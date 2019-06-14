فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

الأردن توقف عرض مسلسل «جن»: به مشاهد خارجة

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
مسلسل جن
مسلسل جن
حالة من الغضب انتابت الجمهور الأردني بعد عرض أول حلقة من مسلسل "جن"، الذي يعرض على شبكة «نتفليكس» كأول مسلسل عربي تنتجه الشركة. الانتقادات جاءت بسبب ما قاله متابعون إن المسلسل يحتوي على ألفاظ ومشاهد خارجة، بحسب صحف أردنية، نقلت خبرًا اليوم يفيد مخاطبة المدعي العام في الأردن للهيئة الملكية للأفلام وهيئة المرئي والمسموع من أجل وقف بث المسلسل، إلا أنهما نفتا مسؤوليتهما، فطالب النائب العام لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، باتخاذ الإجراءات الفورية لوقف عرض المسلسل.
وجاء قرار المدعي العام الأردني بوقف عرض مسلسل "جن" في الأردن، بسبب مخالفات رصدت للعمل، منها احتواؤه على ألفاظ خارجة، وسلوكيات لا تتناسب مع الآداب العامة، وبالمثل استنكرت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية في الأردن احتواء المسلسل على "مشاهد لا تليق" بعادات المجتمع الأردني، بحسب بيان اللجنة. وأحدث
اقرأ المزيد
حلا-شيحة

هكذا احتفلت حلا شيحة بعيد ميلاد ابنها

احتفلت الفنانة حلا شيحة بعيد ميلاد ابنها، حيث نشرت صورة معه عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وهى تقطيع تورتة عيد الميلاد، وكتبت: "حبيبي أحمد كل سنة وانت طيب واشوفك أسعد الناس وكل ولادنا وبناتنا"، وحرص عدد من الفنانين على مشاركتها فرحتها، فقد كتبت الفنانة راندا البحيري: "ربنا يخليهولك". شاركت حلا فى موسم رمضان الماضي في مسلسل "زلزال"، الذي جمعها مع الفنان محمد رمضان، وعرض عبر شاشة قناة DMC. وقد وصفت حلا، في رسالة سابقة إلى محمد رمضان، العمل معه بـ«الممتع».
الــممر (1)

إيرادات أفلام العيد.. «الممر» يلاحق «كازابلانكا»

ما زال فيلم "كازابلانكا" متصدرًا إيرادات موسم عيد الفطر الماضي، بفارق كبير عن منافسيه منذ طرحه في دور العرض، وحصد 2 مليون و483 ألفا و422 جنيها، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها فى دور السينما العربية. يشارك فى بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوي وأحمد داش والممثل التركي خالد أرغنش "السلطان سليمان"، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج تالنت ميديا وسينرجي فيلمز والطاهر ميديا برودكشن، وإخراج بيتر ميمي.
دينا الشربيني

دينا الشربيني: لو ركزت مع الناس هيعطلوني (فيديو)

قالت الفنانة دينا الشربينى، إنها من الشخصيات التى تعرضت كثيرا للأذى من كلام الناس، لكنها لم تلتفت لذلك لأنها قوية. وأضافت دينا الشربينى، خلال لقائها ببرنامج «أسرار النجوم»، الذى تقدمه إنجى على، عبر إذاعة «نجوم fm»: «أريح حاجة إن أنتى متركزيش مع حد، ملكيش دعوة بحد، أنا فى حياتى مش عايزة أركز غير مع نفسى والناس اللى بحبهم والقريبين منى وأهلى وصحابى، بس الدائرة اللى حواليا، لو ركزت مع الناس هيعطلونى ومش هعرف أكمل، وعمرى ما بحكم على حد واللى يحكم عليا خلاص منه لربنا».
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org