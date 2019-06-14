تعليق ناري من حاتم الطرابلسي على استبعاد معلول

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م

علي معلول

أبدى حاتم الطرابلسي نجم الكرة التونسية السابق، دهشته من استبعاد مواطنه علي معلول، نجم النادي الأهلي، من قائمة نسور قرطاج التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا 2019، المقامة بمصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبا. وفجر الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس، مفاجأة مدوية في القائمة النهائية لنسور قرطاج، وقرر استبعاد معلول مع تعويضه بكريم العواضي لاعب النجم الساحلي، كما أخرج الحارس أيمن دحمان من القائمة التي ضمت 23 لاعبًا.

وأثار قرار جيريس صدمة في صفوف جماهير الأهلي، الذين عبروا عن دهشتهم من القرار، بينما انقسمت الآراء في تونس. وكتب حاتم الطرابلسي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "رفض علي معلول الحديث عن أسباب إخراجه الآن يحسب له تفاديا للتشويش مع تكذيبه لما يقال عن رفضه البقاء احتياطيا، يُفتح باب