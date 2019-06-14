«حرس النيل» مشروع تخرج طلبة إعلام بجامعة مصر الدولية

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م

طلبة مشروع تخرج حرس النيل

في نهاية كل عام دراسي جامعي، يكون لأغلب الطلبة في الكليات مشروعات تخرج في مجالاتهم، ويحاول الطلبة كل عام الابتكار والبحث عن موضوعات جديدة، وفي هذا العام قرر بعض طلاب الفرقة الرابعة كلية إعلام بجامعة مصر الدولية بالعبور، تدشين حملة «حرس النيل»، وشعارها «النيل شال عنا كتير»، بهدف تشجيع المواطنين المصريين على الاهتمام بنهر النيل والحفاظ على مياه النيل، في ظل دخول العالم خلال السنوات المقبلة في أزمات مرتبطة بتأمين المياه العذبة اللازمة لمعيشة البشر وبقية الكائنات الحية على الكوكب.

وتهدف حملة الشباب إلى تشجيع المواطنين المصريين على الحفاظ على مياه النيل، وتوعية المواطنين بمخاطر إلقاء القمامة في النيل مثل الإصابة بأمراض أهمها الفشل الكلوي والتسمم، ودعم مبادرة «Very Nile»، وهي مبادرة تشجع المصريين على التطوع لتنظيف مياه النيل، و«زيادة إحساس المصريين بالانتماء لنيلنا