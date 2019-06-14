هكذا احتفلت حلا شيحة بعيد ميلاد ابنها

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

حلا شيحة

احتفلت الفنانة حلا شيحة بعيد ميلاد ابنها، حيث نشرت صورة معه عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وهى تقطيع تورتة عيد الميلاد، وكتبت: "حبيبي أحمد كل سنة وانت طيب واشوفك أسعد الناس وكل ولادنا وبناتنا"، وحرص عدد من الفنانين على مشاركتها فرحتها، فقد كتبت الفنانة راندا البحيري: "ربنا يخليهولك". شاركت حلا فى موسم رمضان الماضي في مسلسل "زلزال"، الذي جمعها مع الفنان محمد رمضان، وعرض عبر شاشة قناة DMC. وقد وصفت حلا، في رسالة سابقة إلى محمد رمضان، العمل معه بـ«الممتع».

وتدور أحداث مسلسل "زلزال" حول رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، إلا أن البائع يماطل في توقيع العقد إلى أن يقع زلزال 1992، حيث يلقى فيه الشاري حتفه وينهار المنزل، ما يخلق صدامًا بين البائع وابن المتوفى، على الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع. "زلزال" من بطولة محمد رمضان وحلا شيحة