رحلة سيمون من الرهبنة للفن.. البداية بأغنية يونانية
رغم أن أصول سيمون صعيدية، وتعلمت فى مدرسة للراهبات، إلا إنها حلمت منذ الصغر أن تغني وتمثل وتصبح نجمة جماهيرية كبيرة، وحققت هذا رغم قلة أعمالها
تحرير:محمد عبد المنعم١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
سيمون
سيمون.. فنانة متعددة المواهب، بدأت طريقها من الغناء، حتى وصلت إلى أماكن كبيرة فى التمثيل سواء على خشبة المسرح أو التليفزيون أو السينما، ومع أن أعمالها تعد على أصابع اليد، فإنها تركت بصمة فى قلوب محبيها، وأدت أدوارها بكل ما امتلكته من خبرة فى حياتها، فتعليمها الفرنسي ساعدها فى إتقان اللغة، وأداء أكثر من شخصية في أعمال مثل "عائلة شمس" و"فارس بلا جواد"، كما شاركت كبار النجوم البطولة، فموهبتها فرضت نفسها على الساحة، ونحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ53، بتقديم أبرز المعلومات عنها خلال هذا التقرير.
1- ولدت سيمون فيليب كامل، في حي شبرا بمدينة القاهرة، وترجع أصولها إلى الصعيد، ودخلت مدرسة الراهبات مبكرًا، ما ساعدها على إجادة الإنجليزية والفرنسية، وقد تخرجت في كلية الآداب قسم لغة فرنسية استكمالًا لدراستها الفرنسية، وكذلك درست في الجامعة الأمريكية.
2- مشوار "سيمون" الغنائي بدأ عندما شاركت في مهرجان
1- ولدت سيمون فيليب كامل، في حي شبرا بمدينة القاهرة، وترجع أصولها إلى الصعيد، ودخلت مدرسة الراهبات مبكرًا، ما ساعدها على إجادة الإنجليزية والفرنسية، وقد تخرجت في كلية الآداب قسم لغة فرنسية استكمالًا لدراستها الفرنسية، وكذلك درست في الجامعة الأمريكية.
2- مشوار "سيمون" الغنائي بدأ عندما شاركت في مهرجان الصداقة المصرية اليونانية بأغنية باللغة اليونانية، كما قدمت نفس الأغنية في مهرجان بـ"جنيف"، ولها العديد من الأغاني السينجل منها "عيون حبيبي"، "تاني تاني"، "قلبي اللولي"، "تاكسي"، "هالو ميدو"، فقد تجاوزت أغانيها الـ50 أغنية.
3- "آيس كريم في جليم" كان انطلاقة سيمون فى عالم السينما، الذي لم تقدم فيه سوي 5 أعمال فقط، لكن جميعها مميزة، منها، فيلم "يوم حلو ويوم مر" مع الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، و"حالة اشتباه" مع الفنان فاروق الفيشاوي.
4- لم تقدم "سيمون" فى المسرح سوى ثلاثة أعمال، لكنها باقية في قلوب محبيها، وهي"كارمن" عام 1999، "سكة السلامة 2000"، ولحقتها فى نفس العام بـ«لعبة الست»، وجميعها مع الفنان محمد صبحي.
5- إنتاجها التليفزيوني كان الأضخم فى مشوارها، فقد قدمت 13 عملا، من بينها "فارس بلا جواد" مع الفنان محمد صبحي، و"بين السرايات"، و"زيزينيا"، وكان آخر أعمالها عام 2019، ويحمل اسم "قيد عائلي" مع الفنانة ميرفت أمين ونالت عليه إشادات وردود فعل جيدة من الجمهور والنقاد.
6- حصلت سيمون على جائزة أفضل ممثلة مسرحية لثلاث سنوات متتالية عن مسرحياتها الثلاث الشهيرة مع الفنان محمد صبحي.
7- ابتعدت عن الوسط الفني فترة كبيرة، وعوضت هذا باشتراكها في الأنشطة الخيرية، مثل علاج مرضى السرطان، أو مساعدة المكفوفين أو كبار السن أو مرضى الأيذر، وأحيت حفلا غنائيا خيريا للمؤسسة الوردية لمكافحة سرطان الثدي، وشاركت في افتتاح أول بنك لبحوث الخلايا الجذعية بمستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة، بالإضافة إلى دعم مؤسسة "معا لإنقاذ إنسان".
8- قالت عن سبب ابتعادها عن الساحة فى أحد الحوارات الصحفية: "أختار أدواري بدقة وعناية شديدة، وليس فقط حاليا، ولكنني طول مشواري وحتى في بداياتي أختار الدور بعناية شديدة، ولديّ عقيدة راسخة وهي عدم استغلال النجاح؛ حيث عندما تنجح في دور تجد أن هناك العديد من الأدوار التي تستغل نجاح دور، وليس موهبة، ولذلك أرفضها".
9- متزوجة من محمد رؤوف غنيم خبير قانون دولى، وكانت تبعده عن الظهور الإعلامي، حتى عام 2016، حينما نشرت صورة تجمعهما معا عبر حسابها على "فيسبوك"، بمناسبة عيد زواجهما.