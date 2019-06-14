رادارات الجيزة تلتقط 90 مخالفة خلال 24 ساعة

تحرير:محمد الشاملي ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

رادارات

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3407 مخالفات مرورية متنوعة، أبرزها 1162 مخالفة انتظار خاطئ، و472 مخالفة متنوعة.

كما تم تحرير 1551 مخالفة نموذج 125، وشن 29 حملة بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي للمواقف العشوائية، وتحرير 22 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان. وشنت القوات 20 حملة على سيارات السرفيس وتحرير 90 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" وضبط 8 مخالفات زجاج فاميه. تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات