
اقرأ المزيد من الأخبار
المرور‎ (1)

1200 مخالفة انتظار خاطئ تشل حركة المرور في الجيزة

واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، جهودهم بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام الدين شادي، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، وتم شن حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 3259 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1200 مخالفة انتظار خاطئ، و491 مخالفة متنوعة.
المرور‎ (2)

«الانضباط والحزم» شعار حملات مرور الجيزة

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 2927 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 935 مخالفة انتظار خاطئ، و339 مخالفة متنوعة.
المرور‎ (1)

1017 مخالفة انتظار خاطئ تشل شوارع الجيزة خلال يوم

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3064 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1017 مخالفة انتظار خاطئ، و326 مخالفة متنوعة.
المرور‎ (2)

الانتظار الخاطئ يضرب شوارع الجيزة بـ1110 مخالفات

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3075 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1110 مخالفات انتظار خاطئ، و359 مخالفة متنوعة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org