ضبط 168 مطلوبا أمنيا و200 طلقة روسية في العمرانية

تحرير:محمد الشاملي ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م

حملة أمنية

أعدت قوات الأمن بالجيزة، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، والمسجلين الخطرين المطلوبين أمنيا على ذمة قضايا، واستهدفت الحملة منطقة العمرانية، خاصة المنطقة الشعبية بنطاق شارع الصدر، ونجحت قوات الحملة فى ضبط العشرات من المطلوبين أمنيا، و122 متهمًا مطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم، بينما تم القبض على 24 مسجلا خطرا للاشتباه، وفحص المحاضر التى ما زال الفاعل فيها مجهولا، لمضاهاة أوصاف الجناة بالمتهمين المقبوض عليهم، وعرضهم على الضحايا فى طوابير عرض لبيان إمكان التعرف على أحدهم من قبَل ضحايا حوادث السرقة بالإكراه.

واستهدفت الحملة مروجي المواد المخدرة، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، بجانب مكافحة حالات إشغال الطرق والتأثير فى حركة المرور بالشارع بسبب الإشغالات، وتمكنت الحملة من ضبط 200 طلقة روسية و3 أسلحة بيضاء، وقضية مخدرات، وإزالة 186 مخالفة تعدٍّ وإشغال طريق، خاصة بالمحلات التجارية والباعة المتجولين، ورفعت