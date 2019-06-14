قبل كأس الأمم.. منتخب نيجيريا يزور قناة السويس (صور)

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م

نيجيريا

لبى منتخب نيجيريا دعوة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، لزيارة الهيئة اليوم الجمعة، في جولة بحرية بصحبة المتطوعين في مجموعة الإسماعيلية، ويقيم منتخب نيجيريا معسكرا مغلقا في مدينة الإسماعيلية يستمر حتى موعد انتقاله للإسكندرية لخوض مباريات المجموعة الثانية، ووافقت بعثة النسور على تلبية الدعوة حيث رافقهم محمد شيحة مدير المجموعة السادسة في البطولة، وعبرت بعثة نيجيريا عن سعادتها البالغة بزيارة قناة السويس وما شاهدوه من حجم إنجاز في هذه المنطقة.

منافسات بطولة كأس الأمم 2019، تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا. منتخب نيجيريا يزور قناة السويس لبى منتخب نيجيريا دعوة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس لزيارة الهيئة صباح يوم الجمعة في جولة بحرية بصحبة المتطوعين في مجموعة الإسماعيلية.#مصر_2019