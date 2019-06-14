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هل حددت الحكومة حد أقصى للزيادة في قانون المعاشات؟

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية من أنباء حول قيام وزارة التضامن بتحديد حد أقصي للزيادة في المعاشات ضمن مشروع قانون المعاشات الجديد أنه لا صحة لعدم تحديد الحكومة حدا أقصى للزيادة في المعاشات بمشروع القانون الجديد، مُوضحةً أن مشروع القانون الجديد ينص على الالتزام بالحد الأقصى للزيادة في المعاشات والذي يقدر بـ832.5 جنيهًا بما يعادل 15% من الحد الأقصى لمجموع أجري الاشتراك الأساسي والمتغير، وهو 5550 جنيها حتى تكون هناك عدالة بين ما يتم تحصيله من اشتراكات والزيادات التي يتم إقرارها لأصحاب المعاشات.
وأوضحت الوزارة، أن الحد الأدنى للمعاشات 150 جنيها بهدف دعم أصحاب المعاشات الصغيرة، وتوفير مزيد من الرعاية لهم.وأكدت الوزارة حرصها الشديد على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، حيث إن تكلفة إقرار زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، وبحد أقصى 832.5 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاشات من
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وزير-التموين - على المصيلحي (2)

الحكومة: لا صحة لقطع الإنترنت عن مكاتب التموين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي من أنباء حول قطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية بعدد من محافظات الجمهورية مما أدى إلى تعطل خدمات المواطنين مثل تفعيل أو استخراج بطاقات تموينية جديدة أو استخراج بدل تالف، أو تصحيح أخطاء البطاقات التي قد تحدث عقب تحديث البيانات. وتواصل المركز مع وزارة التموين، التي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لقطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية بأي محافظة من محافظات الجمهورية.
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هل أغلقت الدولة 20 ألف مسجد جديد؟.. الأوقاف ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بقيام وزارة الأوقاف بغلق أكثر من عشرين ألف مسجد جديد لمواجهة التطرف. وتواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً عدم صحة ما تم تداوله حول قيام الوزارة بغلق أكثر من عشرين ألف مسجد جديد، وأنه لم يصدر أي قرار من جانب الوزارة بغلق أي مساجد على مستوى الجمهورية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلي إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
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المالية تنفي تقليص موزانة الصحة لصالح التأمين الشامل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء، حول اقتطاع الحكومة جزءًا من موازنة وزارة الصحة واعتمادها لمصلحة الميزانية المخصصة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة. وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لما أُثير حول تقليص الحكومة لميزانية وزارة الصحة واعتماد جزء منها لمصلحة تطبيق التأمين الصحي الجديد، مُوضحةً أن التأمين الصحي الشامل الجديد له موارده الخاصة وموازنته منفصلة تماما عن الوزارة.
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الآثار عن ترميم وجه رمسيس بالأسمنت: استخدمنا مونة دولية

بعد تداول بعض الصور عن ترميم وزارة الآثار لعدد من الآثار المصرية باستخدام الأسمنت الأسود، تضمنت صورة لترميم وجه تمثال رمسيس الثالث بالكرنك. تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الوزارة والتي نفت صحة ما تم تداوله حول استخدام مادة الأسمنت الأسود في ترميم الآثار المصرية، مؤكدة أن عملية ترميم الآثار المصرية تتم وفقا لأحدث الوسائل المعتمدة من قبل منظمة اليونسكو، والمتبعة في جميع مواقع التراث بكل أنحاء العالم، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف تشويه سمعة ترميم الآثار المصرية.
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تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

البرلمان يوافق على قانون زيادة المعاشات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، على أن يتم التصويت النهائي في جلسة يوم الثلاثاء المقبل. وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وأقصى 832,5 جنيه.
إخماد حريق - أرشيفية

10 آلاف جنيه لكل أسرة متضررة من حريق 3 منازل بطنطا

وجه اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، مدير مديرية التضامن الاجتماعى، بصرف عشرة ألاف جنيه، لكل أسرة متضررة من حريق 3 منازل بمنطقة علي أغا بطنطا، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية المحددة للصرف، على أن تقوم مديرية التضامن بتوفير كافة سبل الإعاشة للأسر المتضررة لرفع المعاناة عنهم نتيجة احتراق منازلهم، مؤكدًا متابعته الدورية لأعمال حصر التلفيات وصرف الإعانة العاجلة للمتضررين لإنهائها فى أسرع وقت. وكانت منطقة علي أغا بطنطا، شهدت حريقا بثلاث منازل، نتيجة ماس كهربائى أدى إلى اشتعال محتويات المنازل دون خسائر بشرية.
مجلس-النواب

مطالب برلمانية لتفعيل نسبة 5% لتعيين ذوي الإعاقة

تقدمت إيمان خضر عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق والقنايات، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التضامن علي مصيلحي، والقوى العاملة محمد سعفان، بشأن موعد تفعيل نسبة الـ5%، الخاصة بتعيين ذوي الإعاقة في جميع قطاعات الدولة، سواء حكومية أو خاصة، قائلة إن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وإعطائهم حقوق تكفل لهم حياة إنسانية كريمة تمكنهم من الاندماج في المجتمع والاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم مهما كانت، ما سيساعد في إكسابهم الثقة بأنفسهم وإكساب المجتمع الثقة بهم.
غادة-والى-وزيرة-التضامن

قبل العيد.. التضامن تعلن موعد صرف معاشات يونيو

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تقرر صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتبارا من السبت القادم الموافق 1 يونيو من جميع ماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومن جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، وبنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد على أن يتم الصرف من البنوك اعتباراً من الأحد 2 مايو، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقوم الوزارة بصرف ما يزيد عن 13 مليار جنيه شهريًا معاشات لنحو 8 ملايين قائم بالصرف.
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