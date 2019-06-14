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«حرس النيل» مشروع تخرج طلبة إعلام بجامعة مصر الدولية

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م
طلبة مشروع تخرج حرس النيل
طلبة مشروع تخرج حرس النيل
في نهاية كل عام دراسي جامعي، يكون لأغلب الطلبة في الكليات مشروعات تخرج في مجالاتهم، ويحاول الطلبة كل عام الابتكار والبحث عن موضوعات جديدة، وفي هذا العام قرر بعض طلاب الفرقة الرابعة كلية إعلام بجامعة مصر الدولية بالعبور، تدشين حملة «حرس النيل»، وشعارها «النيل شال عنا كتير»، بهدف تشجيع المواطنين المصريين على الاهتمام بنهر النيل والحفاظ على مياه النيل، في ظل دخول العالم خلال السنوات المقبلة في أزمات مرتبطة بتأمين المياه العذبة اللازمة لمعيشة البشر وبقية الكائنات الحية على الكوكب.
وتهدف حملة الشباب إلى تشجيع المواطنين المصريين على الحفاظ على مياه النيل، وتوعية المواطنين بمخاطر إلقاء القمامة في النيل مثل الإصابة بأمراض أهمها الفشل الكلوي والتسمم، ودعم مبادرة «Very Nile»، وهي مبادرة تشجع المصريين على التطوع لتنظيف مياه النيل، و«زيادة إحساس المصريين بالانتماء لنيلنا
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

«ضرائب جديدة ومنع الاختلاط».. الحكومة تنفي 13 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: "بيع الحكومة لرأس تمثال الملك توت عنخ آمون بمزاد علني مقابل 400 مليون دولار بصالة "كريستنيز" ببريطانيا" وحرمان أهالى سيناء من حقوقهم كمواطنين ومنعهم من شغل الوظائف الحكومية المتاحة بالمحافظة وقصرها على أبناء المحافظات الأخرى من المقيمين بها.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-07

بـ6 شروط.. الأوقاف ترد على شائعة بناء مساجد بدون ترخيص

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بسماح وزارة الأوقاف ببناء المساجد دون الحصول على تراخيص. وتواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول السماح ببناء المساجد دون الحصول على تراخيص، مُوضحةً أن الوزارة تحظر بناء المساجد إلا بترخيص رسمي منها، على أن تكون هذه المساجد جامعة لمراكز تحفيظ القرآن الكريم ومراكز طبية لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية للمواطنين وحضانات للأطفال، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف نشر البلبلة بين الرأي العام.
وزارة-المالية

الحكومة تكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على المواطنين

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين في إطار مواجهة أزمة السيولة المالية. وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتي أكدت عدم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين تحت أي مسمى أو بند، وأنه لا توجد أزمة سيولة، وأن الوزارة لم يصدر عنها أية قرارات متعلقة بهذا الشأن، موضحةً أن أي ضرائب لا تُفرض إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
رئاسة-مجلس-الوزراء

تصفية شركات قطاع الأعمال لصالح أجانب.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي من أنباء تفيد باتجاه الحكومة لتصفية شركات قطاع الأعمال العام لصالح مستثمرين أجانب بهدف إقامة مشروعات استثمارية، وواصل المركز مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة تماما، مؤكدة أنه لا نية لدى الحكومة لتصفية أو بيع شركات قطاع الأعمال سواء لمستثمرين أجانب أو غيرهم، مُشيرة إلى حرص الدولة على تطوير هذا القطاع وإعادة هيكلة شركاته باعتباره واحدا من القطاعات الاقتصادية الهامة التى لا يمكن التخلى عنها.
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وزير-النقل-الرفع-المساحى-للكوبرى-البديل-لخزان-أسوان (3)

وزير النقل: ربط الطريقين الغربي والشرقي بأسوان

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي بطول 8 كم فى المسافة الواقعة أمام مشروع الطاقة الشمسية، حيث ستتحمل الشركات المنفذة لهذا المشروع القومى تكلفة ازدواج الطريق من الاعتمادات الموجهة للتنمية المجتمعية، بناءً على طلب محافظ أسوان من مسؤولى المشروع، ليسهم ذلك فى تسهيل حركة دخول وخروج الحافلات ومعدات النقل الثقيل إلى المشروع العملاق، ومن ثم الحد من الحوادث المرورية فى المسافة الواقعة أمامه، كما تفقد الأعمال الإنشائية بمحور كوبرى كلابشة الجديد على نهر النيل.
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