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يسبب حموضة.. أضرار الباذنجان للمرأة الحامل

يحتوي الباذنجان على كميات كبيرة من الهرمونات النباتية.. وبالتالي فهي تساعد في علاج متلازمة ما قبل الحيض وانقطاع الطمث كما أنها تعمل كمدرات للبول
تحرير:إسراء سليمان ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص
فوائد الباذنجان
فوائد الباذنجان
ستجدين أن الفوائد الصحية مرتبطة بشكل كبير بالخضراوات ومن بينها الباذنجان، فبالرغم من أنه ليس له شهرة كبيرة أو لا يقبل الكثير على تناوله، فإنه يتميز بكثير من الخصائص التي تجعله من الأطعمة الموصى بها للمرأة الحامل، وأكثر ما يميزه أنه غني بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة، كما أنه يعمل على الحفاظ على ضغط الدم في مستويات منتظمة، ويعزز أيضًا من عمل الشرايين والقلب، ويساعد في امتصاص الحديد في الجسم، ويساعد أيضًا في خفض الوزن، وذلك نقلًا عن "stylecraze".
تحتاج المرأة الحامل إلى نظام غذائي متوازن غني بجميع العناصر الغذائية اللازمة من أجل تعزيز نمو وتطور طبيعي للجنين قبل ولادته، على سبيل المثال يجب استهلاك أطعمة غنية بالألياف الغذائية مثل الخضراوات والفواكه، إضافة إلى تناول الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مثل السلمون، ويوصى الآن بتناول الباذنجان
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فوائد-السبانخ

فوائد السبانخ.. تحميك من تصلب الشرايين

هل تتذكر كارتون باباي رجل البحار، الذي كان يستمد قوته بمجرد تناول السبانخ، لم يكن مزحة من أجل استمتاع الأطفال، ولكن السبانخ تعتبر بالفعل من أهم الخضراوات الغنية بكميات كبيرة من الحديد، بالرغم من أن الكثير لا يحب تناولها خاصة الأطفال. تتميز بكثير من الفوائد العلاجية والصحية على سبيل المثال العناية بالبشرة والتحسين من الرؤية، كما أنها تنظم ضغط الدم وتحافظ على صحة العظام، وتساعد أيضًا في علاج بعض المشكلات الصحية مثل إعتام عدسة العين والأزمات القلبية، وذلك نقلًا عن "organicfacts".
كل-ما-نأكله-يؤثر-علينا

الكرنب المخلل يعالج الالتهابات.. أطعمة تحسن صحتك

"قل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت؟" لو أطلت النظر في هذه المقولة ستفهم جيدًا كيف يمكن أن يؤثر الطعام الذي تتناوله عليك بشكل كبير، فإذا تناولت طعاما محملا بكثير من الدهون، ستجد أن وزنك ازداد بشكل كبير، أما عند تناول كثير من الخضراوات الورقية الغنية بكثير من الألياف الغذائية، ستجد صحتك في تحسن، كما أن ذلك سيظهر أيضًا على بشرتك، فمن المؤكد أنك سمعت أن تناول العصائر الغنية بكميات معقولة من السكريات يعيد إليك نضارة وجهك ويجعلك أكثر إشراقًا، نقلًا عن "dailymail".
القهوة-والشاي-على متن-الطائرة (2)

دراسة: 25 كوبا قهوة يوميا لا يصيبك بتصلب الشرايين

هناك بعض الجدل المثار منذ فترة طويلة حول تأثير القهوة على صحة القلب والشرايين، وكشفت دراسات سابقة أن الإفراط في شرب القهوة له آثار سلبية على الشرايين، ولكن الخبر السار، أن الدراسات الحديثة تكشف عكس ذلك، حيث وجدت إحداها أنه يمكنك شرب ما يصل إلى 25 كوبًا من القهوة يوميًا دون حدوث تصلب الشرايين - وهو عامل خطر للنوبات القلبية والسكتة الدماغية. لمساعدتك في تحديد مقدار القهوة الذي عليك تناوله، إليك تحليل للدراسة الجديدة، وأبحاث أخرى حول الآثار الصحية للقهوة، وبعض نصائح الخبراء، حسبما ذكرها موقع Healthline.
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فوائد الكرنب

هل الكرنب مفيد لجسمك؟.. يساعد على فقدان الوزن

من منا لا يحب تناول الكرنب؟! يسمى أيضًا الملفوف، وهو من أشهر الخضراوات الورقية التي تتميز بالكثير من الفوائد الصحية، إذ يستخدم في علاج الإسهال والتهدئة من قرح المعدة، إضافة إلى التخلص من الصداع والسمنة واضطرابات البشرة والأكزيما، كما أنه يؤخر ظهور الروماتيزم والتهاب المفاصل والنقرس واضطرابات العين، وأمراض القلب وألزهايمر، فإذا فكرت في لحظة ستجد أن كل ما هو ورقي مفيد لك وكل ما هو ورقي غني بالألياف الغذائية التي يحتاج إليها جسم الإنسان، نقلًا عن "organicfacts".
الألياف-الغذائية

هل «الألياف المصنعة» المضافة لطعامك صحية؟

الألياف الغذائية من أكثر العناصر الهامة للجسم، ودائمًا يُوصى بالإكثار من تناولها قدر الإمكان، لما لها من فوائد عديدة يصعب إنكارها، فعلي سبيل المثال تعمل على تحسين عملية الهضم والحفاظ على الجهاز الهضمي من الاضطرابات التي تحدث له، والوقاية من الإمساك والإسهال، إضافة إلى إنها تعمل كملين من أجل أمعاء صحية تقوم بوظائفها بشكل سلس، ولكن الكثير يهمل في هذه العادة الصحية ولا يتناول الكثير من الحبوب الكاملة، فالكمية الموصي بها تعادل 30 جرام ولكن الجميع يحقق 19 جرام فقط من الكمية المرجوة وذلك وفقًا للجمعية البريطانية للتغذية.
التخلص-من-دهون-البطن

كيف يمكن التخلص من الدهون؟.. الخضراوات مهمة

الدهون المتراكمة في أجسامنا تعيقنا عن ارتداء الملابس التي نرغب بها، كما أنها من المحتمل أن تسبب لنا بعض الأمراض مثل السمنة، إذ كيف يمكنك التخلص من الدهون في بطنك؟ الدهون بشكل عام تؤثر على صحة الإنسان، لذا يجب القيام ببعض التغييرات في أسلوب الحياة بما في ذلك الطعام الذي نأكله وعدد ساعات النوم، وتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة واللحوم المصنعة أيضًا، كل ما تأكله يؤثر بشكل واضح على صحتك وعلى العمر الافتراضي لأجهزة جسمك، لذا كن حريصًا على حياة صحية خالية من الأمراض.
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