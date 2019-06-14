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ارتفاع أسعار الذهب 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 635 جنيها

تحرير:أحمد البرماوي ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م
الذهب
الذهب
ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الجمعة، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، بنحو 7 جنيهات للجرام، مسجلة 635 جنيها للجرام عيار 21 وهو العيار الرئيسي بسوق الصاغة فى مصر، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1354 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
أسعار الذهب اليوم فى مصر: سعر عيار 21 سجل 635 جنيها للجرام سعر عيار 18 سجل 545 جنيها للجرام   سعر عيار 24 سجل 725 جنيها للجرام   الجنيه الذهب 5080 جنيها.   أوقية الذهب 1354 دولارا. وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الذهب ارتفع مجددا نتيجة
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شركة الحديد والصلب في حلوان-7

10 أيام تحسم مصير 65 عاما من عمر «الحديد والصلب»

10 أيام فاصلة تحدد مصير قلعة من قلاع الصناعة المصرية وهي شركة "الحديد والصلب"، حيث أعلن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، أنه سيجرى اتخاذ قرار إما باستمرار شركة "الحديد والصلب" أو التصفية، على أن يُعلن هذا القرار خلال 10 أيام، وذلك بعد تكبدها خسائر مالية ضخمة. ويعود تاريخ إنشاء شركة الحديد والصلب إلى 14 يونيو من عام 1954، عندما أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مرسومًا بتأسيس شركة الحديد والصلب في منطقة التبين بحلوان، كأول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في العالم العربي برأسمال 21 مليون جنيه.
هكر (1)

المصريون أكثر رعبًا من الإنترنت بسبب الأخبار المزيفة

«96% من المصريين قلقون، بل إنهم الشعب الأكثر قلقًا على الإنترنت، من انتهاك خصوصياتهم وخصوصية أسرهم وأصدقائهم أيضًا، قلقون من الحكومة المحلية والحكومات الأجنبية ومزودي خدمات الإنترنت والشركات المحلية والدولية والقراصنة ومديريهم في العمل»، هذا حسب استطلاع مؤسسة إيبسوس العالمية الذي شارك فيه 25 ألف مستخدم للإنترنت في 25 بلدا. الأمر لا يتوقف على انتهاك الخصوصية، فنحو 86% من المبحوثين حول العالم تم خداعهم عبر الإنترنت، لأنهم صدقوا أخبارا مزيفة، بينما تصل هذه النسبة إلى 93% في مصر، فالمصريون هم أكثر شعوب الأرض تصديقًا للأخبار المزيفة على الإنترنت.
البنك-المركزى

خبراء: تحسن المناخ الاستثماري مرهون بأسعار الفائدة

تؤثر معدلات الفائدة المرتفعة سلبًا على مناخ الاستثمار في مصر، حيث تحجم الشركات عن الاقتراض من البنوك لوصول معدلات الفائدة لمستويات 20%، ومع استمرار معدلات التضخم في المنحنى الصعودي يتضاءل الأمل في أى خفض لأسعار الفائدة على المدى القريب. وارتفع التضخم السنوي العام بالمدن إلى 14.1% في مايو من 13% في أبريل الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي. ومن المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم في مصر إلى مستوى 16% خلال الربع الثالث من العام الجاري مع تطبيق إجراءات خفض الدعم عن الوقود والكهرباء.
البورصة-المصرية

البورصة تربح 14.7 مليار جنيه في أسبوع

حققت البورصة المصرية في تعاملات الأسبوع الجاري مكاسب بلغت نحو 14.7 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 759.8 مليار جنيه، مقابل 745.1 جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 1.97 %. وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، إذ زاد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.85% ليسجل مستوى 53 .14180 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 1.38% ليبلغ مستوى 57 .605 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الذي زاد بنحو 1.67% ليبلغ مستوى 83 .1546 نقطة.
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سبائك الذهب

شعبة الذهب: توقعات باستقرار الأسعار الأسبوع المقبل

عانت السوق المحلية من تذبذب أسعار الذهب عالميا خلال الأسبوع الماضى والفجوة الكبيرة التى حققها بين انخفاض كبير وصل لنحو 26 جنيها للجرام الواحد ونحو 20 دولارا فى السعر العالمى للأوقية، وارتفاع سريع خلال يومين تجاوز عشرة جنيهات ونحو 14 دولارا للأوقية، وهو الأمر الذى أثار حفيظة التجار وتشككهم فى مصير أسعار الذهب من جهة، وأربك المواطن من جهة أخرى تحسبًا للانخفاض والارتفاع، وهو الأمر الذى يخالف توقعات الكثيرين بشأن المعروف عن الذهب بأنه مجال المعاملات الآمنة والمستقرة عن باقى القطاعات الاستثمارية الأخرى.
سبائك ذهبية

لهذه الأسباب أسعار الذهب تنخفض في الأسواق

تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين، لم يكن المفاجأة الأولى من نوعها فى سوق الذهب المحلى خلال الشهر الجاري فقد ارتفع السعر نحو 19 جنيها خلال ثلاثة أيام متتالية من الأسبوع الماضي تأثرا بتصريحات البنك الفيدرالى الأمريكى "البنك المركزى الأمريكى"، الخاصة باحتمالية رفع سعر الفائدة والتى أدت إلى هروب المستثمرين نحو الذهب باعتباره ملاذا آمنا عن الدولار فى ظل مخاوف زيادة سعر الفائدة، ثم تلا ذلك الانخفاض الكبير فى أسعار الذهب مع عودة البورصة العالمية للعمل ظهر اليوم الاثنين.
سبائك ذهبية

رئيس شعبة الذهب: انخفاض 26 جنيها في سعر الجرام

سجلت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا فى التعاملات المسائية اليوم ووفقا لرئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وصفى أمين واصف فقد فقد الذهب نحو 26 جنيها فى الجرام الواحد ليسجل عيار 21 نحو 602 جنيه للجرام بديلا عن 628 جنيها للجرام. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، بينما تراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك ذهبية

شعبة الذهب: 25% تراجعا في مبيعات العيد بسبب الأسعار

اعتبر تجار الذهب أنهم خسروا الموسم الحالى وتحطمت توقعاتهم الخاصة بزيادة حجم المبيعات أمام ارتفاع الأسعار الذى أثر سلبا على حجم القوى الشرائية، واعتبروا أن السوق المحلية للذهب تعانى من خطر كبير، خاصة أن عددا كبيرا من التجار -وفقا لتقديرهم- أصبح على شفا الغلق، مؤكدين أن الأزمة فى سوق الذهب أنها لا تعتمد على الحركة الداخلية وإنما ترتبط بالمسار العالمى، سواء السياسي أو الاقتصادى، أى أن المتحكم الأول بها خارج السيطرة ويعتمد على قوى خارجية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
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