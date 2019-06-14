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بـ6 شروط.. الأوقاف ترد على شائعة بناء مساجد بدون ترخيص

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بسماح وزارة الأوقاف ببناء المساجد دون الحصول على تراخيص. وتواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول السماح ببناء المساجد دون الحصول على تراخيص، مُوضحةً أن الوزارة تحظر بناء المساجد إلا بترخيص رسمي منها، على أن تكون هذه المساجد جامعة لمراكز تحفيظ القرآن الكريم ومراكز طبية لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية للمواطنين وحضانات للأطفال، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف نشر البلبلة بين الرأي العام.
وأشارت الوزارة إلى شروط بناء أي مسجد وفقًا لقانون تنظيم بناء المساجد الصادر في أكتوبر 2001 وهى: (أن تكون المنطقة في حاجة حقيقية للمسجد المراد إنشاؤه بها، ألا تقل المسافة بين المسجد القائم والمسجد المزمع إنشاؤه عن خمسمائة متر، ألا تقل مساحة المسجد عن 175 م2، ألا يقام المسجد على أرض مغتصبة أو على أرض
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

«ضرائب جديدة ومنع الاختلاط».. الحكومة تنفي 13 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: "بيع الحكومة لرأس تمثال الملك توت عنخ آمون بمزاد علني مقابل 400 مليون دولار بصالة "كريستنيز" ببريطانيا" وحرمان أهالى سيناء من حقوقهم كمواطنين ومنعهم من شغل الوظائف الحكومية المتاحة بالمحافظة وقصرها على أبناء المحافظات الأخرى من المقيمين بها.
وزارة-المالية

الحكومة تكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على المواطنين

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين في إطار مواجهة أزمة السيولة المالية. وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتي أكدت عدم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين تحت أي مسمى أو بند، وأنه لا توجد أزمة سيولة، وأن الوزارة لم يصدر عنها أية قرارات متعلقة بهذا الشأن، موضحةً أن أي ضرائب لا تُفرض إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
رئاسة-مجلس-الوزراء

تصفية شركات قطاع الأعمال لصالح أجانب.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي من أنباء تفيد باتجاه الحكومة لتصفية شركات قطاع الأعمال العام لصالح مستثمرين أجانب بهدف إقامة مشروعات استثمارية، وواصل المركز مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة تماما، مؤكدة أنه لا نية لدى الحكومة لتصفية أو بيع شركات قطاع الأعمال سواء لمستثمرين أجانب أو غيرهم، مُشيرة إلى حرص الدولة على تطوير هذا القطاع وإعادة هيكلة شركاته باعتباره واحدا من القطاعات الاقتصادية الهامة التى لا يمكن التخلى عنها.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

الحكومة: لا صحة لقطع الإنترنت عن مكاتب التموين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي من أنباء حول قطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية بعدد من محافظات الجمهورية مما أدى إلى تعطل خدمات المواطنين مثل تفعيل أو استخراج بطاقات تموينية جديدة أو استخراج بدل تالف، أو تصحيح أخطاء البطاقات التي قد تحدث عقب تحديث البيانات. وتواصل المركز مع وزارة التموين، التي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لقطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية بأي محافظة من محافظات الجمهورية.
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محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-07

حقيقة إلغاء وزارة الأوقاف احتفالات ذكرى «غزوة بدر»

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن إلغاء وزارة الأوقاف الاحتفالات بذكرى "غزوة بدر" بالمساجد للمرة الأولى. أوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد، أنه قام بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدة أنه لا صحة لإلغاء الاحتفالات بـ"غزوة بدر" في المساجد هذا العام، مشيرة إلى احتفال العديد من مساجد الجمهورية بهذا الحدث الديني والتاريخي كالمعتاد في 17 من شهر رمضان من كل عام.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

هل مُنع الاعتكاف بالمساجد خلال رمضان؟.. الأوقاف تجيب

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن منع وزارة الأوقاف "الاعتكاف" بالمساجد خلال شهر رمضان. وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد، أنه قام بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لمنع "الاعتكاف" بالمساجد خلال شهر رمضان، وأن "الاعتكاف" يتم مثلما يحدث كل عام بالمسجد الجامع دون الزوايا أو المصليات، مُشددةً على حرص الوزارة على إقامة الشعائر الدينية والعبادات وعدم منعها أو المساس بها، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تهدف لإثارة البلبلة وغضب الرأي العام.
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