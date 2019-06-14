رياضة

تعليق ناري من حاتم الطرابلسي على استبعاد معلول

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م
علي معلول
علي معلول
أبدى حاتم الطرابلسي نجم الكرة التونسية السابق، دهشته من استبعاد مواطنه علي معلول، نجم النادي الأهلي، من قائمة نسور قرطاج التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا 2019، المقامة بمصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبا. وفجر الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس، مفاجأة مدوية في القائمة النهائية لنسور قرطاج، وقرر استبعاد معلول مع تعويضه بكريم العواضي لاعب النجم الساحلي، كما أخرج الحارس أيمن دحمان من القائمة التي ضمت 23 لاعبًا.
وأثار قرار جيريس صدمة في صفوف جماهير الأهلي، الذين عبروا عن دهشتهم من القرار، بينما انقسمت الآراء في تونس. وكتب حاتم الطرابلسي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "رفض علي معلول الحديث عن أسباب إخراجه الآن يحسب له تفاديا للتشويش مع تكذيبه لما يقال عن رفضه البقاء احتياطيا، يُفتح باب
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مهاب-مميش-فى-زيارة-لمقر-منتخب-نيجيريا

نجم البريميرليج: قناة السويس فخر لجميع الأفارقة

أعرب الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، عن سعادته بزيارة الفريق النيجيري، مؤكدًا أنه من أقوى الفرق الإفريقية، متمنيًا للفريق تقديم مستوى قوي يليق بمستوى الكرة الإفريقية للخروج بالبطولة في أفضل صورة، وخصوصًا أنها تقام في مصر هذا العام، كما تحظى بالدعم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما أشاد الفريق مميش، بمستوى التنظيم والترتيبات الجيدة الخاصة بتوفير أماكن التدريب المناسبة والإقامة المتميزة التي تعكس وجه مصر الحضاري.
نيجيريا

قبل كأس الأمم.. منتخب نيجيريا يزور قناة السويس (صور)

لبى منتخب نيجيريا دعوة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، لزيارة الهيئة اليوم الجمعة، في جولة بحرية بصحبة المتطوعين في مجموعة الإسماعيلية، ويقيم منتخب نيجيريا معسكرا مغلقا في مدينة الإسماعيلية يستمر حتى موعد انتقاله للإسكندرية لخوض مباريات المجموعة الثانية، ووافقت بعثة النسور على تلبية الدعوة حيث رافقهم محمد شيحة مدير المجموعة السادسة في البطولة، وعبرت بعثة نيجيريا عن سعادتها البالغة بزيارة قناة السويس وما شاهدوه من حجم إنجاز في هذه المنطقة.
صلاح-وماني‎

فابينيو: ماني استثنائي ودائمًا يصنع الفارق

بعد الظروف الصعبة التي تغلب عليها خلال الموسم المنصرم، أعرب البرازيلي فابينيو، نجم ليفربول، عن رضاه عن موسمه الأول مع الريدز، وقال فابينيو للموقع الرسمي لناديه: "موسمي الأول كان جيدًا. كنت أعلم أنني سأحتاج إلى بعض الوقت لتعلم بعض الأشياء والتكيف مع الوضع الجديد، وأعتقد أن الأمور سارت بشكل جيد. لم يستمر الأمر طويلا، وأتذكر أنني لم أشارك أساسيا منذ البداية، وعلى الرغم من محاولة إقناعي لنفسي بأنني أحتاج للعمل بجد أكثر وأن أتحلى بالصبر، فلم يكن سهلا عليّ تقبل واقع عدم مشاركتي مع الفريق، ولكن هذا أصبح من الماضي الآن، وبعد ذلك أصبحت عنصرًا أساسيا".
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ايمن-اشرف-و-على-معلول

كيف دعم الأهلي معلول بعد استبعاده من منتخب تونس؟

دعم النادي الأهلي، الدولي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، وذلك بعد استبعاده من قائمة نسور قرطاج التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا 2019، والتى ستقام في مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وهي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. وفجر الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس، مفاجأة مدوية في القائمة النهائية لنسور قرطاج، إذ قرر استبعاد معلول مع تعويضه بكريم العواضي لاعب النجم الساحلي، كما أخرج جيريس، الحارس أيمن دحمان من القائمة التي ضمت 23 لاعبًا.
منتخب-تونس

تعليق ناري من نجم منتخب تونس بعد استبعاد علي معلول

أبدى الدولي التونسي ياسين مرياح، نجم أولمبيكوس اليوناني، دهشته من استبعاد مواطنه علي معلول، نجم النادي الأهلي، من قائمة نسور قرطاج التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا 2019، المقامة بمصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. وفجر الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس، مفاجأة مدوية في القائمة النهائية لنسور قرطاج، وقرر استبعاد معلول مع تعويضه بكريم العواضي لاعب النجم الساحلي، كما أخرج الحارس أيمن دحمان من القائمة التي ضمت 23 لاعبًا.
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بعد الاستبعاد.. ماذا قدم علي معلول لنسور قرطاج؟

فجر الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، مفاجأة مدوية في القائمة النهائية لنسور قرطاج التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا، إذ قرر جيريس استبعاد علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، من القائمة النهائية لتونس، مع تعويضه بكريم العواضي لاعب النجم الساحلي، كما أخرج جيريس، الحارس أيمن دحمان من القائمة التي ضمت 23 لاعبًا سيخوضون كان 2019 بمصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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تأديب وإصلاح.. نكشف تفاصيل استبعاد علي معلول من تونس

أثار قرار الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، المتمثل في التخلي عن علي معلول، الظهير الأيسر لنسور قرطاج والنادي الأهلي، وتعويضه بكريم العواضي، صدمة في صفوف جماهير القلعة الحمراء، الذين عبروا عن دهشتهم من القرار، بينما انقسمت الآراء في تونس، وذكرت صحيفة الصباح نيوز التونسية، اليوم الأربعاء، أن قرار آلان جيريس تسبب في ردود أفعال كبيرة، خاصة مع القيمة الفنية لعلي معلول صاحب الـ29 عامًا والذي انضم لصفوف الأهلي قادمًا من الصفاقسي، وتفوقه على بقية منافسيه في مركز الظهير الأيسر.
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