حقيقة رفع تنسيق القبول بكليات الحقوق إلى 90%

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م

التنسيق

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول رفع وزارة التعليم العالي تنسيق القبول بكليات الحقوق إلى حد غير مسبوق ليصل الحد الأدنى للقبول بكليات الحقوق إلى 90%. وتواصل المركز مع الوزارة، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن رفع تنسيق القبول إلى حد غير مسبوق سواء بكليات الحقوق أو أي كلية أخري، موضحةً أنه لم يطرأ أي جديد على خريطة تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2019/2020، والذي يتحدد وفقاً لرغبات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات، وكذلك وفقًا لاحتياجات كل كلية على حدة.

وأوضحت الوزارة أنها لم تُقِر أي تغييرات جديدة بشأن نظام تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2019/2020، سوى العمل باختبارات القدرات للقبول بكليات الإعلام، بعد إقرار من المجلس الأعلى للجامعات بخلاف الكليات التي يتم القبول بها عن طريق اختبار القدرات وهي: (التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية