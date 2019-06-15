يسبب حموضة.. أضرار الباذنجان للمرأة الحامل

يحتوي الباذنجان على كميات كبيرة من الهرمونات النباتية.. وبالتالي فهي تساعد في علاج متلازمة ما قبل الحيض وانقطاع الطمث كما أنها تعمل كمدرات للبول
ستجدين أن الفوائد الصحية مرتبطة بشكل كبير بالخضراوات ومن بينها الباذنجان، فبالرغم من أنه ليس له شهرة كبيرة أو لا يقبل الكثير على تناوله، فإنه يتميز بكثير من الخصائص التي تجعله من الأطعمة الموصى بها للمرأة الحامل، وأكثر ما يميزه أنه غني بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة، كما أنه يعمل على الحفاظ على ضغط الدم في مستويات منتظمة، ويعزز أيضًا من عمل الشرايين والقلب، ويساعد في امتصاص الحديد في الجسم، ويساعد أيضًا في خفض الوزن، وذلك نقلًا عن "stylecraze".
تحتاج المرأة الحامل إلى نظام غذائي متوازن غني بجميع العناصر الغذائية اللازمة من أجل تعزيز نمو وتطور طبيعي للجنين قبل ولادته، على سبيل المثال يجب استهلاك أطعمة غنية بالألياف الغذائية مثل الخضراوات والفواكه، إضافة إلى تناول الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مثل السلمون، ويوصى الآن بتناول الباذنجان
تحتاج المرأة الحامل إلى نظام غذائي متوازن غني بجميع العناصر الغذائية اللازمة من أجل تعزيز نمو وتطور طبيعي للجنين قبل ولادته، على سبيل المثال يجب استهلاك أطعمة غنية بالألياف الغذائية مثل الخضراوات والفواكه، إضافة إلى تناول الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مثل السلمون، ويوصى الآن بتناول الباذنجان بكميات معقولة، فيمكنك طهيه بعدة طرق مثل الباذنجان المقلي أو المسقعة، كما أنه يستخدم في صنع الكاري.
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ما فوائد الباذنجان؟
يعمل على العناية بصحة المخ، حيث يساعد في الحفاظ على أغشية خلايا المخ الدهنية، كما أنه يساعد في السيطرة على مستوى الجلوكوز في الدم، ويحميك أيضًا من الإصابة بأمراض القلب والسرطان والتهاب المفاصل، ولكن توجد حساسية من الباذنجان قد تصيب البعض، وتتشابه أعراضها مع أعراض حساسية الأطعمة الأخرى، وتظهر الأعراض متمثلة في السعال والقيء والإسهال، إضافة إلى آلام واضطرابات في المعدة، ويتميز أيضًا بأنه منخفض في السعرات الحرارية، فكوب واحد من الباذنجان يعادل 35 سعرا حراريا، كما أنه يخلص الجسم من النفايات والسموم.
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نظرًا لأنه غني بالمعادن الحيوية والفيتامينات والعناصر الغذائية، فهو يعمل على التخلص من الغازات والانتفاخ في المعدة الناتجة عن اضطرابات الجهاز الهضمي، إضافة إلى التخلص من الأرق والملاريا، كما أنه يسهل من عملية الهضم، ولكن ينصح دائمًا بالتقليل من تناول الباذنجان في أثناء الحمل، وما يلي بعض من تلك الأسباب:
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1- يحتوي الباذنجان على كميات كبيرة من الهرمونات النباتية، وبالتالي فهي تساعد في علاج متلازمة ما قبل الحيض وانقطاع الطمث، كما أنه يعمل أيضًا كمدرات البول، مما يجعله يحفز من الدورة الشهرية عند تناوله يوميًا، وبالتالي فهو ليس خيارا جيدا للمرأة الحامل، وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلك تتجنبين الباذنجان في أثناء الحمل.
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2- إضافة إلى ما سبق ونظرًا لأنه يتميز بخصائص تحفز من الدورة الشهرية، فهو يجعل المرأة الحامل عرضة للإجهاض.
3- كما أنه من المحتمل أن يسبب حموضة، وبناء على ذلك من المقترح أن تبتعد المرأة عن تناوله قدر الإمكان وخاصة في أثناء الحمل، وذلك لأن الحوامل يشعرن بشكل عام بالحموضة في كثير من الوقت.
وبما أن فترة الأشهر التسعة الأولى من الحمل مرحلة بالغة الأهمية في حياة المرأة، لذا يجب ألا تستهلك كميات كبيرة منه، وذلك للحفاظ على نمو صحي للجسم، واتباع أنظمة غذائية موصى بها من قبل الأطباء، وتذكري دائمًا أنه منذ أول لحظة في الحمل، وأنت أصبحت مسئولة عن حياة روح من الجانب الغذائي والنفسي، فعليك بالرعاية الكاملة لنفسك ولما تتناولينه، فعندما يأتي طفلك إلى الدنيا يجب أن يكون بصحة جيدة ولا يحتاج إلى الرعاية الطبية أو تكون مناعته ضعيفة فيكون عرضة للإصابة بكثير من الأمراض.
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