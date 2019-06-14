الأردن توقف عرض مسلسل «جن»: به مشاهد خارجة

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

مسلسل جن

حالة من الغضب انتابت الجمهور الأردني بعد عرض أول حلقة من مسلسل "جن"، الذي يعرض على شبكة «نتفليكس» كأول مسلسل عربي تنتجه الشركة. الانتقادات جاءت بسبب ما قاله متابعون إن المسلسل يحتوي على ألفاظ ومشاهد خارجة، بحسب صحف أردنية، نقلت خبرًا اليوم يفيد مخاطبة المدعي العام في الأردن للهيئة الملكية للأفلام وهيئة المرئي والمسموع من أجل وقف بث المسلسل، إلا أنهما نفتا مسؤوليتهما، فطالب النائب العام لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، باتخاذ الإجراءات الفورية لوقف عرض المسلسل.

وجاء قرار المدعي العام الأردني بوقف عرض مسلسل "جن" في الأردن، بسبب مخالفات رصدت للعمل، منها احتواؤه على ألفاظ خارجة، وسلوكيات لا تتناسب مع الآداب العامة، وبالمثل استنكرت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية في الأردن احتواء المسلسل على "مشاهد لا تليق" بعادات المجتمع الأردني، بحسب بيان اللجنة. وأحدث