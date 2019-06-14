هل «نصبت» روسيا على إيران في اتفاقية بحر قزوين؟

خسرت إيران بشكل رئيسي جزءا كبيرا من مواردها بعد التوقيع على اتفاقية بحر قزوين المنظمة للموارد بين خمس دول منها روسيا، وهو الأمر الذي أفقدها عائدات اقتصادية ضخمة
لم تكن العلاقات بين إيران وروسيا جيدة على كل المستويات كما يحاول الطرفان إظهارها للأوساط السياسية في الوقت الحالي، خاصة أن العديد من الاتفاقيات كانت مصدر خلافات كبيرة لكل من موسكو وطهران على مدى سنوات طويلة.
وكانت اتفاقية بحر قزوين، التي تحل الذكرى السنوية الأولى لها منتصف أغسطس المقبل، من الأمور التي أثارت خلافات كبيرة بين روسيا وإيران، لا سيما أنها حرمت طهران بشكل رئيسي من عوائد اقتصادية ضخمة على مدى العام الماضي الذي شهد التوقيع على اتفاقية جديدة.
وسلط موقع أويل برايس المعني بالشؤون الاقتصادية العالمية، الضوء على اتفاقية بحر قزوين الشهيرة، مؤكدا أنها كانت بمنزلة عملية "نصب" من قبل الروس للحصول على مصادر نفطية غنية في تلك المساحات المائية.
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وعندما يجتمع ممثلو الدول
وسلط موقع أويل برايس المعني بالشؤون الاقتصادية العالمية، الضوء على اتفاقية بحر قزوين الشهيرة، مؤكدا أنها كانت بمنزلة عملية "نصب" من قبل الروس للحصول على مصادر نفطية غنية في تلك المساحات المائية.
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وعندما يجتمع ممثلو الدول الساحلية الخمس لبحر قزوين يومي 11 و12 أغسطس، تعتزم إيران السعي للحصول على تعويض من روسيا بشأن بعض الأنشطة التي أجرتها موسكو في أغسطس الماضي، حيث تعتقد طهران أنها سُلبت من حقوقها التاريخية في منطقة بحر قزوين، وحرمت من دخل بقيمة 50 مليار دولار أمريكي سنويا، فضلا عن ترك روسيا لها دون دعم سياسي في مواجهة إعادة فرض العقوبات الأمريكية.
وعندما وقعت الدول الساحلية الخمس لبحر قزوين، وهي روسيا وإيران وكازاخستان وتركمانستان وأذربيجان، على "اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين"، لم تذكر الدعاية المحدودة التي أحاطت بالتوقيع الكثير من المعلومات عن الأمر، ولكنها نصت على أن العلاقات بين الدول الساحلية ستستند إلى المبادئ العامة للسيادة الوطنية والسلامة الإقليمية والمساواة بين الأعضاء وعدم استخدام التهديد بالقوة في العلاقات المتبادلة.
ولم يذكر خلال تلك الإحاطة أي تفاصيل حول تخصيصات الأسهم في موارد بحر قزوين، كما تحدثت بشكل غامض فقط عن منح المنطقة وضعا قانونيا خاصا.
ومع ذلك، قال مصدر بارز في صناعة النفط والغاز يعمل عن كثب في وزارة البترول الإيرانية لموقع "أويل برايس" إنه كان هناك جزء سري بالاتفاق، ما جعل العلاقات بين تلك البلدان شائكة للغاية، لا سيما في ما يتعلق بقدرات إنتاج النفط في تلك المنطقة.
وكانت الاكتشافات النفطية هي الجائزة التي بحثت عنها أطراف مختلفة في بحر قزوين منذ تفكك الاتحاد السوفييتي عام 1991، إذ أدى الانهيار إلى ظهور ثلاثة شركاء آخرين، هم كازاخستان وتركمانستان وأذربيجان، برفقة المستفيدين الأساسيين روسيا وإيران.
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وقبل تفككه، أبرم الاتحاد السوفييتي مع إيران الاتفاق الأصلي في عام 1921 لتقسيم جميع "حقوق الصيد" في منطقة بحر قزوين بالمناصفة، وتم تعديل هذا الاتفاق عام 1924 ليشمل جميع الموارد الموجودة، وهذا يعني من الناحية العملية أن جميع موارد النفط سيتم تقاسمها بالتساوي بين روسيا وإيران.
وأشار المصدر الإيراني إلى أن طهران كان عليها أن تشدد على ضرورة أن تتقاسم روسيا حصتها مع دول الاتحاد السوفييتي حال تفككه بالمستقبل.
وأدى ظهور 3 دول إلى الانتقاص من حصة إيران النفطية في قزوين، وهو الأمر الذي كلفها العديد من الخسائر المادية على مدى عقود طويلة.
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وعلى الرغم من محاولة طهران السيطرة على ذلك بشكل رئيسي من خلال الاتفاقية الجديدة التي وُقعت العام الماضي، فإنه إجمالا حُرمت إيران من موارد اقتصادية كانت تحصل من خلالها على 50 مليار دولار سنويا، قبل أن توزع تلك الربحية بين الدول الثلاث.