فابينيو: ماني استثنائي ودائمًا يصنع الفارق

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

ساديو ماني

بعد الظروف الصعبة التي تغلب عليها خلال الموسم المنصرم، أعرب البرازيلي فابينيو، نجم ليفربول، عن رضاه عن موسمه الأول مع الريدز، وقال فابينيو للموقع الرسمي لناديه: "موسمي الأول كان جيدًا. كنت أعلم أنني سأحتاج إلى بعض الوقت لتعلم بعض الأشياء والتكيف مع الوضع الجديد، وأعتقد أن الأمور سارت بشكل جيد. لم يستمر الأمر طويلا، وأتذكر أنني لم أشارك أساسيا منذ البداية، وعلى الرغم من محاولة إقناعي لنفسي بأنني أحتاج للعمل بجد أكثر وأن أتحلى بالصبر، فلم يكن سهلا عليّ تقبل واقع عدم مشاركتي مع الفريق، ولكن هذا أصبح من الماضي الآن، وبعد ذلك أصبحت عنصرًا أساسيا".

وأضاف اللاعب صاحب الـ25 عامًا: "عندما تلعب كثيرًا يمكنك الاستمتاع بكرة القدم. أعتقد أنني أصبحت أحد العناصر المهمة في الفريق، وأعطيت المدرب خيارًا إضافيا يمكنه الاعتماد عليه؛ لذا يمكنني القول إن موسمي الأول كان رائعًا". وتغنى بزميله ساديو ماني، قائلا: "ماني لاعب استثنائي، فهو لا يكلّ ويلعب كل مباراة