جريمة

ضبط 168 مطلوبا أمنيا و200 طلقة روسية في العمرانية

تحرير:محمد الشاملي ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م
حملة أمنية
حملة أمنية
أعدت قوات الأمن بالجيزة، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، والمسجلين الخطرين المطلوبين أمنيا على ذمة قضايا، واستهدفت الحملة منطقة العمرانية، خاصة المنطقة الشعبية بنطاق شارع الصدر، ونجحت قوات الحملة فى ضبط العشرات من المطلوبين أمنيا، و122 متهمًا مطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم، بينما تم القبض على 24 مسجلا خطرا للاشتباه، وفحص المحاضر التى ما زال الفاعل فيها مجهولا، لمضاهاة أوصاف الجناة بالمتهمين المقبوض عليهم، وعرضهم على الضحايا فى طوابير عرض لبيان إمكان التعرف على أحدهم من قبَل ضحايا حوادث السرقة بالإكراه.
واستهدفت الحملة مروجي المواد المخدرة، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، بجانب مكافحة حالات إشغال الطرق والتأثير فى حركة المرور بالشارع بسبب الإشغالات، وتمكنت الحملة من ضبط 200 طلقة روسية و3 أسلحة بيضاء، وقضية مخدرات، وإزالة 186 مخالفة تعدٍّ وإشغال طريق، خاصة بالمحلات التجارية والباعة المتجولين، ورفعت
اقرأ المزيد
ضبط-مخدرات

إحباط تهريب 2 طن حشيش و 8 ملايين قرص كبتاجون مخدر

وجهت وزارة الداخلية ثاني ضرباتها الأمنية ضد مهربي المخدرات إلى مصر، وذلك بعد أيام من إحباط عملية تهريب 9000 طربة حشيش عبر ميناء بورسعيد، حيث نجحت مكافحة المخدرات في ضبط شحنة مخدرات وزنت 2 طن من مخدر الحشيش و 8 ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء بورسعيد، وذلك بعدما أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اعتزام إحدى التشكيلات العصابية الدولية من المهربين المصريين وآخرين "يحملون جنسية إحدى الدول العربية" جلب شحنة كبيرة من مخدري الحشيش وأقراص الكبتاجون.
حمله-ازاله (6)

تنفيذ 24 حكما وضبط 3 عناصر إجرامية في الطالبية

واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملتها التفتيشية لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
إزالة-قاعه-أفراح-تحت-الإنشاء (10)

تنفيذ 109 إزالات تعد على أملاك الدولة وحرم النيل

شنت مديريات الأمن المختلفة حملات أمنية مكبرة على كل محافظات الجمهورية، بمعاونة الأجهزة الإدارية، وقوات الأمن المركزي وقوات الأمن، وذلك بهدف تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، واستردادها من أيدي مغتصبيها، تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون. وأسفرت جهود الحملة التي استمرت 24 ساعة، عن تأمين تنفيذ 109 إزالات لحالات تعد متنوعة بمحافظات (الغربية، أسوان، كفر الشيخ، القليوبية، قنا، المنوفية، أسيوط، أسوان)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل حالة على حدة.
.رادار-مرور

رادارات الجيزة تلتقط 90 مخالفة خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3407 مخالفات مرورية متنوعة، أبرزها 1162 مخالفة انتظار خاطئ، و472 مخالفة متنوعة.
اقرأ المزيد من الأخبار
حمله-ازاله (6)

تنفيذ 24 حكما وضبط 3 عناصر إجرامية في الطالبية

واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملتها التفتيشية لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
حملة-أمنية-في-العبور (2)

مباحث العمرانية تلاحق هاربين من أحكام وعناصر إجرامية

وجهت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية مكبرة لإحكام سيطرتها على شارع مستشفى الصدر بدائرة قسم شرطة العمرانية، وذلك بمشاركة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة والمرور وقوات الأمن وإدارة شرطة المرافق والحماية المدنية؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع الأكشاك المخالفة والإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ تحقيقا لمبدأ الردع العام والوجود الشرطي الفعال بمختلف المراكز.
مخدر-الحشيش

القبض على 25 تاجر مخدرات بحملة مكبرة بالجيزة

لا تدخر قوات الشرطة جهدا في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
ادمان-ادوية-مخدرات (4)

القبض على 37 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة

لا تدخر قوات الشرطة جهدا في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org