ارتفاع أسعار الذهب 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 635 جنيها

تحرير:أحمد البرماوي ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الجمعة، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، بنحو 7 جنيهات للجرام، مسجلة 635 جنيها للجرام عيار 21 وهو العيار الرئيسي بسوق الصاغة فى مصر، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1354 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

أسعار الذهب اليوم فى مصر: سعر عيار 21 سجل 635 جنيها للجرام سعر عيار 18 سجل 545 جنيها للجرام سعر عيار 24 سجل 725 جنيها للجرام الجنيه الذهب 5080 جنيها. أوقية الذهب 1354 دولارا. وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الذهب ارتفع مجددا نتيجة