المالية تنفي تقليص موزانة الصحة لصالح التأمين الشامل

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م

وزير المالية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء، حول اقتطاع الحكومة جزءًا من موازنة وزارة الصحة واعتمادها لمصلحة الميزانية المخصصة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة. وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لما أُثير حول تقليص الحكومة لميزانية وزارة الصحة واعتماد جزء منها لمصلحة تطبيق التأمين الصحي الجديد، مُوضحةً أن التأمين الصحي الشامل الجديد له موارده الخاصة وموازنته منفصلة تماما عن الوزارة.

وشددت الوزارة، على أنه تم توفير كل الاعتمادات اللازمة لموازنة هذا القطاع باعتباره أولوية قُصوى للدولة، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.وأشارت الوزارة إلى أن الموازنة المُقدرة لقطاع الصحة للسنة المالية الجديدة 2019/ 2020، بلغت