إحباط تهريب 2 طن حشيش و 8 ملايين قرص كبتاجون مخدر

الداخلية توجه ثان ضربة لتجار المخدرات في أسبوع.. حاولوا تهريب شحنات مخدرة داخل رسائل تفاح.. أخفوها بحاويات لإدخالها بطريقة شرعية وسقطوا في بورسعيد

تحرير:محمد عبدالجليل ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

وجهت وزارة الداخلية ثاني ضرباتها الأمنية ضد مهربي المخدرات إلى مصر، وذلك بعد أيام من إحباط عملية تهريب 9000 طربة حشيش عبر ميناء بورسعيد، حيث نجحت مكافحة المخدرات في ضبط شحنة مخدرات وزنت 2 طن من مخدر الحشيش و 8 ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء بورسعيد، وذلك بعدما أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اعتزام إحدى التشكيلات العصابية الدولية من المهربين المصريين وآخرين "يحملون جنسية إحدى الدول العربية" جلب شحنة كبيرة من مخدري الحشيش وأقراص الكبتاجون.

وتبين أن المتهمين سعوا لإدخال الشحنة إلى البلاد بإخفائها داخل حاويات لتمريرها عبر المنافذ الشرعية وترويجها لحساب عناصر التشكيل، حيث أمكن رصدهم والوقوف على نشاطهم وتبين أنهم 8 أشخاص "6منهم يحملون جنسية إحدى الدول العربية". عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام والإدارة العامة

وتبين أن المتهمين سعوا لإدخال الشحنة إلى البلاد بإخفائها داخل حاويات لتمريرها عبر المنافذ الشرعية وترويجها لحساب عناصر التشكيل، حيث أمكن رصدهم والوقوف على نشاطهم وتبين أنهم 8 أشخاص "6منهم يحملون جنسية إحدى الدول العربية".

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والسلطات الجمركية، تم ضبط حاويتين بميناء شرق التفريعة ببورسعيد.

وعقب ذلك تشكلت لجنة أمنية جمركية، لجرد وفحص مشمول الحاويتين أسفرت أعمالها عن ضبط الأتى 9540 طربة من مخدر الحشيش، بلغ وزنهم (1908) كيلو جرام، كما تم ضبط 3 ملايين و 976 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر.

كما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين من أفراد التشكيل "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول العربية" خلال تواجدهما بمحل إقامتهما بدائرة قسم شرطة العبور.

حيث وردت معلومات تفيد تمكن عناصر التشكيل من تهريب إحدى الحاويات لداخل البلاد عبر ميناء بورسعيد، وبداخلها كمية كبيرة من عقار الكبتاجون مخبأة داخل شحنة "تفاح" ووصولها لمخزن تابع لأفراد التشكيل بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، وأمكن رصدها أثناء تهريبها داخل إحدى الشاحنات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة قيادة أحد الاشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، حيث أسفر التفتيش عن ضبط 4 ملاين و 400 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر.

وقد قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالى 144 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

كان رجال جمارك بورسعيد، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قد تمكنوا الأربعاء الماضي، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحشيش وأقراص الكيبتاجون المخدر الممنوع استيراده أو تصديره أوحيازته طبقا للقانون.

وجاء ذلك بعدما وردت معلومات إلى رجال الجمارك بشأن وجود أصناف ممنوعة ضمن مشمول الحاويتين رقمى MNBU0174069 وMNBU3812819، القادمتين من سوريا، على الباخرة فيدر، ومشمولهما مستنديا ثمار تفاح، إذ كانتا متجهتين لميناء دمياط.

وعقب ضبط حاويتين لنفس الشركة بميناء دمياط، تم تعديل وجهة الحاويتين من ميناء دمياط إلى ميناء شرق بورسعيد على باخرة فيدر.

بتفتيش الحاويتين، تبين وجود مخبأ أسفل التفاح، بداخله قطع من مادة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر، بلغ عددها 9000 طربة، وزنت طنا و800 كيلو جراما من الحشيش، كما تم ضبط قرابة 4 ملايين قرص كيبتاجون مخدر، مخبأة جميعها أسفل صناديق التفاح.

وسبق الواقعة إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المواد المخدرة عبر ميناء دمياط، عقب معلوماتٍ سريةٍ باشتمال شحنة تفاح سوري قادمة للميناء على مواد وحبوب مخدرة شديدة الخطورة، تقدر بأكثر من طنين، ونجحت الأجهزة في تتبعها ورصدها عبر البحار حتى وصلت للميناء قبل أن ينقض عليها رجال الأمن ويلقوا القبض على المرافقين للشحنة، وكذا القبض على رجل أعمال، وأحد المتهمين بجلب الشحنة.

إحباط تهريب 9000 طربة حشيش داخل حاويتي تفاح ببورسعيد

مليارات التهرب وغرامات الحشيش تنعش خزينة الدولة





