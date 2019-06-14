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هل «نصبت» روسيا على إيران في اتفاقية بحر قزوين؟

خسرت إيران بشكل رئيسي جزءا كبيرا من مواردها بعد التوقيع على اتفاقية بحر قزوين المنظمة للموارد بين خمس دول منها روسيا، وهو الأمر الذي أفقدها عائدات اقتصادية ضخمة
تحرير:محمود نبيل ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م
بوتين وروحاني
بوتين وروحاني
لم تكن العلاقات بين إيران وروسيا جيدة على كل المستويات كما يحاول الطرفان إظهارها للأوساط السياسية في الوقت الحالي، خاصة أن العديد من الاتفاقيات كانت مصدر خلافات كبيرة لكل من موسكو وطهران على مدى سنوات طويلة. وكانت اتفاقية بحر قزوين، التي تحل الذكرى السنوية الأولى لها منتصف أغسطس المقبل، من الأمور التي أثارت خلافات كبيرة بين روسيا وإيران، لا سيما أنها حرمت طهران بشكل رئيسي من عوائد اقتصادية ضخمة على مدى العام الماضي الذي شهد التوقيع على اتفاقية جديدة.
وسلط موقع أويل برايس المعني بالشؤون الاقتصادية العالمية، الضوء على اتفاقية بحر قزوين الشهيرة، مؤكدا أنها كانت بمنزلة عملية "نصب" من قبل الروس للحصول على مصادر نفطية غنية في تلك المساحات المائية. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر وعندما يجتمع ممثلو الدول
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الهجوم على ناقلة النفط

الشركة المشغلة لناقلة النفط اليابانية تستبعد ضربها بطوربيد

?قال رئيس الشركة المشغلة لناقلة النفط اليابانية "كوكوكا كاريدجس" ،التي تعرضت لهجوم في خليج عمان، فجر أمس الخميس، إن الناقلة تضررت من "أشياء طائرة"، مستبعدا فكرة تعرضها لهجوم بطوربيد، كما ذكرت العديد من وسائل الإعلام العالمية، مشيرا في تصريحات نقلتها فضائية "العربية:، اليوم الجمعة، إلى أن طاقم الناقلة شاهد سفينة تابعة للجيش الإيراني، في الليلة الماضية، لكنه لم يذكر أي تفاصيل أخرى، غير التنويه إلى أن الناقلة "تتحرك بسلام" باتجاه خورفكان الإماراتية.
بوريس-جونسون

«ترامب البريطاني» يقترب من رئاسة الوزراء| وتحالف ضده

انتهت أمس الخميس، الجولة الأولى من انتخابات حزب المحافظين لاختيار رئيس جديد له، بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقالتها من منصبها في مايو الماضي. وحل بوريس جونسون وزير الخارجية السابق في المركز الأول بعد أن حصل على أصوات 114 نائبا، أي ما يمثل أكثر من ثلث أعضاء الحزب في البرلمان، وهو ما يكفي من المؤيدين لضمان وصوله للمرحلة النهائية. والآن يجري بقية المنافسين محادثات لتوحيد صفوفهم أمام جونسون، الذي يبدو أنه من المؤكد أنه سيكون رئيس وزراء بريطانيا المقبل، إذ حصل أقرب منافسيه، وزير الخارجية جيريمي هانت، على 43 صوتا فقط.
الدخان يتصاعد من ناقلة النفط

قرار حاسم.. هل ترسل اليابان قوات عسكرية لخليج عمان؟

قال وزير الدفاع الياباني تاكيشي إوايا، إن حكومة بلاده لا تعتزم إرسال أفراد من قوات الدفاع الذاتي إلى مضيق هرمز ردا على الهجوم الذي تعرضت له ناقلة نفط تديرها شركة شحن يابانية في خليج عمان أمس. وأضاف في تصريحات للصحفيين نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، أن الوضع الحالي لم يستوفِ الشروط التي تسمح لليابان بممارسة حقها في الدفاع عن النفس، مضيفا أن الحكومة خلُّصت إلى أنه ليس هناك أسباب لإرسال قوات الدفاع الذاتي في التوقيت الحالي.
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بسبب السيول.. 61 قتيلًا وإجلاء 350 ألفا في الصين

أعلنت أجهزة الإنقاذ الصينية، أن 61 شخصا لقوا مصرعهم، وتم إجلاء 356 ألفا آخرين من منازلهم جراء هطول أمطار غزيرة على أنحاء واسعة من جنوب ووسط البلاد. وفى بيان نُشر، أمس الخميس، أعلنت وزارة الطوارئ الصينية، انهيار 9300 منزل وتضرر 3.71 مليون هكتار من الأراضى الزراعية جراء السيول وهى خسائر اقتصادية تقدر إلى الآن بنحو 13.35 مليار يوان (1.93 مليار دولار أمريكى). وقالت الوزارة، إنه تم إنقاذ 4300 شخص من مياه السيول التى اجتاحت مناطق تمتد من إقليم قوانجدونج فى جنوب شرق البلاد حتى تشونجتشينج فى جنوب غرب البلاد على الروافد العليا لنهر يانجتسى.
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إيران تدعو لتعاون دولي لحماية الممرات المائية

أعربت الحكومة الإيرانية عن قلقها بشأن ما يشتبه بأنها هجمات على ناقلتين في خليج عمان، وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الخميس، إن طهران مستعدة لتعاون أمني إقليمي لحماية الممرات المائية الاستراتيجية". ونقلت وكالة فارس للأنباء عن "ربيعي"، إنه يجب على كل دول المنطقة أن تحذر الوقوع في شرك من يستفيدون من انعدام الأمن الإقليمي. من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن حادث ناقلتي النفط في خليج عمان اليوم ”مريب“، داعيا إلى حوار إقليمي لتجنب التوتر.
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كيف تستفيد إيران من استهداف ناقلات النفط ببحر عُمان؟

بعث الهجوم الأخير على ناقلات النفط في خليج عمان مع الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بمؤشرات غير مطمئنة حول استقرار المنطقة، والتي تمثل ممرًا حيويًا مهمًا لحركة التجارة العالمية، وبالأخص عمليات نقل النفط من الشرق الأوسط إلى مختلف أنحاء العالم. التأثيرات المتوقعة لتلك الهجمات ربما ستدوي أصدائها في أوساط مختلفة على المستوى العالمي، وبالأخص تجارة النفط التي بالفعل تأثرت بشكل فوري وسريع بالحادث، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره بأكثر من 4% من المعدلات التي كان عليها قبل الهجوم.
نظام-الدفاع-الجوي-خرداد- 15

«خرداد 15».. رسالة إيران السياسية لأوروبا

تعتمد إيران في الوقت الحالي على العديد من الكروت السياسية والعسكرية التي يمكن أن تصل بها إلى هدفها الرئيسي، وهو الاستمرار تحت مظلة الاتفاق النووي الذي وقعته برفقة القوى العالمية خلال عام 2015، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منه. وعلى مدى عام كامل، اعتادت إيران استخدام العديد من الأمور غير الدبلوماسية لتحقيق أهداف سياسية، وذلك من خلال رسائل واضحة إلى أطراف مختلفة معنية بالاتفاق النووي الإيراني، والتي كان أبرزها الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال متمسكًا بهذا الاتفاق.
مظاهرات في العراق

نقص الطاقة والسياحة.. العراق يعاني عقوبات إيران

لم تكن الضربات الاقتصادية التي حاولت الإدارة الأمريكية توجيهها إلى إيران، على خلفية أنشطتها المختلفة بمنطقة الشرق الأوسط، تؤثر فقط في النطاق الذي حدده البيت الأبيض قبل البدء في هذه الإستراتيجية الضخمة التي تهدف لإنهاء تلك التهديدات الإيرانية. وكانت العراق على رأس البلدان التتي تضررت اقتصاديًا بالعقوبات الأمريكية على إيران، خاصة تلك التي استهدفت قطاعات النفط والسفر، وهو الأمر الذي أدى إلى فقدان بعض المدن العراقية مصادر دخولها الاقتصادية، والتي كانت تعتمد بصورة كبيرة على العلاقات بين البلدين.
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