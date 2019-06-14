رياضة

فابينيو: ماني استثنائي ودائمًا يصنع الفارق

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م
ساديو ماني
ساديو ماني
بعد الظروف الصعبة التي تغلب عليها خلال الموسم المنصرم، أعرب البرازيلي فابينيو، نجم ليفربول، عن رضاه عن موسمه الأول مع الريدز، وقال فابينيو للموقع الرسمي لناديه: "موسمي الأول كان جيدًا. كنت أعلم أنني سأحتاج إلى بعض الوقت لتعلم بعض الأشياء والتكيف مع الوضع الجديد، وأعتقد أن الأمور سارت بشكل جيد. لم يستمر الأمر طويلا، وأتذكر أنني لم أشارك أساسيا منذ البداية، وعلى الرغم من محاولة إقناعي لنفسي بأنني أحتاج للعمل بجد أكثر وأن أتحلى بالصبر، فلم يكن سهلا عليّ تقبل واقع عدم مشاركتي مع الفريق، ولكن هذا أصبح من الماضي الآن، وبعد ذلك أصبحت عنصرًا أساسيا".
وأضاف اللاعب صاحب الـ25 عامًا: "عندما تلعب كثيرًا يمكنك الاستمتاع بكرة القدم. أعتقد أنني أصبحت أحد العناصر المهمة في الفريق، وأعطيت المدرب خيارًا إضافيا يمكنه الاعتماد عليه؛ لذا يمكنني القول إن موسمي الأول كان رائعًا". وتغنى بزميله ساديو ماني، قائلا: "ماني لاعب استثنائي، فهو لا يكلّ ويلعب كل مباراة
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علي-معلول-بعثة-الأهلى-تصل-الجزائر (4)

تعليق ناري من حاتم الطرابلسي على استبعاد معلول

أبدى حاتم الطرابلسي نجم الكرة التونسية السابق، دهشته من استبعاد مواطنه علي معلول، نجم النادي الأهلي، من قائمة نسور قرطاج التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا 2019، المقامة بمصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبا. وفجر الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس، مفاجأة مدوية في القائمة النهائية لنسور قرطاج، وقرر استبعاد معلول مع تعويضه بكريم العواضي لاعب النجم الساحلي، كما أخرج الحارس أيمن دحمان من القائمة التي ضمت 23 لاعبًا.
نيجيريا

قبل كأس الأمم.. منتخب نيجيريا يزور قناة السويس (صور)

لبى منتخب نيجيريا دعوة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، لزيارة الهيئة اليوم الجمعة، في جولة بحرية بصحبة المتطوعين في مجموعة الإسماعيلية، ويقيم منتخب نيجيريا معسكرا مغلقا في مدينة الإسماعيلية يستمر حتى موعد انتقاله للإسكندرية لخوض مباريات المجموعة الثانية، ووافقت بعثة النسور على تلبية الدعوة حيث رافقهم محمد شيحة مدير المجموعة السادسة في البطولة، وعبرت بعثة نيجيريا عن سعادتها البالغة بزيارة قناة السويس وما شاهدوه من حجم إنجاز في هذه المنطقة.
دييجو-أرماندو-مارادونا

مارادونا يتخلى عن تدريب ناديه المكسيكي

تخلى الأسطورة دييجو مارادونا عن منصبه مدرباً لفريق دورادوس دي سينالوا من الدرجة الثانية في المكسيك لظروف صحية ستضطره للخضوع لعمليتين، حسب ما أعلن محاميه، وكان مارادونا صاحب الـ58 عامًا، قد تسلم تدريب الفريق المكسيكي الذي يخوض غمار الدرجة الثانية، في سبتمبر الماضي خلال الأسبوع الثامن من الدوري المحلي، حين كان الفريق يحتل المركز الثالث عشر من 15 في الترتيب، وتمكن النجم الأرجنتيني السابق من قيادة فريقه إلى نهائي الدرجة الثانية مرتين في دوري الافتتاح والختام، ولكنه خسر في المرتين أمام فريق أتلتيكو سان لويس، وفشل في العبور به إلى الدرجة الأولى.
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تتويج-ليفربول‎ (3)

إنريكي يتغنى بنجم ليفربول ويصفه بالأفضل في العالم

بعد فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، تحدث الإسباني خوسيه إنريكي نجم ليفربول السابق، مع أندي روبرتسون الظهير الأيسر للريدز، وقال له إنه يعتبره الظهير الأيسر الأفضل في العالم، وذلك بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه روبرتسون مع الريدز خلال هذا الموسم كان قد وضعه في قائمة أفضل 11 لاعبا في الدوري الإنجليزي وفريق العام في دوري أبطال أوروبا، وخلال الاحتفالات التي شهدتها شوارع ليفربول بعد التتويج باللقب القاري على حساب توتنهام، عبر الظهير الأيسر السابق للريدز عن إعجابه الشديد باللاعب الذي يشغل مكانه في تشكيلة ليفربول الآن.
كلوب (2)

رسميًا.. كلوب يوجه الشكر لثنائي ليفربول

وجه نادي ليفربول الشكر لكل من دانييل ستوريدج الذي انضم من تشيلسي في يناير من عام 2013، وألبيرتو مورينو الذي جاء قادمًا من إشبيلية الإسباني في أغسطس من عام 2014، على ما قدماه من إسهامات رائعة خلال مشوارهما مع النادي وتمنى لهما التوفيق في مستقبلهما الكروي، ومن المنتظر أن يغادر اللاعبان الفريق هذا الصيف بعد انتهاء عقديهما مع النادي، ومن جانبه لم يفوت الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، الفرصة لتقديم الشكر لهما والتعبير عن تقديره لكل ما قاما به من أجل النادي.
جوزيه-مورينيو‎ (1)

جوزيه مورينيو عن يورجن كلوب: «داهية»

وصف المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، نظيره الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بـ"الداهية"، فيما امتدح طريقة تسديد صلاح لركلة الجزاء بالمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، حيث قال "السبشيال وان"، في برنامج "خط التماس" على قناة "روسيا اليوم"، إنه عندما يخسر الفريق في نهائي دوري الأبطال ويعود للفوز بنهائي العام التالي فهذا إنجاز لا يمكن أن يحققه إلا مدرب قدير وفريد من نوعه مثل "يورجن كلوب"، واصفًا إياه بالداهية.
اليسون-حارس-ليفربول

روبرتسون: أليسون لا يصدق هذا الموسم

لم يكن بمقدور الدولي الأسكتلندي أندي روبرتسون، الظهير الأيسر لنادي ليفربول، تصديق ما يقدمه زميله الدولي البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الفريق أمام توتنهام في نهائي دوري الأبطال، وساعد البرازيلي الدولي على خروج الريدز بشباك نظيفة في المباراة التي انتهت بالفوز بهدفين دون رد، والتتويج بلقب دوري الأبطال السادس، وعقب خروجه بشباك نظيفة في 21 مباراة خلال منافسات الموسم المنصرم من الدوري الإنجليزي، أعرب روبرتسون عن امتنانه الشديد لحارس المرمى المنضم من روما في يوليو الماضي.
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