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هل أغلقت الدولة 20 ألف مسجد جديد؟.. الأوقاف ترد

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بقيام وزارة الأوقاف بغلق أكثر من عشرين ألف مسجد جديد لمواجهة التطرف. وتواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً عدم صحة ما تم تداوله حول قيام الوزارة بغلق أكثر من عشرين ألف مسجد جديد، وأنه لم يصدر أي قرار من جانب الوزارة بغلق أي مساجد على مستوى الجمهورية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلي إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
وأوضحت الوزارة أنها تقوم بغلق بعض الزوايا أثناء خطبة الجمعة فقط وفتحها أثناء الصلوات، واقتصار أداء صلاة الجمعة في المساجد الجامعة فقط، وذلك في إطار مساع جديدة تخوضها وزارة الأوقاف من أجل مواجهة التطرف والجماعات الإرهابية، من خلال تجديد الخطاب الديني.وأضافت الوزارة، أن جميع المساجد خاضعة لسيطرة الأوقاف
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وزير-التموين - على المصيلحي (2)

الحكومة: لا صحة لقطع الإنترنت عن مكاتب التموين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي من أنباء حول قطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية بعدد من محافظات الجمهورية مما أدى إلى تعطل خدمات المواطنين مثل تفعيل أو استخراج بطاقات تموينية جديدة أو استخراج بدل تالف، أو تصحيح أخطاء البطاقات التي قد تحدث عقب تحديث البيانات. وتواصل المركز مع وزارة التموين، التي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لقطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية بأي محافظة من محافظات الجمهورية.
غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-09

هل حددت الحكومة حد أقصى للزيادة في قانون المعاشات؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية من أنباء حول قيام وزارة التضامن بتحديد حد أقصي للزيادة في المعاشات ضمن مشروع قانون المعاشات الجديد أنه لا صحة لعدم تحديد الحكومة حدا أقصى للزيادة في المعاشات بمشروع القانون الجديد، مُوضحةً أن مشروع القانون الجديد ينص على الالتزام بالحد الأقصى للزيادة في المعاشات والذي يقدر بـ832.5 جنيهًا بما يعادل 15% من الحد الأقصى لمجموع أجري الاشتراك الأساسي والمتغير، وهو 5550 جنيها حتى تكون هناك عدالة بين ما يتم تحصيله من اشتراكات والزيادات التي يتم إقرارها لأصحاب المعاشات.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

المالية تنفي تقليص موزانة الصحة لصالح التأمين الشامل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء، حول اقتطاع الحكومة جزءًا من موازنة وزارة الصحة واعتمادها لمصلحة الميزانية المخصصة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة. وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لما أُثير حول تقليص الحكومة لميزانية وزارة الصحة واعتماد جزء منها لمصلحة تطبيق التأمين الصحي الجديد، مُوضحةً أن التأمين الصحي الشامل الجديد له موارده الخاصة وموازنته منفصلة تماما عن الوزارة.
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الآثار عن ترميم وجه رمسيس بالأسمنت: استخدمنا مونة دولية

بعد تداول بعض الصور عن ترميم وزارة الآثار لعدد من الآثار المصرية باستخدام الأسمنت الأسود، تضمنت صورة لترميم وجه تمثال رمسيس الثالث بالكرنك. تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الوزارة والتي نفت صحة ما تم تداوله حول استخدام مادة الأسمنت الأسود في ترميم الآثار المصرية، مؤكدة أن عملية ترميم الآثار المصرية تتم وفقا لأحدث الوسائل المعتمدة من قبل منظمة اليونسكو، والمتبعة في جميع مواقع التراث بكل أنحاء العالم، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف تشويه سمعة ترميم الآثار المصرية.
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خطبة الجمعة للصم والبكم (6)

مترجمة إلى 17 لغة.. تفاصيل خطبة آخر جمعة في رمضان

?أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة آخر جمعة في رمضان، والتي ستكون تحت عنوان "رمضان شهر البر والصلة والتعرض لرحمات الله"، إذ تتناول الحديث عن شهر رمضان المبارك، شهر الصلة والمودة والتعاون على البر والتقوى، والتقرب إلى الله تعالى، بالطاعات المختلفة، كقراءة القرآن، والذكر، وقيام الليل، والصدقات، والصلح بين الناس، وبذل كل خير فيه مصلحة البلاد والعباد، مؤكدة أن شهر رمضان ميدان للتنافس في أعمال الخير والبر، حيث يتسابق فيه العباد بخالص الأعمال تقربًا إلى الله عز وجل، موضحة أن هذا كان حال النبي "صلى الله عليه وسلم" في رمضان.
مصطفى-مدبولى

توقف العمل بالعاصمة الإدارية.. الحكومة تنفي 11 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: نقص الأسمدة في الجمعيات الزراعية، رفع الدعم عن رغيف الخبز، توقف العمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، خسارة مصر 10 مليارات جنيه بسبب التهرب الضريبي، ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 25%، إلغاء وحدة تسعير المعاملات الضريبية، تخفيض ميزانية التأمين الصحي في الموازنة الجديدة.

حقيقة توقف العمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول توقف الإنشاءات بالعاصمة الإدارية الجديدة، نتيجة ضعف عملية التمويل وكذلك نقص الأيدي العاملة بالمشروع، موضحا أنه تواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت هذه الأنباء، مؤكدة وأن الموقف التنفيذي لكافة المشروعات يسير وفق جداول التنفيذ المخطط لها، سواء من حيث الجوانب التمويلية أو التوقيتات الزمنية أو معدلات الإنجاز الفعلي على أرض الواقع.
أين-تذهب-أموال إيرادات-الضرائب-في-مصر؟

هل خسرت مصر 10 مليارات جنيه من التهرب الضريبي؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول خسارة مصر 10 مليارات جنيه سنويًا من الإيرادات الضريبية بسبب ممارسات التلاعب والتهرب الضريبي، موضحا أنه تواصل مع وزارة المالية، التي نفت هذه الأنباء, مؤكدة أن نظام الضرائب المصري يعد من أكفأ النظم الضريبية دوليا وتسعى الدولة لتطويره بشكل مستمر بما يتواكب مع التغييرات العالمية، وأن كل ما يثار هو شائعات غرضها إظهار النظام الضريبي المصري بصورة أقل كفاءة في أداء مهامه.
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