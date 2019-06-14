فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

هكذا احتفلت حلا شيحة بعيد ميلاد ابنها

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
حلا شيحة
حلا شيحة
احتفلت الفنانة حلا شيحة بعيد ميلاد ابنها، حيث نشرت صورة معه عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وهى تقطيع تورتة عيد الميلاد، وكتبت: "حبيبي أحمد كل سنة وانت طيب واشوفك أسعد الناس وكل ولادنا وبناتنا"، وحرص عدد من الفنانين على مشاركتها فرحتها، فقد كتبت الفنانة راندا البحيري: "ربنا يخليهولك". شاركت حلا فى موسم رمضان الماضي في مسلسل "زلزال"، الذي جمعها مع الفنان محمد رمضان، وعرض عبر شاشة قناة DMC. وقد وصفت حلا، في رسالة سابقة إلى محمد رمضان، العمل معه بـ«الممتع».
وتدور أحداث مسلسل "زلزال" حول رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، إلا أن البائع يماطل في توقيع العقد إلى أن يقع زلزال 1992، حيث يلقى فيه الشاري حتفه وينهار المنزل، ما يخلق صدامًا بين البائع وابن المتوفى، على الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع. "زلزال" من بطولة محمد رمضان وحلا شيحة
اقرأ المزيد
الــممر (1)

إيرادات أفلام العيد.. «الممر» يلاحق «كازابلانكا»

ما زال فيلم "كازابلانكا" متصدرًا إيرادات موسم عيد الفطر الماضي، بفارق كبير عن منافسيه منذ طرحه في دور العرض، وحصد 2 مليون و483 ألفا و422 جنيها، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها فى دور السينما العربية. يشارك فى بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوي وأحمد داش والممثل التركي خالد أرغنش "السلطان سليمان"، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج تالنت ميديا وسينرجي فيلمز والطاهر ميديا برودكشن، وإخراج بيتر ميمي.
دينا الشربيني

دينا الشربيني: لو ركزت مع الناس هيعطلوني (فيديو)

قالت الفنانة دينا الشربينى، إنها من الشخصيات التى تعرضت كثيرا للأذى من كلام الناس، لكنها لم تلتفت لذلك لأنها قوية. وأضافت دينا الشربينى، خلال لقائها ببرنامج «أسرار النجوم»، الذى تقدمه إنجى على، عبر إذاعة «نجوم fm»: «أريح حاجة إن أنتى متركزيش مع حد، ملكيش دعوة بحد، أنا فى حياتى مش عايزة أركز غير مع نفسى والناس اللى بحبهم والقريبين منى وأهلى وصحابى، بس الدائرة اللى حواليا، لو ركزت مع الناس هيعطلونى ومش هعرف أكمل، وعمرى ما بحكم على حد واللى يحكم عليا خلاص منه لربنا».
دينا-الشربينى

دينا الشربيني: عمرو دياب إنسان طيب ولازم يتحب

عادت الفنانة دينا الشربيني إلى الحديث عن النجم عمرو دياب، والثناء على صفاته "التي لا يعرفها سوى المقربين منه فقط"، حسب تعبيرها، وذلك بسبب ظهوره القليل في وسائل الإعلام. وقالت خلال حلولها ضيفة مع الإعلامية إنجي علي في برنامج "أسرار النجوم" على نجوم FM، اليوم الخميس: "عمرو دياب لازم يتحب"، معددة طباعه الجيدة، التي جعلتها تشعر بالألفة معه، فتعقب: "هو إنسان طيب وجدع ورجل وحنون، ولديه خبرات كبيرة، ومحب للحياة، ويدفعني دائما للأمام، وهو أضاف لي الكثير وغير شخصيتي للأفضل".
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد رمضان (2)

«يوتيوب» محمد رمضان ضمن الأعلى على مستوى العالم

احتفل الفنان محمد رمضان بدخول قناته على "يوتيوب" ضمن أعلى 100 قناة على مستوى العالم، ونشر صورة للترتيب الخاص به عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "الحمد لله قناتي الرسمية على يوتيوب دخلت ضمن أعلى 100 قناة على مستوى العالم منذ بداية عام 2019 ترتيبها الآن 47". ويستعد محمد رمضان حاليًا لطرح أحدث كليباته الذي يحمل اسم "بابا"، وذلك بعد آخر كليباته "اللهو الخفي"، الذي جمعه بفان دام، وروّج لـ"بابا" بنشره مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستجرام» ظهر من خلاله وهو يخرج من منزله ويركب إحدى سياراته الفارهة.
زلزال (2)

«زلزال» الحلقة الأخيرة| محمد رمضان يستعيد الـ 300متر

انطلقت الحلقة الأخيرة من مسلسل "زلزال"، بمشهد لـ"محمد حربي كرامة" (زلزال) -محمد رمضان- وهو يجلس حزينا على وفاة زوجته "صافية" -حلا شيحة- ممسكًا ابنهما، قبل أن تصل "أمل" حبيبته السابقة، وابنة عدوه اللدود "خليل السواح كتخا" -ماجد المصري- إلى منزله لتقديم واجب العزاء له، لكن المقابلة لم تكن بهذا الود، حيث أكد لها "حربي" أنه لا يفكر في الزواج، وردت عليه "أمل" قائلة إنها لم تأت إلى هنا إلا أجل الواجب فقط. وننتقل إلى شقيقة أمل، ريهام التي تقدم من أجل خطبتها طليق الأولى المحامي عبدالحليم -محمود حجازي- لكنها طلبت منه مهلة لكي تفكر.
محمد-رمضان-مع-حلا-شيحة-فى-مسلسل-زلزال

رسالة حلا شيحة لمحمد رمضان بعد انتهاء تصوير «زلزال»

أعلنت الفنانة حلا شيحة، مساء اليوم السبت، انتهاء تصوير مسلسل "زلزال" الذي جمعها مع النجم محمد رمضان، ويعرض حاليًا عبر شاشة قناة DMC. ووجهت حلا رسالة إلى محمد رمضان عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث وصفت العمل معه بالممتع، وقدّمت الشكر له وشركة الإنتاج "سينرجي" وجميع فريق العمل، وكتبت: "فركش زلزال متشكرة لسينرجي وكل فريق العمل والفنان الجميل النجم محمد رمضان، أنا سعيدة إننا اشتغلنا مع بعض والعمل مع محمد ممتع، أتمنى له التوفيق والنجاح ويارب المسلسل يعجب الجمهور".
محمد-رمضان-مع-حلا-شيحة-فى-مسلسل-زلزال

هكذا علّق محمد رمضان على مقلب رامز جلال في حلا شيحة

علّق الفنان محمد رمضان، بطريقة ساخرة، على وقوع الفنانة حلا شيحة، بطلة مسلسله الرمضاني "زلزال"، ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، في برنامجه "رامز في الشلال". ونشر محمد رمضان، مساء اليوم الأربعاء، عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورة "كوميكس" له يظهر خلاله بالشخصية التي يُجسدها "محمد حربي" في "زلزال"، ويوجه رسالة لشخصية "صافية" التي تُجسدها حلا شيحة، وتتضمن عبارة: "كان نفسي أجي ألحقك من رامز يا صافية، بس للأسف أنا مشغول بإني أرجع 300 متر بتوع أبويا".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org