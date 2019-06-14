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المالية تنفي تقليص موزانة الصحة لصالح التأمين الشامل

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م
وزير المالية
وزير المالية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء، حول اقتطاع الحكومة جزءًا من موازنة وزارة الصحة واعتمادها لمصلحة الميزانية المخصصة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة. وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لما أُثير حول تقليص الحكومة لميزانية وزارة الصحة واعتماد جزء منها لمصلحة تطبيق التأمين الصحي الجديد، مُوضحةً أن التأمين الصحي الشامل الجديد له موارده الخاصة وموازنته منفصلة تماما عن الوزارة.
وشددت الوزارة، على أنه تم توفير كل الاعتمادات اللازمة لموازنة هذا القطاع باعتباره أولوية قُصوى للدولة، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.وأشارت الوزارة إلى أن الموازنة المُقدرة لقطاع الصحة للسنة المالية الجديدة 2019/ 2020، بلغت
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الحكومة: لا صحة لقطع الإنترنت عن مكاتب التموين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي من أنباء حول قطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية بعدد من محافظات الجمهورية مما أدى إلى تعطل خدمات المواطنين مثل تفعيل أو استخراج بطاقات تموينية جديدة أو استخراج بدل تالف، أو تصحيح أخطاء البطاقات التي قد تحدث عقب تحديث البيانات. وتواصل المركز مع وزارة التموين، التي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لقطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية بأي محافظة من محافظات الجمهورية.
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هل أغلقت الدولة 20 ألف مسجد جديد؟.. الأوقاف ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بقيام وزارة الأوقاف بغلق أكثر من عشرين ألف مسجد جديد لمواجهة التطرف. وتواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً عدم صحة ما تم تداوله حول قيام الوزارة بغلق أكثر من عشرين ألف مسجد جديد، وأنه لم يصدر أي قرار من جانب الوزارة بغلق أي مساجد على مستوى الجمهورية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلي إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
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هل حددت الحكومة حد أقصى للزيادة في قانون المعاشات؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية من أنباء حول قيام وزارة التضامن بتحديد حد أقصي للزيادة في المعاشات ضمن مشروع قانون المعاشات الجديد أنه لا صحة لعدم تحديد الحكومة حدا أقصى للزيادة في المعاشات بمشروع القانون الجديد، مُوضحةً أن مشروع القانون الجديد ينص على الالتزام بالحد الأقصى للزيادة في المعاشات والذي يقدر بـ832.5 جنيهًا بما يعادل 15% من الحد الأقصى لمجموع أجري الاشتراك الأساسي والمتغير، وهو 5550 جنيها حتى تكون هناك عدالة بين ما يتم تحصيله من اشتراكات والزيادات التي يتم إقرارها لأصحاب المعاشات.
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الآثار عن ترميم وجه رمسيس بالأسمنت: استخدمنا مونة دولية

بعد تداول بعض الصور عن ترميم وزارة الآثار لعدد من الآثار المصرية باستخدام الأسمنت الأسود، تضمنت صورة لترميم وجه تمثال رمسيس الثالث بالكرنك. تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الوزارة والتي نفت صحة ما تم تداوله حول استخدام مادة الأسمنت الأسود في ترميم الآثار المصرية، مؤكدة أن عملية ترميم الآثار المصرية تتم وفقا لأحدث الوسائل المعتمدة من قبل منظمة اليونسكو، والمتبعة في جميع مواقع التراث بكل أنحاء العالم، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف تشويه سمعة ترميم الآثار المصرية.
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حقيقة فرض غرامة على انتهاء رخصة قيادة السيارات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد من شائعات خلال الفترة الأخيرة، بشأن إلغاء فترة السماح المقررة لتجديد رخص قيادة السيارات، بواقع شهر من تاريخ انتهاء الرخصة الحالية، مع فرض غرامة مالية يومية على المخالف، موضحا أنه تواصل مع وزارة الداخلية التى نفت الأمر تماما، قائلة: "قانون المرور الجديد ينص على منح تلك المهلة لقائدى السيارات، من أجل التيسير عليهم في تجديد رخصة القيادة، والوزارة ليس من صلاحياتها إلغاء عقوبة أو مهلة مسموح بها في القانون".
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الحكومة تحسم جدل إلغاء نقل الوزارات للعاصمة الإدارية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض الصحف الأجنبية من أنباء تفيد بإلغاء الحكومة المصرية نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، نظرا لنقص الموارد المالية اللازمة لتجهيز المباني الحكومية بالعاصمة الجديدة ونقل الموظفين. وتواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحةً أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ 50% من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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الحكومة تعلن موعد تحصيل ضريبة الأرض الزراعية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تداول من أنباء عن استمرار الحكومة في تحصيل ضريبة الأرض الزراعية من المزارعين هذا العام، موضحا أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة عدم تحصيل الحكومة ضريبة الأرض الزراعية هذا العام من الفلاحين، وأنه قد تم إيقاف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات بداية من عام 2017 وحتى 2020، تخفيفا على المزارعين، وأن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة البلبلة بين المزارعين.
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هل يتم رفع الدعم عن الخبز؟.. الحكومة تجيب

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم الخميس، ما أثير من أنباء تُفيد اعتزام الحكومة رفع الدعم عن رغيف الخبز في موازنة وزارة التموين للعام المالي 2019 - 2020، موضحا أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي بدورها نفت صحة تلك الأنباء تماما، مضيفة أنها مستمرة في صرف الخبز للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش، دون أي زيادة ولا تفكير بالمساس به، وذلك تيسيرا على المواطنين، ومراعاة لمحدودي الدخل، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
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