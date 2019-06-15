يسبب حموضة.. أضرار الباذنجان للمرأة الحامل

يحتوي الباذنجان على كميات كبيرة من الهرمونات النباتية.. وبالتالي فهي تساعد في علاج متلازمة ما قبل الحيض وانقطاع الطمث كما أنها تعمل كمدرات للبول

تحرير:إسراء سليمان ١٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص

فوائد الباذنجان

ستجدين أن الفوائد الصحية مرتبطة بشكل كبير بالخضراوات ومن بينها الباذنجان، فبالرغم من أنه ليس له شهرة كبيرة أو لا يقبل الكثير على تناوله، فإنه يتميز بكثير من الخصائص التي تجعله من الأطعمة الموصى بها للمرأة الحامل، وأكثر ما يميزه أنه غني بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة، كما أنه يعمل على الحفاظ على ضغط الدم في مستويات منتظمة، ويعزز أيضًا من عمل الشرايين والقلب، ويساعد في امتصاص الحديد في الجسم، ويساعد أيضًا في خفض الوزن، وذلك نقلًا عن "stylecraze".

تحتاج المرأة الحامل إلى نظام غذائي متوازن غني بجميع العناصر الغذائية اللازمة من أجل تعزيز نمو وتطور طبيعي للجنين قبل ولادته، على سبيل المثال يجب استهلاك أطعمة غنية بالألياف الغذائية مثل الخضراوات والفواكه، إضافة إلى تناول الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مثل السلمون، ويوصى الآن بتناول الباذنجان