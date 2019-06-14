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الحكومة: لا صحة لقطع الإنترنت عن مكاتب التموين

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م
وزير التموين
وزير التموين
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي من أنباء حول قطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية بعدد من محافظات الجمهورية مما أدى إلى تعطل خدمات المواطنين مثل تفعيل أو استخراج بطاقات تموينية جديدة أو استخراج بدل تالف، أو تصحيح أخطاء البطاقات التي قد تحدث عقب تحديث البيانات. وتواصل المركز مع وزارة التموين، التي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لقطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية بأي محافظة من محافظات الجمهورية.
وأكدت الوزارة، أن جميع مكاتب التموين تعمل بصورة طبيعية، ويتوافر بها الإنترنت لإنهاء كل خدمات المواطنين المترددين عليها بكل سهولة ويُسر، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تهدف لإثارة البلبلة وغضب المواطنين المقيدين بالمنظومة التموينية.وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع
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هل أغلقت الدولة 20 ألف مسجد جديد؟.. الأوقاف ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بقيام وزارة الأوقاف بغلق أكثر من عشرين ألف مسجد جديد لمواجهة التطرف. وتواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً عدم صحة ما تم تداوله حول قيام الوزارة بغلق أكثر من عشرين ألف مسجد جديد، وأنه لم يصدر أي قرار من جانب الوزارة بغلق أي مساجد على مستوى الجمهورية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلي إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
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هل حددت الحكومة حد أقصى للزيادة في قانون المعاشات؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية من أنباء حول قيام وزارة التضامن بتحديد حد أقصي للزيادة في المعاشات ضمن مشروع قانون المعاشات الجديد أنه لا صحة لعدم تحديد الحكومة حدا أقصى للزيادة في المعاشات بمشروع القانون الجديد، مُوضحةً أن مشروع القانون الجديد ينص على الالتزام بالحد الأقصى للزيادة في المعاشات والذي يقدر بـ832.5 جنيهًا بما يعادل 15% من الحد الأقصى لمجموع أجري الاشتراك الأساسي والمتغير، وهو 5550 جنيها حتى تكون هناك عدالة بين ما يتم تحصيله من اشتراكات والزيادات التي يتم إقرارها لأصحاب المعاشات.
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المالية تنفي تقليص موزانة الصحة لصالح التأمين الشامل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء، حول اقتطاع الحكومة جزءًا من موازنة وزارة الصحة واعتمادها لمصلحة الميزانية المخصصة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة. وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لما أُثير حول تقليص الحكومة لميزانية وزارة الصحة واعتماد جزء منها لمصلحة تطبيق التأمين الصحي الجديد، مُوضحةً أن التأمين الصحي الشامل الجديد له موارده الخاصة وموازنته منفصلة تماما عن الوزارة.
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الآثار عن ترميم وجه رمسيس بالأسمنت: استخدمنا مونة دولية

بعد تداول بعض الصور عن ترميم وزارة الآثار لعدد من الآثار المصرية باستخدام الأسمنت الأسود، تضمنت صورة لترميم وجه تمثال رمسيس الثالث بالكرنك. تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الوزارة والتي نفت صحة ما تم تداوله حول استخدام مادة الأسمنت الأسود في ترميم الآثار المصرية، مؤكدة أن عملية ترميم الآثار المصرية تتم وفقا لأحدث الوسائل المعتمدة من قبل منظمة اليونسكو، والمتبعة في جميع مواقع التراث بكل أنحاء العالم، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف تشويه سمعة ترميم الآثار المصرية.
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الحكومة تحسم جدل إلغاء نقل الوزارات للعاصمة الإدارية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض الصحف الأجنبية من أنباء تفيد بإلغاء الحكومة المصرية نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، نظرا لنقص الموارد المالية اللازمة لتجهيز المباني الحكومية بالعاصمة الجديدة ونقل الموظفين. وتواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحةً أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ 50% من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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«الحيز العمراني» يؤجل «التصالح في مخالفات البناء»

رغم إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء، والذى أجاز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، أو المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقا لقواعد قانونية وهندسية، فإن اعتماد تحديد الأحوزة العمرانية للمحافظات والقرى والمدن تأخر كثيرا رغم مطالبات النواب للحكومة بسرعة اعتماد خريطة الأحوزة العمرانية لتدارك الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب عليها من عدم القدرة على تنفيذ قانون التصالح مع مخالفات البناء.
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الحكومة تعلن موعد تحصيل ضريبة الأرض الزراعية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تداول من أنباء عن استمرار الحكومة في تحصيل ضريبة الأرض الزراعية من المزارعين هذا العام، موضحا أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة عدم تحصيل الحكومة ضريبة الأرض الزراعية هذا العام من الفلاحين، وأنه قد تم إيقاف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات بداية من عام 2017 وحتى 2020، تخفيفا على المزارعين، وأن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة البلبلة بين المزارعين.
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«المحافظين» يطالب بالتحقيق في عنف الشرطة ضد الطلاب

تقدم النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، موجه للواء محمود توفيق وزير الداخلية، حول ممارسات بعض رجال الشرطة مع الطلاب المتظاهرين أمام مبني وزارة التربية والتعليم، وعدد من المحافظات. وطالب خليل، بفتح تحقيق موسع فيما دار فى هذه الممارسات، ومحاسبة كل من تجاوز حدود القانون، وذلك حفاظا على صورة الشرطة التى هى محل تقدير من الجميع، لافتًا إلى أنه تظاهر العشرات من طلاب الصف الأول الثانوى أمام مديريات التربية والتعليم ببعض المحافظات احتجاجاً على فشل الوزارة فى إجراء امتحانات أخر العام بنظام التابلت.
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